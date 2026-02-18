  • An Giang
Thời trang 24/7

Khởi đầu năm mới rực rỡ cùng sắc đỏ may mắn

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
18/02/2026 18:00 GMT+7

Năm mới mở ra khởi đầu tươi sáng, mang theo hy vọng và nguồn năng lượng tích cực. Trong khoảnh khắc ấy, sắc đỏ hiện diện như một biểu tượng của may mắn, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp tự tin và khí chất của chị em.

Không quá phô trương nhưng đủ nổi bật, sắc đỏ được tiết chế tinh tế để vừa giữ trọn nét rực rỡ, vừa mang "hơi thở" nhẹ nhàng. Từ những gam đỏ trầm ấm đến đỏ tươi đầy sức sống, mỗi thiết kế là một lời chúc cho một năm mới hanh thông.

Khởi đầu năm mới rực rỡ cùng sắc đỏ may mắn- Ảnh 1.

Thiết kế áo vest cổ sen tinh giản mà sắc sảo, kết hợp chân váy midi dài qua gối tôn đường nét thanh lịch đặc trưng. Gam đỏ quyền lực tạo điểm nhấn nổi bật, mang đến vẻ sang trọng, tự tin và thời thượng cho người mặc

ẢNH: CHIC-LAND

Khởi đầu năm mới rực rỡ cùng sắc đỏ may mắn- Ảnh 2.

Chiếc đầm đỏ dáng ôm được thiết kế với phom sát nách. Chất liệu jacquard dệt hoa nổi tạo chiều sâu cho bề mặt, giúp sắc đỏ trở nên trầm ấm, cao cấp và không hề phô trương. Phần cổ kín mang hơi hướng cổ điển, cân bằng hoàn hảo với dáng váy ngắn hiện đại

ẢNH: ELISE

Khởi đầu năm mới rực rỡ cùng sắc đỏ may mắn- Ảnh 3.

Váy lụa dáng suông được thiết kế tối giản. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở chi tiết hoa vải đính lệch bên vai, tạo chiều sâu thị giác và mang "hơi thở" cao cấp. Phần cổ kín đáo nhưng không hề cứng nhắc

ẢNH: ELISE

Khởi đầu năm mới rực rỡ cùng sắc đỏ may mắn- Ảnh 4.

Sắc đỏ thuần nổi bật trên nền chất liệu trơn mịn, không cần nhiều chi tiết cầu kỳ nhưng vẫn đủ để tạo dấu ấn mạnh mẽ. Việc phối cùng chuỗi ngọc trai dáng dài mang lại điểm nhấn tinh tế, giúp tổng thể trở nên sang trọng hơn

ẢNH: ELISE

Khởi đầu năm mới rực rỡ cùng sắc đỏ may mắn- Ảnh 5.

Thiết kế tay lỡ cùng phần vai đứng nhẹ mang đến vẻ chỉn chu, sang trọng nhưng vẫn mềm mại. Gam màu đỏ rượu vang nổi bật, vừa quyền lực vừa cuốn hút, kết hợp thắt lưng mảnh nhấn eo tinh tế và chi tiết hoa cài ngực tạo điểm nhấn

ẢNH: CHIC-LAND

Khởi đầu năm mới rực rỡ cùng sắc đỏ may mắn- Ảnh 6.

Gam màu đỏ trầm khắc họa rõ nét hình ảnh quý phái và sang trọng, vừa đủ nổi bật nhưng vẫn giữ được chiều sâu tinh tế. Chất liệu ren mềm mại kết hợp phom dáng dài thướt tha giúp tôn lên vẻ nữ tính, thanh lịch

ẢNH: ELISE

Khởi đầu năm mới rực rỡ cùng sắc đỏ may mắn- Ảnh 7.

Chất dạ tweed đứng phom, kết hợp dáng ôm tinh tế giúp tôn đường nét cơ thể. Sự chú ý nằm ở những chi tiết hoa vải 3D được xử lý khéo léo tạo chiều sâu. Phần cổ tròn tối giản giúp cân bằng bố cục, trong khi phụ kiện ngọc trai càng làm nổi bật khí chất

ẢNH: ELISE

Khởi đầu năm mới rực rỡ cùng sắc đỏ may mắn- Ảnh 8.

Một bản phối gần gũi trong cuộc sống thường ngày với áo len lông mềm mịn và chân váy ngắn. Gam đỏ trầm nổi bật vừa đủ, dễ phối cùng quần shorts, tất da hoặc bốt cao cổ, tạo nên tổng thể trẻ trung mà vẫn trang nhã

ẢNH: ELISE

Dù xuất hiện trong những thiết kế thanh lịch hay bản phối đời thường, sắc đỏ luôn có cách riêng để tỏa sáng và lan tỏa năng lượng tích cực.

