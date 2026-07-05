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Không cần phô trương, túi dáng hộp vẫn cực kỳ đắt giá

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
05/07/2026 14:00 GMT+7

Một chiếc túi dáng hộp đẹp không chỉ giúp hoàn thiện bộ trang phục trong hôm nay mà còn có thể đồng hành qua nhiều mùa mốt và nhiều phong cách khác nhau.

Khi xu hướng tiêu dùng thời trang dần hướng đến những món đồ có giá trị sử dụng lâu dài thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn, túi dáng hộp càng được yêu thích hơn khi dễ dàng phối cùng nhiều item khác nhau.

Không cần phô trương, túi dáng hộp vẫn cực kỳ đắt giá- Ảnh 1.

Áo blazer trắng dáng lửng kết hợp áo cổ lọ đen cùng chân váy ngắn tạo nên bảng màu đen - trắng kinh điển. Điểm nhấn nằm ở chiếc túi hộp màu đen đồng điệu với bốt cao cổ và mũ beret, túi vuông nhỏ đủ đựng ví hoặc điện thoại phù hợp cho những cô nàng theo đuổi phong cách tối giản

ẢNH: SOPHIE

Không cần phô trương, túi dáng hộp vẫn cực kỳ đắt giá- Ảnh 2.

Áo blazer màu camel ôm dáng phối cùng quần shorts đen năng động. Chiếc túi hộp mini màu đen trở thành điểm cân bằng hoàn hảo giữa hai gam màu trung tính, túi xách nhỏ vừa đủ để giúp tổng thể không quá thiếu điểm nhấn

ẢNH: SOPHIE

Không cần phô trương, túi dáng hộp vẫn cực kỳ đắt giá- Ảnh 3.
Không cần phô trương, túi dáng hộp vẫn cực kỳ đắt giá- Ảnh 4.

Áo sơ mi trắng crop top kết hợp chân váy xếp ly hai tầng mang đậm hơi thở preppy. Chiếc túi hộp đen trắng với thiết kế hình học vừa đủ nổi bật để thu hút ánh nhìn. Khi kết hợp cùng giày sneaker trắng, phù hợp cho những buổi dạo phố hoặc hẹn hò cuối tuần

ẢNH: @SHOPOOTD_95

Không cần phô trương, túi dáng hộp vẫn cực kỳ đắt giá- Ảnh 5.

Phong cách denim on denim kết hợp áo corset nâu bên trong mang tinh thần Y2K pha chút retro hiện đại. Thay vì lựa chọn túi mềm, chiếc túi hộp họa tiết monogram mang đến sự đối lập thú vị giữa nét bụi bặm của denim và tính chỉn chu cho tổng thể

ẢNH: DEPASS

Không cần phô trương, túi dáng hộp vẫn cực kỳ đắt giá- Ảnh 6.

Set váy nâu chấm bi phối chi tiết ren trắng gợi cảm hứng vintage đầy lãng mạn. Chiếc túi hộp màu trắng đồng điệu với mũ, găng tay và giày Mary Jane tạo nên bảng màu hài hòa. Kiểu túi nhỏ gọn không làm mất đi vẻ nữ tính của bộ trang phục mà còn tăng thêm cảm giác vừa đủ

ẢNH: DEPASS

Không cần phô trương, túi dáng hộp vẫn cực kỳ đắt giá- Ảnh 7.

Áo xanh pastel dáng crop top phối chân váy trắng dễ dàng tôn vòng 2 hoàn hảo cho phái đẹp. Thay vì sử dụng túi màu nổi, túi dáng hộp màu ghi nhạt giúp tổng thể giữ được sự trang nhã. Phom túi vuông vức cũng tạo điểm cân bằng với các chi tiết cut out của trang phục

ẢNH: @AIAI_OFFICIAL

 

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