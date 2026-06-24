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Khoe trọn đường cong quyến rũ cùng thiết kế gân nổi bật

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
24/06/2026 10:00 GMT+7

Các nàng có thể dễ dàng bắt gặp chất liệu gân nổi trên nhiều thiết kế như váy, áo hay set đồ trẻ trung. Dù ở bất kỳ gam màu nào thì kiểu hoa văn này vẫn dễ dàng thu hút trong mọi hoàn cảnh.

Điểm đặc trưng của chất liệu gân nổi nằm ở những đường dệt nổi chạy dọc thân trang phục được thiết kế. Thường được thực hiện trên nền len hoặc thun co giãn, kiểu dệt này tạo nên hiệu ứng thị giác giúp vóc dáng trông cao ráo hơn.

Khoe trọn đường cong quyến rũ cùng thiết kế gân nổi bật - Ảnh 1.

Chiếc áo len gân nổi mang gam màu nâu đất, kết hợp cùng quần vải trắng ống rộng hoặc quần suông sang trọng một cách tự nhiên. Đặc biệt, các đường gân dọc trên nền len mềm không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn giúp vóc dáng trông thon gọn hơn

ẢNH: LAMER FASHION

Khoe trọn đường cong quyến rũ cùng thiết kế gân nổi bật - Ảnh 2.

Áo len màu kem với phần tay ren lạ mắt, thiết kế vạt áo dài thắt phía trước tựa chiếc cà vạt thanh lịch. Điểm nhấn nằm ở những hoa văn gân sọc trên nền áo tạo hiệu ứng thon gọn cho người mặc, chỉ cần phối cùng quần ống rộng sáng màu là có thể tự tin xuống phố

ẢNH: CARDINA

Khoe trọn đường cong quyến rũ cùng thiết kế gân nổi bật - Ảnh 4.

Áo cardigan len gân màu xanh nhạt phối cùng quần ống rộng nâu đậm mang đến hình ảnh của người phụ nữ hiện đại nhưng vẫn giữ được nét mềm mại vốn có. Để có thể thoải mái vận động cả ngày dài thì chỉ cần một chiếc quần ống rộng tối màu là đủ

ÁNH: MISHOWSTORE

Khoe trọn đường cong quyến rũ cùng thiết kế gân nổi bật - Ảnh 5.

Những thiết kế cardigan xám với đường gân bản lớn cùng hàng cúc trắng chạy dọc thân áo, dễ dàng kết hợp cùng chân váy xòe hoặc váy chữ A để tạo nên vẻ ngoài nữ tính đầy cuốn hút

ẢNH: CARDINA

Khoe trọn đường cong quyến rũ cùng thiết kế gân nổi bật - Ảnh 6.

Áo cổ polo gây ấn tượng với đường gân nổi sắc nét cùng hàng khuy nhỏ trên nền tông màu nâu ấm áp. Kết hợp cùng quần jeans ống rộng và giày loafer chính là lựa chọn tuyệt vời cho môi trường công sở

ẢNH: CARDINA

Khoe trọn đường cong quyến rũ cùng thiết kế gân nổi bật - Ảnh 7.

Áo cardigan len màu xám với những đường gân vặn thừng nổi bật cùng hàng khuy trắng tạo nên chiều sâu cho sản phẩm. Sự kết hợp giữa chân váy ngắn đen cùng khăn choàng cổ họa tiết giúp tổng thể thêm phần sành điệu

ẢNH: TWENTYFIVE

Khoe trọn đường cong quyến rũ cùng thiết kế gân nổi bật - Ảnh 8.

Sắc hồng ngọt ngào đi cùng kỹ thuật dệt gân nổi giúp kéo dài đôi chân và tôn vóc dáng mảnh mai. Bộ trang phục gồm áo cổ chữ V kết hợp chân váy suông dài tạo nên sự kết nối hài hòa

ẢNH: PANTIO

Khoe trọn đường cong quyến rũ cùng thiết kế gân nổi bật - Ảnh 9.

Những đường gân nổi chạy dọc trên chất liệu len cao cấp giúp tôn trọn thân hình hoàn hảo. Sắc đỏ đô quý phái kết hợp cùng chi tiết khoét cổ lạ mắt tạo nên một diện mạo quyến rũ

ẢNH: ORCHID

 

thiết kế chất liệu gân nổi thiết kế gân nổi Áo len áo cardigan

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