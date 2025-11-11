Khoác blazer thôi chưa đủ, thêm thắt lưng mới thật sành điệu

Từ chân váy xuyên thấu mặc với quần legging đến quần cargo, tất cả đều có thể kết hợp với blazer trong mùa thu này. Và không gì dễ dàng hơn việc cài thêm thắt lưng lên blazer để làm mới ngay lập tức hai món đồ này trong tủ đồ và tạo nên diện mạo sang chảnh.

Áo blazer và thắt lưng: diện mạo sang chảnh để xuống phố

Áo blazer đen cổ điển kết hợp với quần ống rộng cùng dây lưng to bản điểm xuyết thêm chiếc áo len màu xanh lá quấn quanh ẢNH: @SLOBODUSHKA

Áo khoác blazer tông màu pastel kết hợp với thắt lưng mảnh cùng tông và chân váy dài xuyên thấu ẢNH: @STEPHANIE.CR2

Áo blaze vai rộng được thắt chặt ở eo bằng thắt lưng cùng tông phối với váy mỏng phủ bên ngoài quần ẢNH: @SARAHLAHBATI

Blazer vốn là biểu tượng của sự thanh lịch, chỉn chu. Nhưng khi được “thắt eo” bằng một chiếc thắt lưng, món đồ tưởng chừng quen thuộc này lại trở nên mềm mại và thời thượng hơn. Đó có thể là chiếc thắt lưng mảnh tạo nét tinh tế, hoặc dây vải, dây da bản to giúp định hình và tôn dáng cho người mặc. Sự biến tấu ấy khiến blazer không chỉ còn là chiếc áo khoác công sở mà trở thành món đồ mang tính thời trang cao, phù hợp cho cả dạo phố hay dự tiệc nhẹ.



Áo blazer phối lông chỉ cần một chiếc thắt lưng phù hợp và những món đồ cơ bản là đủ để gây chú ý ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Áo blazer dáng dài và chân váy dài kết hợp với thắt lưng corset bản lớn tông màu tối ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Áo blazer đen cổ điển được “thắt eo” khéo léo bằng dây rút, tạo điểm nhấn tinh tế và tôn dáng. Kết hợp cùng chân váy quấn kẻ ca rô mang lại vẻ thanh lịch, trẻ trung và hiện đại cho phong cách đường phố mùa thu ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Cổ áo dựng lên, eo được thắt chặt bằng thắt lưng mảnh, chiếc áo khoác blazer cổ điển trở nên vô cùng ấn tượng ngay cả khi kết hợp với quần dài cơ bản ẢNH: @MADAMEFIGAROJAPON

Để bộ trang phục thực sự nổi bật, hãy chú ý đến phần phối bên trong. Một chiếc áo len mỏng, chân váy midi hoặc quần ống suông đều là lựa chọn lý tưởng. Mùa thu năm nay, công thức blazer + thắt lưng + chân váy xếp lớp hay quần cargo đang được các tín đồ thời trang ưa chuộng. Sự kết hợp giữa nét cổ điển và hiện đại mang lại cảm giác vừa cá tính, vừa nữ tính - đúng tinh thần “effortless chic”.



