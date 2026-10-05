Không cần diện đồ cầu kỳ, nàng vẫn nổi bật nhờ áo tay dài

Không chỉ dành cho những buổi hẹn hò hay sự kiện đặc biệt, áo tay dài còn là gợi ý đáng thử cho tủ đồ công sở. Những họa tiết hoa đan xen trên nền ren trắng tạo hiệu ứng duyên dáng, trong khi lớp áo đen bên trong giúp tổng thể trở nên hài hòa và kín đáo hơn.
Áo blouse bèo nhún cách điệu phối chân váy, tạo dấu ấn riêng
Những gam màu sáng như vàng kem, xanh lam luôn có sức hút riêng nhờ khả năng làm dịu tổng thể trang phục và tôn lên vẻ nữ tính. Một chiếc blouse tay dài với phần cổ bèo, hàng nếp gấp dọc thân áo và chất liệu có độ bóng nhẹ sẽ tạo hiệu ứng nữ tính.