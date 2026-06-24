Khoe trọn đường cong quyến rũ cùng thiết kế gân nổi bật

Áo cardigan len gân màu xanh nhạt phối cùng quần ống rộng nâu đậm mang đến hình ảnh của người phụ nữ hiện đại nhưng vẫn giữ được nét mềm mại vốn có. Để có thể thoải mái vận động cả ngày dài thì chỉ cần một chiếc quần ống rộng tối màu là đủ