Khí chất phụ nữ hiện đại tỏa sáng từ phong cách soft power

Phong cách thời trang soft power (hay còn gọi là quyền lực mềm) là xu hướng ăn mặc hiện đại, thể hiện sự bản lĩnh thông qua sự thanh lịch trong trang phục. Phong cách này kết hợp giữa suit oversized, áo khoác lửng... thông qua phom dáng chuẩn, chất liệu tinh giản và bảng màu hài hòa, xu hướng này được ứng dụng linh hoạt trong nhiều bối cảnh trang trọng.

Váy măng tô phong cách soft power đầy quyền lực

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, chỉ với một chiếc váy dáng măng tô được thiết kế chuẩn mực đã có thể thể hiện trọn vẹn tinh thần soft power. Váy măng tô dáng dài với sắc xanh dương dịu mắt, trong khi phần thân váy xếp ly xòe nhẹ đem lại sự nữ tính. Hàng cúc kim loại được bố trí thẳng tắp ở thân trước như một điểm nhấn tinh tế. Khi kết hợp cùng đôi bốt cao cổ da bóng, thể hiện rõ nét hình ảnh người phụ nữ hiện đại hiện lên rõ nét: bản lĩnh và đầy quyền lực.

Sắc xanh dương cùng thiết kế măng tô dáng dài trên chất liệu vải dày dặn càng làm nổi bật thần thái đầy quyền lực của người mặc ẢNH: LEIKA

Set vest thể hiện sự hiện đại trong phong cách soft power

Vest từ lâu đã được xem là biểu tượng của quyền lực, chọn set trang phục với thiết kế kết hợp tinh tế giữa áo vest crop top sắc nét và chân váy bút chì thanh lịch tạo nên diện mạo chuyên nghiệp nhưng không hề cứng nhắc. Tông màu ghi sáng cùng họa tiết kẻ sọc mảnh giúp tôn dáng. Nhờ sự cân bằng giữa nét cứng cáp của cấu trúc vest và sự mềm mại của chân váy, bộ trang phục dễ dàng phù hợp từ không gian hội họp trang trọng đến những buổi tiệc tối lịch thiệp.

Set trang phục gồm áo vest và chân váy bút chì sọc xám phù hợp phong cách tối giản mà vẫn sang ẢNH: LEIKA

Sắc xám ghi kẻ sọc kết hợp set trang phục vest gồm áo khoác, quần tây và gile bên trong mang đến vẻ ngoài uy quyền. Điểm nhấn ở cổ áo xếp lớp cùng hàng khuy vàng sang trọng chạy dọc thân áo. Khi phối cùng giày cao gót mũi nhọn và khuyên tai bản lớn dễ dàng nâng tầm thần thái, gợi liên tưởng đến hình ảnh một nữ lãnh đạo hiện đại đầy bản lĩnh.

Bộ trang phục vest màu xám với họa tiết kẻ sọc dễ dàng tôn lên khí chất quyền lực của người mặc ẢNH: LEIKA

Bộ vest cách điệu không tay mang tinh thần “quyền lực mềm” với sắc kem tao nhã, thiết kế cổ bẻ cùng hàng cúc kép được xử lý tinh tế giúp phom dáng gọn gàng, tôn lên phần vai và vòng eo thanh mảnh. Khi kết hợp cùng đôi giày bốt mũi nhọn tạo nên sự đối lập đen - trắng cuốn hút ẢNH: LEIKA

Sắc đen quyền lực trong phong cách soft power

Trong phong cách soft power, sắc đen không hề tối tăm mà là gam màu đại diện cho sự thanh lịch. Chiếc váy sơ mi được thiết kế khéo léo với chi tiết cổ đức trang nhã, kết hợp cùng hàng cúc hoa nổi thủ công và thắt lưng mảnh tạo điểm nhấn ở vòng eo. Sắc đen sang trọng mang đến tính ứng dụng cao, phù hợp từ môi trường công sở đến những buổi gặp gỡ quan trọng.

Chiếc váy đen thắt eo với chất vải cao cấp giúp tôn lên thần thái tự tin của phái đẹp ẢNH: IVYMODA

Chiếc váy dáng dài chất liệu nhung cao cấp ôm nhẹ cơ thể, tôn vinh đường nét nữ tính một cách kín đáo; phối cùng áo choàng cape trắng tương phản tạo sự đối lập màu sắc mạnh mẽ, dễ dàng thu hút ánh nhìn của người đối diện. Họa tiết hoa đơn sắc được thêu trên váy và áo choàng tăng vẻ trang nhã cho người mặc ẢNH: IVYMODA

Thời trang quyền lực mềm từ sắc đỏ sang trọng

Không chỉ dừng lại ở các gam màu trung tính, phong cách soft power còn được thể hiện qua những tông màu nổi bật nhưng được tiết chế khéo léo. Áo peplum đen dập nổi tinh xảo kết hợp cùng chân váy da dáng xòe màu đỏ rượu tạo nên cấu trúc sang trọng, phần eo được nhấn nhẹ tôn lên đường cong cơ thể. Sự đối lập giữa chất liệu vải co giãn nhẹ của áo và độ bóng bẩy của da cao cấp mang đến nét tương phản sống động.

Sắc đỏ rượu vang khi kết hợp cùng áo peplum thanh lịch và phụ kiện tinh giản mang đến hình ảnh người phụ nữ vừa quyến rũ vừa đầy bản lĩnh ẢNH: SIXDO

Càng dễ dàng tôn lên nét sang trọng bởi sự kết hợp của sắc đỏ rượu vang và váy vải lụa. Chiếc váy lụa với thiết kế cánh dơi rủ xuống mềm mại tôn nét nữ tính, chân váy dáng đuôi cá khiến người mặc thêm phần thon gọn. Nhấn nhá bằng chuỗi vòng ngọc trai tinh tế và giày cao gót đồng điệu trở thành điểm thu hút đắt giá, hoàn thiện diện mạo đẳng cấp mà vẫn đầy quyến rũ ẢNH: SIXDO

Khí chất của một người phụ nữ hiện đại được định nghĩa trọn vẹn qua bộ trang phục mang phong cách soft power. Đây chính là sự giao thoa giữa vẻ đẹp mềm mại và thần thái quyền lực, tạo nên một sức hút không thể cưỡng lại.