Thời trang 24/7

Không phải váy hoa, đây là kiểu váy họa tiết đẹp nhất mùa thu

Kim Ngọc
Kim Ngọc
13/09/2025 08:00 GMT+7

Váy hoa luôn được nhắc tên khi đất trời bước vào mùa đẹp nhất năm. Tuy nhiên mùa thu 2025 có sự vượt lên của vô số họa tiết đồ họa đặc sắc, mới lạ tạo nên ấn tượng cho các bản phối thời trang.

Thời trang họa tiết in trên vải chính là một "thế giới" màu mỡ để các nhà mốt sáng tạo và đưa vào những dấu ấn riêng biệt, độc đáo trong ngôn ngữ thời trang của mình. Lấy ý tưởng từ thiên nhiên, cỏ cây hoa lá hay những sự vật nhỏ bé xung quanh, các thiết kế váy họa tiết mùa thu ra sức "chiêu đãi" quý cô qua bữa tiệc của vải vóc lụa là.

Không phải váy hoa, đây là kiểu váy họa tiết đẹp nhất mùa thu - Ảnh 1.

Trên nền chất vải lụa màu kem là những vệt màu tựa như nét vẽ từ ngòi bút thư pháp. Thiết kế có điểm nhấn là phần cổ đổ mềm mại, phom dáng chữ A cùng đường nhấn eo nhún nhẹ tạo cảm giác thon thả

ẢNH: SIXDO

Khám phá bức tranh đa sắc của tủ đồ mùa thu qua chiếc váy họa tiết

Các mẫu váy họa tiết mùa này mang đến góc nhìn tươi mới và khác lạ so với các bản vẽ họa tiết thường thấy. Vẫn là sự quen thuộc thân thương từ các bản in hoa lá, họa tiết da động vật hay các vệt màu ngẫu hứng nhưng lại mới lạ và tràn đầy cảm hứng khi được khoác lên ngôn ngữ thời trang mới mang đậm màu sắc và tính thẩm mỹ cao. 

Bảng màu đa dạng với xanh dương, vàng nhạt, nâu cam, beige, tím nhạt... cho nàng thỏa sức chọn lựa. Phần lớn các chất liệu đều mềm mại, có độ rủ và êm ái với làn da. Chọn diện trang phục họa tiết mùa này, nàng đang từng bước khẳng định khí chất riêng bắt đầu từ gu thời trang khác biệt không thể nhầm lẫn.

Không phải váy hoa, đây là kiểu váy họa tiết đẹp nhất mùa thu - Ảnh 2.

Họa tiết đồ họa mang đến góc nhìn mới về trang phục họa tiết mùa thu. Các gam màu nâu cam, đen và beige hòa quyện trong một tổng thể tinh tế, dịu dàng và sang trọng

ẢNH: SIXDO

Không phải váy hoa, đây là kiểu váy họa tiết đẹp nhất mùa thu - Ảnh 3.

Sắc vàng óng ả của buổi sớm mai được gửi gắm trên chất vải tơ voan mỏng in họa tiết cổ điển, kết hợp chi tiết cách điệu ở cổ và bản lưng nhỏ thay thế cho chiếc thắt lưng truyền thống

ẢNH: LAMIANN

Không phải váy hoa, đây là kiểu váy họa tiết đẹp nhất mùa thu - Ảnh 4.

Vẫn là hoa lá, muông thú, cây cỏ quen thuộc nhưng những bản vẽ này đã được làm mới một cách triệt để, qua đó giúp nàng thay đổi diện mạo, thay đổi hình ảnh theo cách thật dễ dàng

ẢNH: LAMIANN

Không phải váy hoa, đây là kiểu váy họa tiết đẹp nhất mùa thu - Ảnh 5.
Không phải váy hoa, đây là kiểu váy họa tiết đẹp nhất mùa thu - Ảnh 6.

Những cánh bướm mỏng manh trên nền vàng nhạt trở nên nổi bật mà vẫn nhẹ nhàng, đầy mộng mơ và nữ tính

ẢNH: FIONA

Không phải váy hoa, đây là kiểu váy họa tiết đẹp nhất mùa thu - Ảnh 7.

Quý cô có thể tự tin không lặp lại chính mình khi chọn váy họa tiết dáng dài trong mùa thu này nhờ vào các kỹ thuật tiên tiến của nghệ thuật đồ họa, in ấn kết hợp tư duy thời trang hiện đại giàu tính ứng dụng

ẢNH: SIXDO

Không phải váy hoa, đây là kiểu váy họa tiết đẹp nhất mùa thu - Ảnh 8.
Không phải váy hoa, đây là kiểu váy họa tiết đẹp nhất mùa thu - Ảnh 9.
Không phải váy hoa, đây là kiểu váy họa tiết đẹp nhất mùa thu - Ảnh 10.

Tươi mới, ấn tượng với vẻ ngoài liên tục được làm mới kết hợp cùng những chi tiết nhỏ xinh - viền ren và đăng ten, chiết eo hay nhún tầng, phối vải layer để tạo nên sự bồng bềnh nhịp nhàng chuyển động theo từng bước chân của nàng

ẢNH: SIXDO

Không phải váy hoa, đây là kiểu váy họa tiết đẹp nhất mùa thu - Ảnh 11.

Nàng có thể mang họa tiết vào các bản phối đơn sắc qua những chiếc áo khoác dáng ngắn hay sử dụng phụ kiện như hoa cài áo, khăn lụa in họa tiết phối cùng trang phục...

ẢNH: BOHEE

