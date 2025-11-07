  • An Giang
Thời trang 24/7

Khi sự thoải mái chạm đến đỉnh cao phong cách với áo hoodie

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
07/11/2025 14:00 GMT+7

Khi thời tiết trở lạnh, áo hoodie lại ‘lên ngôi’ như món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của giới trẻ. Chỉ với một chút khéo léo, bạn hoàn toàn có thể biến sự thoải mái thường ngày thành phong cách đầy cuốn hút.

Từ lâu, hoodie không chỉ đơn thuần là “chiếc áo khoác đầu” tiện dụng, mà đã trở thành một phần của văn hóa thời trang hiện đại, nơi mỗi người tự do thể hiện cá tính theo cách riêng. Với khả năng kết hợp linh hoạt và tính ứng dụng cao, áo hoodie chính là minh chứng rõ ràng cho việc: thời trang thoải mái vẫn có thể chạm đến đỉnh cao phong cách.

Ra đời vào thập niên 1930 với mục đích giữ ấm cho công nhân Mỹ trong mùa đông khắc nghiệt, áo hoodie nhanh chóng vượt khỏi phạm vi công năng để trở thành một biểu tượng thời trang đường phố. Thiết kế phom rộng, mũ trùm đầu đặc trưng cùng túi kangaroo trước ngực mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa tính ứng dụng và phong cách

Khi sự thoải mái chạm đến đỉnh cao phong cách với áo hoodie- Ảnh 1.

Một set đồ quần dài kết hợp áo hoodie luôn là công thức lý tưởng cho những ngày trở rét, vừa ấm áp, vừa thể hiện tinh thần trẻ trung và khỏe khoắn

ẢNH: @JEWIS

Khi sự thoải mái chạm đến đỉnh cao phong cách với áo hoodie- Ảnh 2.

Set đồ thể hiện phong cách tối giản pha lẫn nét cá tính, chiếc áo hoodie giúp nàng vận động thoải mái mà vẫn phong cách

ẢNH: @MAISON

Điều khiến áo hoodie trở nên “bất tử” chính là khả năng biến hóa vô hạn. Dù bạn theo đuổi phong cách cá tính hay tối giản, hoodie vẫn luôn có cách để hòa nhập và tỏa sáng theo cách riêng của người mặc. 

Khi sự thoải mái chạm đến đỉnh cao phong cách với áo hoodie- Ảnh 3.

Áo hoodie trắng phom rộng phối cùng quần ngắn bó sát màu đen tạo tinh thần phóng khoáng, hiện đại. Chữ in đen nổi bật ở ngực áo tạo điểm nhấn mạnh mẽ, chiếc áo màu trắng khiến người mặc trở nên nổi bật giữa phố đông, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thanh lịch

ẢNH: @CITYCYCLE

Khi kết hợp cùng bốt cổ cao và chân váy chữ A, áo hoodie oversized bỗng hóa thành món đồ “hai trong một” vừa cá tính, vừa nữ tính. Dáng áo buông nhẹ tôn đôi chân thon dài, sắc đỏ mang lại cảm giác ấm áp, tràn đầy năng lượng. 

Khi sự thoải mái chạm đến đỉnh cao phong cách với áo hoodie- Ảnh 4.

Chi tiết tai chụp bông trắng lại gợi liên tưởng đến phong cách Hàn Quốc trẻ trung, đáng yêu, một sự kết hợp hài hòa giữa phóng khoáng và mềm mại, khiến hoodie trở thành biểu tượng không thể thay thế của mùa đông hiện đại

ẢNH: @CITYCYCLE

Một trong những lý do giúp hoodie luôn được yêu thích chính là khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh. Từ sinh viên năng động đến nhân viên công sở yêu thời trang, ai cũng có thể tìm thấy hình ảnh của mình trong chiếc áo giản dị này. 

Khi sự thoải mái chạm đến đỉnh cao phong cách với áo hoodie- Ảnh 5.

Áo hoodie chất nỉ dày màu đen, phom rộng vừa phải, khi kết hợp cùng quần shorts đen thể hiện phong cách tối giản, cá tính. Đây là minh chứng cho việc chỉ cần chọn chất liệu và tông màu phù hợp, hoodie hoàn toàn có thể “biến hình” để phù hợp với bất kỳ gu thời trang nào

ẢNH: CHIBEST

Khi sự thoải mái chạm đến đỉnh cao phong cách với áo hoodie- Ảnh 6.

Phối áo hoodie đen và chân váy suông trắng tạo sự đối lập thu hút

ẢNH: YODY

Nếu kiểu dáng quyết định phong cách, thì chất liệu chính là linh hồn của áo hoodie. Một chiếc áo hoodie chất lượng không chỉ mang lại cảm giác ấm áp mà còn đem đến trải nghiệm dễ chịu cho người mặc. Những chất liệu được ưa chuộng hiện nay như nỉ cotton pha polyester, vải da cá đều sở hữu đặc điểm mềm mại, co giãn nhẹ và giữ ấm tốt. Hoodie dày dặn giúp phom áo đứng dáng, không nhăn, không bai dão sau nhiều lần giặt, phù hợp với những ai đề cao sự bền bỉ và tính thời trang.

Khi sự thoải mái chạm đến đỉnh cao phong cách với áo hoodie- Ảnh 7.

Phá cách với chiếc áo hoodie khóa zip vải nỉ thoải mái, đi cùng là quần denim năng động

ẢNH: ERA CINDER

Hơn cả một xu hướng, “thời trang thoải mái” đang trở thành triết lý sống của thế hệ trẻ - giản dị nhưng có gu, tự do nhưng vẫn tinh tế. Một chiếc hoodie oversized có thể che đi mọi khuyết điểm, ngược lại, áo hoodie vừa vặn lại giúp tôn dáng, tạo vẻ năng động, khỏe khoắn. Không cần cầu kỳ hay phụ kiện đắt giá, chỉ cần một chiếc áo hoodie vừa vặn, đôi sneakers trắng và nụ cười tự tin, bạn đã đủ nổi bật giữa phố đông.

Khi sự thoải mái chạm đến đỉnh cao phong cách với áo hoodie- Ảnh 8.

Áo hoodie nỉ có họa tiết đơn giản và đôi giày sneakers toát lên vẻ năng động

ẢNH: ERA CINDER

Giữa muôn vàn xu hướng thời trang thay đổi từng mùa, áo hoodie vẫn giữ vững vị thế như một biểu tượng vượt thời gian. Bởi điều làm nên sức hấp dẫn của nó không nằm ở kiểu dáng, mà ở cảm giác tự do, ấm áp và tự tin mà nó mang lại.

áo hoodie áo khoác Mùa Thu Đông thời trang mùa lạnh Áo nỉ

