Kiểu mũ cổ điển làm nên khí chất quý cô hiện đại

Nếu công chúa trong truyện cổ tích gắn liền với vương miện, thì những nàng công chúa đương đại lại lựa chọn một món phụ kiện khác, đó là mũ pillbox. Thiết kế kiểu mũ cổ điển này âm thầm trở lại và nhanh chóng trở thành xu hướng.
Pillbox là kiểu mũ hộp có phom tròn, phần đỉnh phẳng và không có vành, đang xuất hiện ngày càng nhiều trong phong cách của hội tín đồ. Trên thực tế, pillbox không phải là cái tên xa lạ. Phu nhân Tổng thống Mỹ Jacqueline Kennedy và Công nương Diana đều từng gắn bó với kiểu mũ cổ điển này trong những lần xuất hiện chính thức.
Không hào nhoáng, chỉ với phom dáng tinh giản và vẻ đẹp cổ điển, pillbox đủ để tôn lên khí chất thanh lịch và sự tự tin vốn có của những người phụ nữ hiện đại.