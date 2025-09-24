  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Khoe nét đẹp kiêu sa với nghệ thuật phối đồ cùng áo lệch vai

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
24/09/2025 14:00 GMT+7

Áo lệch vai không chỉ đơn thuần là một món đồ thời trang, mà còn là vũ khí bí mật giúp phái đẹp khoe trọn bờ vai thon gọn.

Áo lệch vai là kiểu áo được thiết kế hở một bên vai, tạo hiệu ứng bất đối xứng vừa lạ mắt vừa cuốn hút. Tùy vào chất liệu và phom dáng, áo lệch vai có thể biến hóa đa dạng. Chính sự linh hoạt này khiến áo lệch vai phù hợp với nhiều bối cảnh khác nhau, từ tiệc tối, dạo phố cho đến môi trường công sở sáng tạo.

Khoe nét đẹp kiêu sa với nghệ thuật phối đồ cùng áo lệch vai - Ảnh 1.

Sự bùng nổ của phong cách hiện đại đã đưa những thiết kế mang tính gợi cảm trở lại mạnh mẽ, trong đó áo lệch vai trở thành lựa chọn hàng đầu. Chỉ cần phối cùng chân váy bí chất liệu voan đơn giản cũng đủ thu hút và toát lên khí chất hiện đại

ẢNH: @MADMIND.VN

Khoe nét đẹp kiêu sa với nghệ thuật phối đồ cùng áo lệch vai - Ảnh 2.

Lương Thùy Linh mang đến hình ảnh nhẹ nhàng nhưng vẫn cá tính với áo lệch vai hồng pastel ôm sát cơ thể. Thiết kế lệch vai tinh tế khoe trọn một bên vai và xương quai xanh, phối cùng một chiếc quần jeans màu xanh nhạt, tạo sự tương phản thú vị trong phong cách

ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Khoe nét đẹp kiêu sa với nghệ thuật phối đồ cùng áo lệch vai - Ảnh 3.

Chi Pu lựa chọn phong cách táo bạo với áo crop top lệch vai denim đính đinh tán kết hợp quần jeans ống loe. Thiết kế cạp trễ và chi tiết xẻ gấu quần càng khiến đôi chân thêm dài, tạo nên diện mạo đầy cuốn hút. Quần jeans ống loe cạp trễ, có đường xẻ tinh tế ở gấu quần giúp đôi chân trông dài và thon gọn hơn

ẢNH: @CHIPUPU

Khoe nét đẹp kiêu sa với nghệ thuật phối đồ cùng áo lệch vai - Ảnh 4.

Sự cá tính tiếp tục được khẳng định qua những bản phối với quần ống rộng. Áo lệch vai đen phá cách khi kết hợp dây mảnh cùng tay áo buông thõng, phối cùng quần ống rộng xếp ly màu xám nâu mang lại nét thời thượng mà thoải mái

ẢNH: @THENELLSTORE

Khoe nét đẹp kiêu sa với nghệ thuật phối đồ cùng áo lệch vai - Ảnh 5.

Ở phiên bản năng động hơn, áo crop top lệch vai xanh nhạt phối cùng quần ống rộng xám đậm đem đến một set đồ trẻ trung. Áo lệch vai có màu xanh nhạt tạo cảm giác tươi mát, khoe trọn bờ vai một cách tự nhiên. Chi tiết dây rút trắng ở cạp quần là điểm nhấn độc đáo, giúp bộ trang phục thêm ấn tượng

ẢNH: @MADMIND.VN

Khoe nét đẹp kiêu sa với nghệ thuật phối đồ cùng áo lệch vai - Ảnh 6.

Không chỉ dừng lại ở quần, áo lệch vai khi kết hợp cùng chân váy cũng tạo nên sức hút khó cưỡng. Tinh tế và tối giản là công thức với áo lệch vai ren trắng phối chân váy chữ A đen, tạo nên tổng thể cổ điển nhưng chưa bao giờ lỗi mốt

ẢNH: @CULLOTOFFICIAL

Khoe nét đẹp kiêu sa với nghệ thuật phối đồ cùng áo lệch vai - Ảnh 7.

Với những nàng yêu sự ngọt ngào, kiểu áo trắng viền đen phối cùng chân váy xếp ly mini mang lại sự cân bằng về màu sắc và phom dáng. Chiếc chân váy xếp ly dáng xòe tone sur tone với viền áo và túi xách đen tạo nên tổng thể hài hòa

ẢNH: @WYN.ANH

Khoe nét đẹp kiêu sa với nghệ thuật phối đồ cùng áo lệch vai - Ảnh 8.

Áo lệch vai cũng là điểm nhấn thú vị khi đi cùng chân váy xòe. Thiết kế chấm bi điệu đà với tay áo nơ thắt được phối cùng váy xòe voan. Chân váy xếp ly dáng xòe màu kem tạo độ phồng tự nhiên, phù hợp cho một buổi hẹn hò hoặc dạo phố

ẢNH: @WUIN.K_DE_FLEUR

Áo lệch vai không chỉ là một món đồ thời trang mà còn là tuyên ngôn phong cách, giúp phái đẹp khẳng định sự tự tin và bản lĩnh trong mọi khoảnh khắc. Hãy để chiếc áo lệch vai trở thành người bạn đồng hành, giúp bạn tỏa sáng!

áo lệch vai áo crop top Chân váy Quần jeans quần ống rộng

Bài viết khác

Từ giảng đường đến văn phòng, phong cách preppy luôn giúp nàng mặc đẹp

Từ giảng đường đến văn phòng, phong cách preppy luôn giúp nàng mặc đẹp

Thời trang giao mùa không thể thiếu áo cardigan

Thời trang giao mùa không thể thiếu áo cardigan

Lên đồ với những kiểu váy không thể thiếu ngày đầu thu

Lên đồ với những kiểu váy không thể thiếu ngày đầu thu

Phong cách không mùa, đậm chất lãng mạn với gam màu trung tính

Phong cách không mùa, đậm chất lãng mạn với gam màu trung tính

Tôn dáng, đầy cá tính với quần ống loe

Tôn dáng, đầy cá tính với quần ống loe

Hóa thành bản tình ca mùa thu với chân váy xếp tầng

Hóa thành bản tình ca mùa thu với chân váy xếp tầng

Bùng nổ sức hút năng động, trẻ trung với phong cách sporty chic

Bùng nổ sức hút năng động, trẻ trung với phong cách sporty chic

Giày cao gót, tâm điểm của mọi bản phối công sở cùng váy dài, quần ống rộng

Giày cao gót, tâm điểm của mọi bản phối công sở cùng váy dài, quần ống rộng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top