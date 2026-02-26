Khoe vai trần gợi cảm đầy tinh tế với áo lệch vai

Với những ngày rực nắng, áo lệch vai chính là lựa chọn lý tưởng để vừa giải nhiệt vừa giữ trọn nét nữ tính. Chiếc áo lệch vai tông xanh mint nhạt, gam màu mang hơi thở mùa hè dịu mát. Thiết kế gây ấn tượng với chi tiết nơ thắt điệu đà trên vai, phần thân áo suông nhẹ buông mềm theo chuyển động cơ thể. Khi kết hợp cùng quần jeans ống rộng xanh đậm gợi lên một quý cô trẻ trung đang dạo bước ngoài trời.



Thiết kế áo lệch vai xanh mint mang hơi thở mùa hè tươi mát, kết hợp quần jeans ống rộng tạo nên bản phối phóng khoáng ẢNH: MAYBI

Áo lệch vai màu đen ôm sát cơ thể, phom áo gọn giúp làm nổi bật bờ vai trần và đường cong phần thân trên. Khi phối cùng quần trắng cạp cao, hiệu ứng tương phản trắng - đen tạo nên vẻ ngoài sắc sảo. Sự kết hợp giữa hai màu đối lập sáng tối thu hút mọi ánh nhìn của người đối diện ẢNH: AMMOFFICIAL

Nếu muốn nâng cấp hình ảnh theo hướng sang trọng, những thiết kế áo lệch vai có cấu trúc cầu kỳ sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc. Áo lệch vai màu trắng với kỹ thuật xếp nếp tinh xảo chạy dọc thân áo. Phần corset ôm gọn vòng eo giúp tôn đường cong mềm mại, đồng thời tạo hiệu ứng vóc dáng thon gọn ẢNH: DZUNGBIEZ

Khoác lên mình chiếc áo lệch vai màu kem với điểm nhấn nơ bản lớn cùng những đường nhún mềm mại nơi vai áo. Thiết kế này giúp bờ vai trần hiện lên đầy nữ tính. Khi kết hợp cùng chân váy lụa dáng dài màu cam đất và giày cao gót đồng điệu, bộ trang phục với bảng màu ấm áp mang đến nét trưởng thành mà vẫn gợi cảm ẢNH: MAYBI

Để tạo điểm nhấn mới lạ, những mẫu áo lệch vai kết hợp chi tiết thắt cổ đang trở thành xu hướng được yêu thích. Gây ấn tượng trong chiếc áo lệch vai xanh lá tươi mát, nổi bật với bèo nhún mềm mại ở vai và dải nơ thắt thanh lịch nơi cổ. Phần gấu áo bo thun peplum xòe nhẹ giúp tạo hiệu ứng vòng eo thon gọn. Khi phối cùng quần tây trắng ống suông và xăng đan cao gót mang hơi thở hiện đại cho những buổi hẹn ban ngày.



Áo lệch vai xanh lá điểm bèo nhún dáng peplum dễ dàng tôn lên sự nữ tính của phái đẹp ẢNH: HERADG

Một phiên bản khác thiên về vẻ thanh lịch cổ điển: áo lệch vai màu trắng tinh tế với dải vải buộc cổ mềm mại. Thiết kế giúp tôn trọn xương quai xanh và bờ vai quyến rũ, kết hợp với quần tây ống đứng phù hợp cho môi trường công sở cao cấp ẢNH: K CLOSET

Áo lệch vai màu trắng kết hợp với chân váy xẻ tà màu đen mang đến vẻ ngoài thanh lịch, nhã nhặn ẢNH: ALVIN STORE

Với những dịp cần vẻ ngoài chỉn chu hơn, áo lệch vai hoàn toàn có thể trở thành tâm điểm nếu được phối hợp khéo léo. Trong một set đồ mang tinh thần quý cô hiện đại, nàng diện áo lệch vai trắng tinh khôi với điểm nhấn xếp nếp nhẹ ở phần vai. Thiết kế được phối cùng chân váy midi đen ôm sát có chi tiết thắt nút bên hông và đường xẻ cao tinh tế, giúp tôn vóc dáng thanh mảnh.

Áo lệch vai không đơn thuần chỉ là một món đồ thời trang mà còn là lời khẳng định về sự tự tin và gu thẩm mỹ tinh tế của người mặc.