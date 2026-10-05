Không cần diện đồ cầu kỳ, nàng vẫn nổi bật nhờ áo tay dài

Áo ren tay dài tôn nét nữ tính, thanh lịch

Không chỉ dành cho những buổi hẹn hò hay sự kiện đặc biệt, áo tay dài còn là gợi ý đáng thử cho tủ đồ công sở. Những họa tiết hoa đan xen trên nền ren trắng tạo hiệu ứng duyên dáng, trong khi lớp áo đen bên trong giúp tổng thể trở nên hài hòa và kín đáo hơn.

Khi diện kiểu áo này, nàng có thể phối cùng chân váy hoặc váy liền màu đen để tạo sự tương phản tinh tế. Một chiếc túi xách phom cứng cùng giày cao gót mũi nhọn sẽ giúp diện mạo thêm chỉn chu ẢNH: @N27.CORNER

Với môi trường công sở, những mẫu áo ren có lớp lót phù hợp hoặc được phối theo dạng áo khoác phủ ngoài sẽ giúp tổng thể trở nên kín đáo, chỉn chu hơn. Phối cùng quần tây là lựa chọn hoàn thiện diện mạo, phù hợp cho những ngày làm việc ẢNH: @N27.CORNER

Áo blouse bèo nhún cách điệu phối chân váy, tạo dấu ấn riêng

Những gam màu sáng như vàng kem, xanh lam luôn có sức hút riêng nhờ khả năng làm dịu tổng thể trang phục và tôn lên vẻ nữ tính. Một chiếc blouse tay dài với phần cổ bèo, hàng nếp gấp dọc thân áo và chất liệu có độ bóng nhẹ sẽ tạo hiệu ứng nữ tính.

Nếu áo ren ghi điểm bởi vẻ lãng mạn, những chiếc blouse cổ thắt nơ lại mang đến nét thanh lịch pha chút cổ điển. Gam xanh pastel dịu mắt kết hợp cùng phom áo rộng, tay phồng và phần nơ tạo nên điểm nhấn nổi bật mà không cần đến quá nhiều phụ kiện ẢNH: @N27.CORNER

Những phụ kiện tối giản như nhẫn nhỏ, dây chuyền mảnh hay giày bệt sẽ giúp diện mạo giữ được nét thanh thoát, phù hợp với những ngày làm việc cần sự thoải mái ẢNH: @KIMEEHOUSE

Để cân bằng những chi tiết cầu kỳ ở phần thân trên, nàng nên chọn chân váy có phom dáng đơn giản, ít họa tiết. Túi xách màu kem hoặc phụ kiện ánh kim nhỏ sẽ giúp diện mạo thêm tinh tế mà không làm mất đi điểm nhấn chính của bộ đồ ẢNH: @KIMEEHOUSE

Bảng màu trung tính gồm kem, be và nâu nhạt giúp trang phục giữ được sự hài hòa, đồng thời dễ kết hợp với các phụ kiện khác nhau. Một chiếc túi xách da màu nâu cùng kính mắt thời trang sẽ hoàn thiện vẻ ngoài mang hơi hướng tự do ẢNH: @KIMEEHOUSE

Nếu muốn ứng dụng công thức này vào môi trường học đường, bạn có thể thay chân váy ngắn bằng chân váy midi hoặc quần ống rộng sáng màu ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL