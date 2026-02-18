Khởi đầu năm mới rực rỡ cùng sắc đỏ may mắn

Năm mới mở ra khởi đầu tươi sáng, mang theo hy vọng và nguồn năng lượng tích cực. Trong khoảnh khắc ấy, sắc đỏ hiện diện như một biểu tượng của may mắn, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp tự tin và khí chất của chị em.
Không quá phô trương nhưng đủ nổi bật, sắc đỏ được tiết chế tinh tế để vừa giữ trọn nét rực rỡ, vừa mang "hơi thở" nhẹ nhàng. Từ những gam đỏ trầm ấm đến đỏ tươi đầy sức sống, mỗi thiết kế là một lời chúc cho một năm mới hanh thông.
Dù xuất hiện trong những thiết kế thanh lịch hay bản phối đời thường, sắc đỏ luôn có cách riêng để tỏa sáng và lan tỏa năng lượng tích cực.