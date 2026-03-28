Thời trang 24/7

Khoe dáng đầy tinh tế với áo vải sheer

Thảo Trang
28/03/2026 10:00 GMT+7

Chỉ với những kiểu dáng và thiết kế khác nhau của chất liệu vải sheer, có thể giúp phái đẹp dễ dàng tôn lên vóc dáng một cách tinh tế nhất.

Áo sheer là biểu tượng của vẻ đẹp nữ tính nhờ chất liệu mỏng nhẹ, nửa kín nửa hở đầy mê hoặc. Không còn bị giới hạn trong những buổi tiệc tối, xu hướng này đã len lỏi vào thời trang hằng ngày với nhiều biến tấu từ thanh lịch đến cá tính.

Khoe dáng đầy tinh tế với áo vải sheer - Ảnh 1.

Áo sheer sắc xanh với thiết kế cổ tròn mang lại vẻ đẹp vừa kín đáo vừa gợi cảm nhờ chất liệu vải lưới mỏng mịn. Sắc xanh kinh điển không chỉ giúp che khuyết điểm mà còn tạo nên chiều sâu đầy bí ẩn cho tổng thể trang phục. Bên trong phối cùng áo bra đồng màu tạo nên diện mạo cá tính

ẢNH: @_PIM.KRP

Sắc trắng tinh khôi kết hợp cùng chất liệu sheer mỏng nhẹ tạo nên mẫu áo tay bồng đầy nét thơ ngây và đài các.

Khoe dáng đầy tinh tế với áo vải sheer - Ảnh 2.

Chiếc áo dáng babydoll với chất liệu vải sheer xuyên thấu, tận dụng độ rủ tự nhiên của vải để tạo ra những nếp gấp mềm mại. Phần cổ tay được bo chun nhẹ giúp tăng thêm vẻ nữ tính và cổ điển cho món đồ thời thượng này. Sự kết hợp giữa áo sheer trắng và chân váy dáng ôm mang đến phong cách vừa trẻ trung, vừa gợi cảm

ẢNH: @_DIENTHI

Áo sheer khi làm áo khoác ngoài cũng giúp bộ trang phục trở nên sống động và đậm chất nghệ thuật.

Khoe dáng đầy tinh tế với áo vải sheer - Ảnh 3.

Chiếc áo khoác ngoài trang phục cổ điển đầy cổ điển. Chất liệu sheer cao cấp giữ cho phom áo luôn đứng dáng nhưng vẫn giữ được độ trong suốt đặc trưng đầy lôi cuốn

ẢNH: @_JOYNIIIII_

Khoe dáng đầy tinh tế với áo vải sheer - Ảnh 4.

Sự kết hợp giữa chất liệu xuyên thấu và những đường viền tinh xảo mang đến vẻ đẹp quý phái. Những mảng nhún được bố trí khéo léo ở ngực và tay áo giúp tạo điểm nhấn bắt mắt. Chiếc áo sheer khi diện cùng chân váy dài giúp nàng sở hữu vẻ ngoài đầy duyên dáng

ẢNH: @_DIEPYOMOST

Khoe dáng đầy tinh tế với áo vải sheer - Ảnh 5.

Thiết kế áo sheer khoác ngoài giúp phái đẹp tự tin khoe trọn vóc dáng mảnh mai thông qua lớp vải mỏng manh như sương. Chất liệu vải có độ co giãn tốt giúp mọi cử động trở nên linh hoạt, mang lại cảm giác thoải mái suốt ngày dài

ẢNH: @_KHLINH.07

Khoe dáng đầy tinh tế với áo vải sheer - Ảnh 6.

Thiết kế babydoll với phần chân ngực cao và chân áo xòe rộng giúp mang lại vẻ ngoài ngọt ngào, che khuyết điểm vòng 2 một cách tinh tế. Áo babydoll với lớp ngoài là vải sheer mỏng nhẹ kết hợp cùng ống tay dài tạo nên hiệu ứng bồng bềnh. Những đường nhún nhẹ nhàng trên vải xuyên thấu giúp tôn vinh nét đẹp nữ tính. Kết hợp cùng chân váy ngắn phù hợp với những buổi hẹn cà phê hoặc đi dạo ngoài trời

ẢNH: STEEZY

Sự giao thoa giữa phom dáng sơ mi kinh điển và chất liệu xuyên thấu tạo nên một món đồ vừa chuyên nghiệp vừa đầy sức quyến rũ.

Khoe dáng đầy tinh tế với áo vải sheer - Ảnh 7.

Áo sơ mi với chi tiết cổ đứng cứng cáp và hàng nút cài tinh tế giúp chiếc áo giữ được vẻ lịch sự, trong khi độ trong suốt của vải sheer khéo léo khoe vóc dáng. Cách phối layering áo sơ mi sheer khoác ngoài áo hai dây giúp bạn thoát khỏi những quy chuẩn công sở gò bó để khẳng định gu thời trang khác biệt

ẢNH: @_A.XXM_

Áo sheer chính là lựa chọn tối ưu để phái đẹp thể hiện nét quyến rũ một cách tinh tế và hiện đại nhất. Với sự đa dạng trong thiết kế và chất liệu, món đồ này chắc chắn sẽ tiếp tục thống trị các sàn diễn thời trang và làm say lòng các tín đồ mộ điệu.

Sheer Áo sheer Xuyên thấu gợi cảm Nữ tính

