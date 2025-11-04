Khi ‘nét cũ’ trỗi dậy, phong cách retro tái xuất tủ đồ hiện đại

Không ngoa khi nói rằng thời trang là một vòng xoay kỳ diệu, nơi những giá trị xưa cũ luôn tìm được cách trở lại trong hình hài mới mẻ. Và trong dòng chảy ấy, phong cách retro đang là minh chứng rõ ràng nhất cho sự “tái sinh” đầy mê hoặc của quá khứ. Từ những chiếc áo sơ mi họa tiết vintage, quần ống loe cho đến kính râm bản to, tất cả đều đang được thế hệ trẻ yêu thích và mang vào nhịp sống hiện đại bằng tinh thần phóng khoáng, sáng tạo và đậm cá tính.

Để tạo nên “linh hồn” của phong cách retro, màu sắc và họa tiết chính là yếu tố then chốt. Không quá rực rỡ hay đa dạng, bảng màu retro thường xoay quanh các gam ấm, trầm và có chiều sâu như hồng phấn, nâu đất, vàng mù tạt, cam gạch, xanh ô liu hay đỏ rượu vang. Những tông màu này mang lại cảm giác cổ điển, tinh tế và sang trọng, khiến người mặc dễ dàng nổi bật một cách tự nhiên giữa đám đông.

Những tông màu điển hình của phong cách retro ẢNH: @DD.FUJISTORY

Nói về họa tiết, retro gắn liền với những mẫu ca rô, kẻ sọc, chấm bi, hoa nhí và họa tiết hình học vốn là các biểu tượng gợi nhớ đến thời trang thập niên xưa. Dưới bàn tay sáng tạo của các nhà mốt hiện nay, họa tiết retro đã được “thổi hồn” mới, kết hợp cùng áo sơ mi, chân váy chữ A hay quần suông cạp cao, giúp người mặc vừa mang hơi thở cổ điển vừa bắt nhịp xu hướng hiện đại. Chính sự dung hòa ấy đã khiến retro trở thành lựa chọn yêu thích của những ai theo đuổi gu thời trang tinh tế và khác biệt.

Với những cô nàng yêu thích nét đẹp ngọt ngào, phong cách retro mang đến cảm hứng cổ điển và lãng mạn khó cưỡng. Một chiếc váy chữ A, váy hoa nhí dáng dài hay váy cổ vuông tay phồng chính là lựa chọn hoàn hảo để tôn lên vẻ duyên dáng và mềm mại của người con gái. Những chất liệu nhẹ như lụa, voan hay cotton sẽ giúp bộ trang phục thêm phần bay bổng, nữ tính.

Váy hoa nhí chắc chắn là sự lựa chọn phù hợp dành cho các nàng nữ tính muốn theo đuổi phong cách retro ẢNH: @MYLII.NH

Đặc biệt, có thể thấy hình ảnh những chiếc áo dài cách tân mang cảm hứng retro đang dần xuất hiện ngày càng nhiều trong những năm gần đây vì chúng mang trong mình vẻ đẹp giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Những chi tiết như tay phồng, cổ cao kín đáo, hàng cúc vải chạy dọc thân áo hay họa tiết hoa nhí, chấm bi và tông màu trầm ấm đều gợi nhớ đến nét duyên dáng của các bà, các mẹ thập niên xưa. Chính sự kết hợp tinh tế ấy khiến áo dài retro không chỉ giữ được nét nền nã, mềm mại vốn có mà còn trở thành lựa chọn thời thượng cho các bạn trẻ, giúp người mặc thể hiện cá tính riêng giữa nhịp sống hiện đại.

Nhờ cách phối khéo léo, tà áo dài retro vừa mang hơi hướng cổ điển, vừa phảng phất nét hiện đại cho người mặc ẢNH: @JOIDEOFFICIAL

Những chiếc áo dài với họa tiết và kiểu dáng mang hơi thở của phong cách xưa ẢNH: @FAEL.HANOI

Nếu bạn thuộc tuýp yêu thích phong cách mạnh mẽ, retro hoàn toàn có thể mang đến cho bạn hình ảnh cá tính nhưng vẫn đầy gu. Hãy thử kết hợp áo khoác da hoặc blazer cùng quần jeans ống loe, quần suông cạp cao và áo thun graphic in hình poster ca nhạc hay slogan retro.

Những gam màu trầm như nâu, rượu vang, đen hay xanh navy sẽ tạo chiều sâu cho bản phối, giúp tổng thể trở nên thời thượng và “chất” hơn bao giờ hết. Đừng quên thêm một chiếc kính râm bản to hoặc túi da vintage nhỏ, chỉ một chi tiết thôi cũng đủ làm bản phối thêm điểm nhấn độc đáo.

Blazer khi phối theo phong cách retro là một lựa chọn hoàn hảo cho các cô nàng cá tính ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Set đồ mang tông trầm cổ điển, khoác ngoài là áo blazer họa tiết ca rô thu hút ẢNH: @LOLIS_JULIA

Không chỉ dừng lại ở sự cổ điển, retro còn có thể trở nên thanh lịch và tinh giản một cách cuốn hút. Với những cô nàng yêu thích sự tối giản nhưng vẫn muốn có chút điểm nhấn, công thức áo sơ mi trắng phối quần jeans chính là gợi ý lý tưởng.

Tưởng chừng đơn giản, nhưng khi kết hợp với son đỏ, túi xách da mini hay kính râm cổ điển, tổng thể lại trở nên nổi bật và có chiều sâu. Đây là minh chứng rõ ràng rằng thời trang retro không chỉ là sự hoài cổ, mà còn là phong cách vượt thời gian, phù hợp với mọi thế hệ và mọi hoàn cảnh.

Hoa hậu Tiểu Vy đơn giản nhưng không hề nhàm chán trong set đồ retro cơ bản ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Phụ kiện như túi xách hay kính mát đã giúp nàng biến hóa bản phối trở nên nổi bật và thu hút hơn ẢNH: @WALKINWONDERLAND

Sự trở lại của phong cách retro không chỉ đơn thuần là một trào lưu, mà còn là lời nhắc nhở rằng thời trang luôn vận động, luôn đổi thay để tìm về cội nguồn cảm hứng. Chỉ cần một chút khéo léo trong cách phối đồ, bạn hoàn toàn có thể khiến những phong cách cũ tỏa sáng theo cách rất riêng trong hiện tại.