Kiểu áo khoác đẹp nhất khi mặc cùng quần jeans xanh

Mùa thu đông chính là mùa của những chiếc áo khoác. Từ áo len cardigan đến áo khoác da lộn, từ các thiết kế dạ tweed đến áo khoác dáng ngắn thoáng nhẹ, áo trench coat sành điệu đều có thể diện cùng quần jeans xanh. Tuy nhiên hãy linh hoạt thay đổi cách phối để tránh lặp lại chính mình.
Làm mới diện mạo hằng ngày cùng quần jeans xanh và áo khoác
Dành cho những ngày đi làm văn phòng, những buổi hội họp quan trọng là bản phối kết hợp quần jeans, áo dệt kim và blazer vải dạ họa tiết cổ điển. Cách kết hợp này làm toát lên tinh thần thanh lịch, trang nhã nhưng vẫn thoải mái và giữ ấm nhẹ nhàng trong tiết trời đầu thu.
Quý cô có thể xuống phố cùng các bản phối với áo sơ mi kẻ, quần jeans và cardigan. Thiết kế áo len quen thuộc này có thể mặc cài cúc, khoác hờ hoặc dùng đặt nhẹ trên vai để giữ ấm cho phần vai cổ và tạo hiệu ứng chiều sâu thị giác.
Áo khoác da, áo khoác dáng ngắn, áo trench coat... khắc họa hình ảnh cá tính, phóng khoáng nhưng vẫn mang vẻ ngoài ưa nhìn và sang trọng chính là gợi ý phối cùng quần jeans xanh cho buổi chiều dạo phố, các chuyến đi cuối tuần hay buổi hẹn hò lãng mạn.
Từ áo jacket đến coat dáng ngắn, từ blazer da lộn đến áo khoác bike... mỗi bản phối cùng quần jeans xanh lại mang đến một sắc thái mới mẻ, hiện đại và cá tính để nàng có thể mặc đẹp xuống phố mỗi ngày
ẢNH: JUCOUTURE, ENTOW