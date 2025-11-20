  • An Giang
Thời trang 24/7

Kiểu váy midi cân bằng giữa nét cổ điển và sự hiện đại tinh tế

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
20/11/2025 14:00 GMT+7

Thời trang luôn thay đổi theo từng mùa, từng xu hướng, nhưng có những món đồ dường như chưa bao giờ lỗi thời. Váy midi chính là một trong những biểu tượng ấy - món đồ kinh điển mà mọi quý cô đều nên có trong tủ đồ.

Ngày nay, váy midi đã được hiện đại hóa bằng chất liệu, đường may và phom dáng mới mẻ hơn, nhưng tinh thần thanh lịch vẫn được giữ nguyên vẹn. Đó chính là lý do vì sao, váy midi vẫn giữ vị trí vững vàng như một biểu tượng vượt thời gian.

Kiểu váy midi cân bằng giữa nét cổ điển và sự hiện đại tinh tế - Ảnh 1.

Mùa lạnh đang đến, những set đồ dạ tweed gồm áo khoác dáng ngắn và váy midi ôm nhẹ đang dần trở thành món đồ "must have". Chất liệu giữ ấm vừa đủ, kết hợp cùng đường cắt tinh tế và chi tiết ren sang trọng, mang đến vẻ ngoài nữ tính thời thượng

ẢNH: BAESICSTORE

Kiểu váy midi cân bằng giữa nét cổ điển và sự hiện đại tinh tế - Ảnh 2.

Được kết hợp một cách hoàn hảo giữa sắc đỏ nổi bật và chi tiết phối ren tinh tế. Không chỉ tôn lên vẻ đẹp sang trọng mà còn giúp quý cô dễ dàng biến hóa phong cách từ buổi tiệc quan trọng đến sự kiện thường nhật

ẢNH: BAESICSTORE

Kiểu váy midi cân bằng giữa nét cổ điển và sự hiện đại tinh tế - Ảnh 3.

Không rực rỡ như đỏ tươi, cũng chẳng trầm lắng như nâu đất, đỏ rượu burgundy là sắc độ của sự chín muồi. Khi kết hợp trên nền vải cao cấp với áo peplum và chân váy midi, gam màu này trở nên ấm áp và làm bật tông da

ẢNH: BAESICSTORE

Kiểu váy midi cân bằng giữa nét cổ điển và sự hiện đại tinh tế - Ảnh 4.

Là sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ vest cách điệu và màu xanh tươi mới, chiếc váy đem đến làn gió tươi mới cho tủ đồ. Không chỉ thể hiện vẻ đẹp thanh lịch mà còn thể hiện nét cá tính và khả năng tự tin

ẢNH: BAESICSTORE

Kiểu váy midi cân bằng giữa nét cổ điển và sự hiện đại tinh tế - Ảnh 5.

Trên nền ren đen mềm mại, những tầng bèo nhẹ rủ nơi vai và tay áo uyển chuyển theo từng chuyển động, tạo nên hiệu ứng thị giác nhẹ nhàng mà mê hoặc

ẢNH: CAMELLIA

Kiểu váy midi cân bằng giữa nét cổ điển và sự hiện đại tinh tế - Ảnh 6.

Họa tiết kẻ sọc là biểu tượng cho sự sang trọng, đồng thời là tuyên ngôn cho nét cổ điển mới lạ. Áo peplum sắc sảo và chân váy midi đuôi cá giúp tôn vinh phong thái thanh lịch của phái đẹp hiện đại

ẢNH: BAESICSTORE

Kiểu váy midi cân bằng giữa nét cổ điển và sự hiện đại tinh tế - Ảnh 7.

Gam đỏ ruby được tái hiện trên nền len thỏ mềm mịn, ấm áp nhưng vẫn giữ nét sang trọng. Váy ôm nhẹ, cổ vuông tinh tế, tôn trọn đường cong và bờ vai thanh thoát. Khi khoác cùng áo dáng lửng, tổng thể trở nên chỉn chu hơn

ẢNH: CAMELLIA

Kiểu váy midi cân bằng giữa nét cổ điển và sự hiện đại tinh tế - Ảnh 8.

Rộn ràng khoe sắc thắm trong mẫu đầm đỏ sang trọng. Quý cô như toát lên vẻ đẹp rạng rỡ nhưng không kém phần gợi cảm với cổ áo trái tim cách điệu phối ren, kết hợp cùng chi tiết vắt chéo ngực tạo điểm nhấn

ẢNH: BAESICSTORE

Từ những đường cắt tinh tế đến độ dài vừa vặn, chiếc váy midi không chỉ tôn dáng mà còn thể hiện trọn vẹn thần thái thanh lịch, dịu dàng và đầy tự tin của người phụ nữ.

