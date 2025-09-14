Kiểu tóc ngắn đẹp cho mùa đẹp nhất năm

Mùa thu được xem là mùa đẹp nhất năm vì tiết trời dễ chiều lòng người bậc nhất - không quá nóng bức cũng không đến nỗi lạnh tê tái. Đây cũng là mùa để nàng tha hồ diện đồ theo ý thích mà chẳng cần bận tâm thời tiết. Một kiểu tóc ngắn đẹp sẽ là người bạn thân đồng hành cùng nàng trong suốt hành trình thời trang lãng mạn đi từ thu sang đông.

Tóc pixie tỉa tầng so le kết hợp uốn sóng nhẹ nhàng mang đến hình ảnh vừa cá tính, sắc sảo vừa nữ tính, cuốn hút. Đặc trưng của tóc pixie chính là độ ngắn của sợi tóc, kết hợp thêm kỹ thuật cắt layer với sự chênh lệch đáng kể của các lớp tóc, qua đó làm nên cái riêng độc đáo cho kiểu tóc ngắn này ẢNH: JUNEI

Diện đồ đa phong cách cùng tóc ngắn

Xóa bỏ định kiến tóc ngắn chỉ hợp với một số kiểu gương mặt và phong cách nhất định, những hình ảnh dưới đây cho thấy quý cô tóc ngắn luôn trở thành tâm điểm thu hút bất kể theo đuổi gu thời trang nào. Các bản phối street wear với chất denim chủ đạo, váy dài nữ tính hay cách mặc theo phong cách tối đa maximalims, các bản phối công sở thanh lịch hay quyến rũ, gợi cảm đều vừa vặn và hoàn hảo với một mái tóc ngắn.

Quý cô có thể thử nghiệm nhiều mẫu tóc cho gương mặt của mình để tìm ra đâu là "chân ái" phù hợp nhất. Tuy nhiên việc thử nghiệm còn mang đến một tác dụng tích cực - làm mới cho gương mặt quen thuộc và giúp bạn khám phá thêm về chính mình.

Tóc ngắn có thể vừa rất dịu dàng vừa cực kỳ nổi bật khi được kết hợp hài hòa và ăn ý các kỹ thuật làm tóc hiện đại. Kiểu tóc bob cổ điển tỉa layer nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt, cấu trúc sợi tóc cong tự nhiên giúp quý cô có gương mặt nhỏ nhắn tỏa sáng ẢNH: @KENTAHAYASHI

Tóc lob kết hợp mái bằng dày tạo nên cảm giác mái tóc dày, chắc khỏe và khiến cho gương mặt bầu bĩnh đáng yêu hơn. Đây chính là mái tóc tôn trọn nét đáng yêu, tươi trẻ đậm chất tiểu thư mà nàng đang tìm kiếm ẢNH: TOEYJARIN

Thay vì hình ảnh tóc bob cụp với các lọn tóc ôm lấy gương mặt, nữ diễn viên Kaitlyn Dever lại tỏa sáng với kiểu tóc cong hướng ra bên ngoài. Hình ảnh này gợi nhắc tinh thần thời trang tóc cổ điển thập niên 1960 được làm mới nhẹ nhàng hơn ẢNH: INSGTAGRAM VN

Tạo kiểu theo phong cách tiểu thư sang chảnh và quý phái cho tóc bob mái dài với phần tóc mái được sắp xếp và cắt tỉa có độ dài hoàn hảo với gương mặt ẢNH: KAITLYN DEVER

Tóc bob thẳng tự nhiên, mái dài chẻ ngôi giữa luôn năng động, hiện đại và dễ chăm sóc bậc nhất. Tiết trời mát nhẹ mùa này cho phép quý cô thỏa sức xõa tóc dù ngắn hay dài, do vậy kiểu tóc bob dài chấm vai có thể giữ nguyên hình dáng, phom dáng ẢNH: POLLY SAYER

Tóc bob phồng có thể giúp những mái tóc mỏng và thưa tìm lại cảm giác bồng bềnh, nhẹ nhàng và giàu sức sống hơn. Có thể thấy dù là bản phối casual hay street wear, tóc ngắn vẫn là lựa chọn mang lại sự thú vị ẢNH: YEVGENIYA

Quý cô có gương mặt góc cạnh, cạnh hàm vuông hoặc có nhiều khuyết điểm nên thử nghiệm kiểu tóc uốn sóng có độ dài đồng đều; độ rơi của tóc ở ngang cằm hoặc nằm lơ lửng ở khoảng giữa vai và cằm. Độ dài đồng đều mang lại cảm giác tóc dày và khỏe, trong khi độ lượn sóng của sợi tóc giúp gương mặt trông mềm mại hơn ẢNH: ZOEY DEUTCH

Tóc shag chính là kiểu tóc mùa thu dành cho những cô nàng cá tính muốn sử dụng mái tóc và gương mặt như một đặc điểm nhận diện đặc trưng. Kiểu tóc này có phần trên chóp ngắn và ôm dài xuống phần gáy; phần tóc dài nhất có thể chạm vai và được uốn cong hoặc tỉa layer ẢNH: EVE LILY



