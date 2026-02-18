Khởi đầu năm mới rực rỡ cùng sắc đỏ may mắn

Không quá phô trương nhưng đủ nổi bật, sắc đỏ được tiết chế tinh tế để vừa giữ trọn nét rực rỡ, vừa mang "hơi thở" nhẹ nhàng. Từ những gam đỏ trầm ấm đến đỏ tươi đầy sức sống, mỗi thiết kế là một lời chúc cho một năm mới hanh thông.

Thiết kế áo vest cổ sen tinh giản mà sắc sảo, kết hợp chân váy midi dài qua gối tôn đường nét thanh lịch đặc trưng. Gam đỏ quyền lực tạo điểm nhấn nổi bật, mang đến vẻ sang trọng, tự tin và thời thượng cho người mặc ẢNH: CHIC-LAND

Chiếc đầm đỏ dáng ôm được thiết kế với phom sát nách. Chất liệu jacquard dệt hoa nổi tạo chiều sâu cho bề mặt, giúp sắc đỏ trở nên trầm ấm, cao cấp và không hề phô trương. Phần cổ kín mang hơi hướng cổ điển, cân bằng hoàn hảo với dáng váy ngắn hiện đại ẢNH: ELISE

Váy lụa dáng suông được thiết kế tối giản. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở chi tiết hoa vải đính lệch bên vai, tạo chiều sâu thị giác và mang "hơi thở" cao cấp. Phần cổ kín đáo nhưng không hề cứng nhắc ẢNH: ELISE

Sắc đỏ thuần nổi bật trên nền chất liệu trơn mịn, không cần nhiều chi tiết cầu kỳ nhưng vẫn đủ để tạo dấu ấn mạnh mẽ. Việc phối cùng chuỗi ngọc trai dáng dài mang lại điểm nhấn tinh tế, giúp tổng thể trở nên sang trọng hơn ẢNH: ELISE

Thiết kế tay lỡ cùng phần vai đứng nhẹ mang đến vẻ chỉn chu, sang trọng nhưng vẫn mềm mại. Gam màu đỏ rượu vang nổi bật, vừa quyền lực vừa cuốn hút, kết hợp thắt lưng mảnh nhấn eo tinh tế và chi tiết hoa cài ngực tạo điểm nhấn ẢNH: CHIC-LAND

Gam màu đỏ trầm khắc họa rõ nét hình ảnh quý phái và sang trọng, vừa đủ nổi bật nhưng vẫn giữ được chiều sâu tinh tế. Chất liệu ren mềm mại kết hợp phom dáng dài thướt tha giúp tôn lên vẻ nữ tính, thanh lịch ẢNH: ELISE

Chất dạ tweed đứng phom, kết hợp dáng ôm tinh tế giúp tôn đường nét cơ thể. Sự chú ý nằm ở những chi tiết hoa vải 3D được xử lý khéo léo tạo chiều sâu. Phần cổ tròn tối giản giúp cân bằng bố cục, trong khi phụ kiện ngọc trai càng làm nổi bật khí chất ẢNH: ELISE

Một bản phối gần gũi trong cuộc sống thường ngày với áo len lông mềm mịn và chân váy ngắn. Gam đỏ trầm nổi bật vừa đủ, dễ phối cùng quần shorts, tất da hoặc bốt cao cổ, tạo nên tổng thể trẻ trung mà vẫn trang nhã ẢNH: ELISE

Dù xuất hiện trong những thiết kế thanh lịch hay bản phối đời thường, sắc đỏ luôn có cách riêng để tỏa sáng và lan tỏa năng lượng tích cực.