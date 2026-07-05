Không cần phô trương, túi dáng hộp vẫn cực kỳ đắt giá

Một chiếc túi dáng hộp đẹp không chỉ giúp hoàn thiện bộ trang phục trong hôm nay mà còn có thể đồng hành qua nhiều mùa mốt và nhiều phong cách khác nhau.

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