Kiểu áo khoác đẹp nhất khi mặc cùng quần jeans xanh

Mùa thu đông chính là mùa của những chiếc áo khoác. Từ áo len cardigan đến áo khoác da lộn, từ các thiết kế dạ tweed đến áo khoác dáng ngắn thoáng nhẹ, áo trench coat sành điệu đều có thể diện cùng quần jeans xanh. Tuy nhiên hãy linh hoạt thay đổi cách phối để tránh lặp lại chính mình.

Quần jeans ống côn gọn gàng và thanh mảnh kết hợp cùng áo sơ mi cách điệu và cardigan dày màu xanh đậm. Bản phối thoải mái nhưng lịch sự này có sự hòa hợp của các gam màu xanh đậm nhạt khác nhau đi cùng điểm nhấn là mẫu giày bệt màu bạc ẢNH: MELLIVANE

Làm mới diện mạo hằng ngày cùng quần jeans xanh và áo khoác

Dành cho những ngày đi làm văn phòng, những buổi hội họp quan trọng là bản phối kết hợp quần jeans, áo dệt kim và blazer vải dạ họa tiết cổ điển. Cách kết hợp này làm toát lên tinh thần thanh lịch, trang nhã nhưng vẫn thoải mái và giữ ấm nhẹ nhàng trong tiết trời đầu thu.

Quý cô có thể xuống phố cùng các bản phối với áo sơ mi kẻ, quần jeans và cardigan. Thiết kế áo len quen thuộc này có thể mặc cài cúc, khoác hờ hoặc dùng đặt nhẹ trên vai để giữ ấm cho phần vai cổ và tạo hiệu ứng chiều sâu thị giác.

Áo khoác da, áo khoác dáng ngắn, áo trench coat... khắc họa hình ảnh cá tính, phóng khoáng nhưng vẫn mang vẻ ngoài ưa nhìn và sang trọng chính là gợi ý phối cùng quần jeans xanh cho buổi chiều dạo phố, các chuyến đi cuối tuần hay buổi hẹn hò lãng mạn.

Áo khoác có thể mặc lên người hoặc vắt trên vai như một chiếc khăn quàng. Cách tạo kiểu nào cũng mang lại những hiệu ứng thú vị khác biệt. Lên đồ nhiều lớp với áo phông trơn, sơ mi tay dài, áo dệt kim và jeans là cách để bạn thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của thời tiết ẢNH: JENNY TSANG

Denim on denim là bản phối đẹp cả bốn mùa. Quý cô luôn có thể tự tin, cảm thấy thoải mái và hợp xu hướng khi chọn áo khoác denim kết hợp với quần denim đồng bộ ẢNH: EUNJIN DO

Phong thái sang chảnh, sành điệu và quý phái được tạo nên từ mẫu áo khoác dáng dài màu nâu trầm, họa tiết da báo trên giày cao gót. Quần jeans ống suông trở thành điểm nhấn nổi bật tôn đôi chân dài ẢNH: EUNJIN DO

Blazer vải dạ họa tiết kẻ cổ điển được ngôi sao Jisoo diện cùng áo dệt kim cổ bẻ, quần jeans xanh và giày đen. Vẻ đẹp vượt thời gian này hoàn hảo cho mọi lúc, từ nơi văn phòng đến các hội nghị, từ sự kiện đến các buổi tiệc trang trọng ẢNH: TOMMY HILFIGER

Áo khoác dáng ngắn từ vải kaki với sự tương phản đáng kể so với màu xanh denim giúp bản phối tone sur tone trở nên ấn tượng, cá tính và có chiều sâu hơn ẢNH: CLOSED

Từ áo jacket đến coat dáng ngắn, từ blazer da lộn đến áo khoác bike... mỗi bản phối cùng quần jeans xanh lại mang đến một sắc thái mới mẻ, hiện đại và cá tính để nàng có thể mặc đẹp xuống phố mỗi ngày ẢNH: JUCOUTURE, ENTOW



