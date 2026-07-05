Không cần phô trương, túi dáng hộp vẫn cực kỳ đắt giá

Một chiếc túi dáng hộp đẹp không chỉ giúp hoàn thiện bộ trang phục trong hôm nay mà còn có thể đồng hành qua nhiều mùa mốt và nhiều phong cách khác nhau.
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Khi xu hướng tiêu dùng thời trang dần hướng đến những món đồ có giá trị sử dụng lâu dài thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn, túi dáng hộp càng được yêu thích hơn khi dễ dàng phối cùng nhiều item khác nhau.
Áo sơ mi trắng crop top kết hợp chân váy xếp ly hai tầng mang đậm hơi thở preppy. Chiếc túi hộp đen trắng với thiết kế hình học vừa đủ nổi bật để thu hút ánh nhìn. Khi kết hợp cùng giày sneaker trắng, phù hợp cho những buổi dạo phố hoặc hẹn hò cuối tuần