Khoác blazer thôi chưa đủ, thêm thắt lưng mới thật sành điệu

Từ chân váy xuyên thấu mặc với quần legging đến quần cargo, tất cả đều có thể kết hợp với blazer trong mùa thu này. Và không gì dễ dàng hơn việc cài thêm thắt lưng lên blazer để làm mới ngay lập tức hai món đồ này trong tủ đồ và tạo nên diện mạo sang chảnh.
Áo blazer và thắt lưng: diện mạo sang chảnh để xuống phố
Blazer vốn là biểu tượng của sự thanh lịch, chỉn chu. Nhưng khi được “thắt eo” bằng một chiếc thắt lưng, món đồ tưởng chừng quen thuộc này lại trở nên mềm mại và thời thượng hơn. Đó có thể là chiếc thắt lưng mảnh tạo nét tinh tế, hoặc dây vải, dây da bản to giúp định hình và tôn dáng cho người mặc. Sự biến tấu ấy khiến blazer không chỉ còn là chiếc áo khoác công sở mà trở thành món đồ mang tính thời trang cao, phù hợp cho cả dạo phố hay dự tiệc nhẹ.
Để bộ trang phục thực sự nổi bật, hãy chú ý đến phần phối bên trong. Một chiếc áo len mỏng, chân váy midi hoặc quần ống suông đều là lựa chọn lý tưởng. Mùa thu năm nay, công thức blazer + thắt lưng + chân váy xếp lớp hay quần cargo đang được các tín đồ thời trang ưa chuộng. Sự kết hợp giữa nét cổ điển và hiện đại mang lại cảm giác vừa cá tính, vừa nữ tính - đúng tinh thần “effortless chic”.