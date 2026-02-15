  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Kiểu mũ cổ điển làm nên khí chất quý cô hiện đại

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
15/02/2026 20:00 GMT+7

Nếu công chúa trong truyện cổ tích gắn liền với vương miện, thì những nàng công chúa đương đại lại lựa chọn một món phụ kiện khác, đó là mũ pillbox. Thiết kế kiểu mũ cổ điển này âm thầm trở lại và nhanh chóng trở thành xu hướng.

Pillbox là kiểu mũ hộp có phom tròn, phần đỉnh phẳng và không có vành, đang xuất hiện ngày càng nhiều trong phong cách của hội tín đồ. Trên thực tế, pillbox không phải là cái tên xa lạ. Phu nhân Tổng thống Mỹ Jacqueline Kennedy và Công nương Diana đều từng gắn bó với kiểu cổ điển này trong những lần xuất hiện chính thức.

Kiểu mũ cổ điển làm nên khí chất quý cô hiện đại- Ảnh 1.

Từng được xem là biểu tượng của sự cổ điển và chuẩn mực thanh lịch, pillbox nay trở thành "chìa khóa thời trang" của mùa đông, mang hơi thở hoài niệm nhưng vẫn đầy tính thời đại

ẢNH: INSTAGRAM ZALINAHWHITE

Kiểu mũ cổ điển làm nên khí chất quý cô hiện đại- Ảnh 2.

Sự trở lại của phong cách lady-like, lấy cảm hứng từ thời trang thượng lưu những năm 1950, đã đưa pillbox quay lại vị trí trung tâm. Những thiết kế tái hiện vẻ đẹp thanh lịch xưa cũ khiến fashionista Büşra Neziroğluları phải "lục lại tủ đồ", đưa chiếc mũ từng gắn với các quý bà quyền lực trở lại đời sống thường nhật

ẢNH: INSTAGRAM BUSRAYURTGUL

Kiểu mũ cổ điển làm nên khí chất quý cô hiện đại- Ảnh 3.

Pillbox không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật khi phối đồ. Chỉ cần đặt nhẹ chiếc mũ lên mái tóc, kết hợp cùng áo khoác dài màu đen và nhấn nhá bằng chân váy tulle màu trắng giống cô nàng Minjoo Park, tổng thể đã trở nên ngọt ngào hẳn

ẢNH: INSTAGRAM MJBYPP

Kiểu mũ cổ điển làm nên khí chất quý cô hiện đại- Ảnh 4.

Pillbox thường được làm từ nỉ, len hoặc tweed, đôi khi là lông mềm mại. Cách đội cũng đóng vai trò quan trọng. Thay vì đội sâu như mũ len, pillbox nên được đặt nhẹ trên đầu, tạo cảm giác thanh thoát, giống như cách fashionista Alison Toby lựa chọn

ẢNH: INSTAGRAM ALISONTOBY

Kiểu mũ cổ điển làm nên khí chất quý cô hiện đại- Ảnh 5.

Muốn tăng thêm sức hút, vị trí của mũ là yếu tố không thể bỏ qua. Đặt pillbox hơi lệch về phía trước hoặc sang một bên sẽ giúp gương mặt trông nhỏ gọn hơn. Chỉ với áo len đen cơ bản và một chiếc pillbox tông beige, tổng thể Josefine Haaning Jensen đã toát lên vẻ quyến rũ đầy cổ điển

ẢNH: INSTAGRAM JOSEFINEHJ

Kiểu mũ cổ điển làm nên khí chất quý cô hiện đại- Ảnh 6.

Khi fashionista Claire Rose Cliteur kết hợp cùng áo khoác dạ, pillbox càng làm nổi bật nét thanh lịch vốn có. Ưu điểm lớn nhất của kiểu mũ này là khả năng nâng cấp mọi kiểu tóc, từ tóc xoăn tự nhiên, búi thấp cho đến tóc ngắn, đều trở nên tinh tế và thời thượng hơn

ẢNH: INSTAGRAM CLAIREROSE

Kiểu mũ cổ điển làm nên khí chất quý cô hiện đại- Ảnh 7.

Đặc biệt, những set đồ bằng da khi được nhấn nhá bằng pillbox sẽ ngay lập tức gợi nhớ đến không khí điện ảnh cổ điển thập niên những năm 1960. Fashionista Martha Pirrie cực kỳ "cool ngầu" khi khoác lên người set đồ "da toàn tập"

ẢNH: INSTAGRAM PIRRIEWRIGHT

Kiểu mũ cổ điển làm nên khí chất quý cô hiện đại- Ảnh 8.

Những thiết kế pillbox họa tiết da báo có phom dáng độc đáo như của Carol Carraro sẽ là lựa chọn đáng chú ý. Giữa những set đồ mùa đông quen thuộc, chiếc mũ nhỏ bé này có thể trở thành "vũ khí thời trang" đầy bất ngờ

ẢNH: INSTAGRAM CAROLINEMCARRANO

Không hào nhoáng, chỉ với phom dáng tinh giản và vẻ đẹp cổ điển, pillbox đủ để tôn lên khí chất thanh lịch và sự tự tin vốn có của những người phụ nữ hiện đại.

cổ điển Hoài niệm Quý bà Chân váy

Bài viết khác

Xanh lá là gam màu định hình gu thẩm mỹ đương đại

Xanh lá là gam màu định hình gu thẩm mỹ đương đại

Đầu năm, nàng ưu ái diện chân váy xếp ly mọi lúc

Đầu năm, nàng ưu ái diện chân váy xếp ly mọi lúc

Phong cách preppy học đường cổ điển tươi mới cho mùa nắng

Phong cách preppy học đường cổ điển tươi mới cho mùa nắng

Váy bay bổng lên ngôi, bảng màu tươi sáng dẫn dắt xu hướng xuân 2026

Váy bay bổng lên ngôi, bảng màu tươi sáng dẫn dắt xu hướng xuân 2026

Khí chất phụ nữ hiện đại tỏa sáng từ phong cách soft power

Khí chất phụ nữ hiện đại tỏa sáng từ phong cách soft power

Xây dựng thành công phong cách tối giản từ những món đồ cơ bản nhất

Xây dựng thành công phong cách tối giản từ những món đồ cơ bản nhất

5 công thức phối đồ giúp chị em nổi bật từ nhà ra phố

5 công thức phối đồ giúp chị em nổi bật từ nhà ra phố

Túi oversized và cuộc trở lại của thời trang thực dụng trong cuộc sống

Túi oversized và cuộc trở lại của thời trang thực dụng trong cuộc sống

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top