Kiểu mũ cổ điển làm nên khí chất quý cô hiện đại

Pillbox là kiểu mũ hộp có phom tròn, phần đỉnh phẳng và không có vành, đang xuất hiện ngày càng nhiều trong phong cách của hội tín đồ. Trên thực tế, pillbox không phải là cái tên xa lạ. Phu nhân Tổng thống Mỹ Jacqueline Kennedy và Công nương Diana đều từng gắn bó với kiểu mũ cổ điển này trong những lần xuất hiện chính thức.

Từng được xem là biểu tượng của sự cổ điển và chuẩn mực thanh lịch, pillbox nay trở thành "chìa khóa thời trang" của mùa đông, mang hơi thở hoài niệm nhưng vẫn đầy tính thời đại ẢNH: INSTAGRAM ZALINAHWHITE

Sự trở lại của phong cách lady-like, lấy cảm hứng từ thời trang thượng lưu những năm 1950, đã đưa pillbox quay lại vị trí trung tâm. Những thiết kế tái hiện vẻ đẹp thanh lịch xưa cũ khiến fashionista Büşra Neziroğluları phải "lục lại tủ đồ", đưa chiếc mũ từng gắn với các quý bà quyền lực trở lại đời sống thường nhật ẢNH: INSTAGRAM BUSRAYURTGUL

Pillbox không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật khi phối đồ. Chỉ cần đặt nhẹ chiếc mũ lên mái tóc, kết hợp cùng áo khoác dài màu đen và nhấn nhá bằng chân váy tulle màu trắng giống cô nàng Minjoo Park, tổng thể đã trở nên ngọt ngào hẳn ẢNH: INSTAGRAM MJBYPP

Pillbox thường được làm từ nỉ, len hoặc tweed, đôi khi là lông mềm mại. Cách đội cũng đóng vai trò quan trọng. Thay vì đội sâu như mũ len, pillbox nên được đặt nhẹ trên đầu, tạo cảm giác thanh thoát, giống như cách fashionista Alison Toby lựa chọn ẢNH: INSTAGRAM ALISONTOBY

Muốn tăng thêm sức hút, vị trí của mũ là yếu tố không thể bỏ qua. Đặt pillbox hơi lệch về phía trước hoặc sang một bên sẽ giúp gương mặt trông nhỏ gọn hơn. Chỉ với áo len đen cơ bản và một chiếc pillbox tông beige, tổng thể Josefine Haaning Jensen đã toát lên vẻ quyến rũ đầy cổ điển ẢNH: INSTAGRAM JOSEFINEHJ

Khi fashionista Claire Rose Cliteur kết hợp cùng áo khoác dạ, pillbox càng làm nổi bật nét thanh lịch vốn có. Ưu điểm lớn nhất của kiểu mũ này là khả năng nâng cấp mọi kiểu tóc, từ tóc xoăn tự nhiên, búi thấp cho đến tóc ngắn, đều trở nên tinh tế và thời thượng hơn ẢNH: INSTAGRAM CLAIREROSE

Đặc biệt, những set đồ bằng da khi được nhấn nhá bằng pillbox sẽ ngay lập tức gợi nhớ đến không khí điện ảnh cổ điển thập niên những năm 1960. Fashionista Martha Pirrie cực kỳ "cool ngầu" khi khoác lên người set đồ "da toàn tập" ẢNH: INSTAGRAM PIRRIEWRIGHT

Những thiết kế pillbox họa tiết da báo có phom dáng độc đáo như của Carol Carraro sẽ là lựa chọn đáng chú ý. Giữa những set đồ mùa đông quen thuộc, chiếc mũ nhỏ bé này có thể trở thành "vũ khí thời trang" đầy bất ngờ ẢNH: INSTAGRAM CAROLINEMCARRANO

Không hào nhoáng, chỉ với phom dáng tinh giản và vẻ đẹp cổ điển, pillbox đủ để tôn lên khí chất thanh lịch và sự tự tin vốn có của những người phụ nữ hiện đại.