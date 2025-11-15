  • An Giang
Thời trang 24/7

Làm chủ phong cách cổ điển với phụ kiện và khăn

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
15/11/2025 12:00 GMT+7

Trong làn sóng quiet luxury (xa xỉ thầm lặng) và old money (phong cách quý tộc không phô trương), phụ kiện và khăn lụa đang trở thành 'chìa khóa' tạo nên phong cách và điểm nhấn.

Không còn là món phụ kiện chỉ dành cho những các tín đồ thời trang yêu thích vẻ đẹp cổ điển, những món đồ như thắt lưng, kính mắt, túi xách tay và đặc biệt là khăn nay trở thành biểu tượng của sự tinh tế, chừng mực nhưng vẫn đầy bản sắc, là điều mà thế hệ trẻ đang kiếm tìm giữa "cơn bão" của thời trang nhanh.

Làm chủ phong cách cổ điển với phụ kiện và khăn- Ảnh 1.

Khăn lụa trở thành biểu tượng của sự tinh tế

ẢNH: CELINE

Phụ kiện và khăn - khi tinh thần thanh lịch của thời trang Á, Âu hòa trộn

Từ các sàn diễn quốc tế đến đường phố Việt Nam, hình ảnh chiếc khăn vuông quấn cổ, buộc tóc hay thắt nhẹ quanh quai túi xách xuất hiện dày đặc. Thương hiệu Hermès, Dior, Gucci hay Louis Vuitton đều đồng loạt ra mắt bộ sưu tập khăn lụa với họa tiết lấy cảm hứng từ di sản châu Âu - tái hiện thời kỳ vàng son của "thời trang thanh lịch". Hoặc những món phụ kiện như thắt lưng, vòng cổ, vòng tay của Balmain, Bottega Veneta. Trong khi đó, ở Việt Nam, nhiều nhà thiết kế, thương hiệu nội địa như Lisa May, Seychas Studio… cũng khai thác chất liệu lụa tự nhiên, phối cùng kỹ thuật in hoa văn truyền thống Việt, đưa khăn trở thành cầu nối giữa hiện đại và di sản.

Làm chủ phong cách cổ điển với phụ kiện và khăn- Ảnh 2.

Việc sử dụng phụ kiện và khăn giúp các tín đồ thời trang dễ dàng “thăng hạng” phong cách, tạo nên vẻ ngoài chỉn chu và cuốn hút. Những chi tiết nhỏ này vừa tôn cá tính riêng, vừa mang đến khí chất của một fashionista chính hiệu

ẢNH: CELINE

Làm chủ phong cách cổ điển với phụ kiện và khăn- Ảnh 3.
Làm chủ phong cách cổ điển với phụ kiện và khăn- Ảnh 4.

Trong phong cách thời trang hằng ngày, chỉ cần tạo điểm nhấn bằng một vài món phụ kiện hoặc khăn lụa là các nam, nữ tín đồ đã có thể tạo được điểm nhấn cá tính. Nếu khéo léo kết hợp giữa chất liệu mềm mại với các chất liệu đối lập hoặc vận dụng cách phối tối giản sẽ giúp tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, hiện đại nhưng vẫn tràn đầy khí chất riêng

ẢNH: CELINE

Không chỉ là phụ kiện và khăn đang định nghĩa lại phong cách cá nhân. Trong kỷ nguyên "quiet luxury", người ta không còn dùng logo hay chi tiết đắt tiền để thể hiện đẳng cấp, mà tìm đến sự tinh giản - nơi chất liệu, phom dáng và cách phối mới là điểm nhấn. Một chiếc khăn lụa hay một chiếc thắt lưng, vòng tay, nhẫn… có thể thay đổi hoàn toàn tinh thần trang phục: từ một set đồ tối giản trở nên mềm mại, nữ tính hơn; hay ngược lại, mang lại điểm nhấn sang trọng cho phong cách menswear.

Làm chủ phong cách cổ điển với phụ kiện và khăn- Ảnh 5.
Làm chủ phong cách cổ điển với phụ kiện và khăn- Ảnh 6.

Từ sàn diễn quốc tế đến đường phố Việt Nam, những món phụ kiện và các loại  khăn đang "viết lại" ngôn ngữ thời trang, mang tinh thần thanh lịch, hiện đại và đầy sáng tạo vào từng phong cách của mùa 

ẢNH: SHE

Trở về cổ điển để xây dựng phong cách thời trang kinh điển

Theo các chuyên gia thời trang, cách những tín đồ thời trang sử dụng phụ kiện hoặc khăn không chỉ là món đồ hoài niệm mà còn là cách con người hiện đại tìm lại sự cân bằng trong phong cách thời trang cổ điển. Sau những trào lưu "maximalism" - phô diễn mọi thứ, thời trang đang quay về với cái đẹp của sự tiết chế và cách xây dựng biểu tượng, phong cách cho chính mình.

Làm chủ phong cách cổ điển với phụ kiện và khăn- Ảnh 7.

Chiếc khăn lụa trở lại mạnh mẽ trong mùa thu đông, trở thành biểu tượng tinh tế của phong cách hiện đại - nơi vẻ đẹp tiết chế, sang trọng và cá tính hòa quyện

ẢNH: LISA MAY

 

