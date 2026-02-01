Làm chủ trang phục sắc xanh rêu thời thượng

Khi những gam màu rực rỡ dần nhường chỗ cho bảng màu trầm tĩnh và có chiều sâu, xanh rêu nổi lên như một lựa chọn mang tính tuyên ngôn. Sắc xanh này chinh phục giới mộ điệu bằng vẻ đẹp hiện đại và khả năng ứng dụng cao trong đời sống thường nhật.

Tối giản với quần ống rộng xanh rêu

Trong xu hướng xây dựng phom dáng hiện đại, quần ống rộng ngày càng được ưa chuộng nhờ khả năng cân bằng tỷ lệ cơ thể và tạo cấu trúc vững vàng cho trang phục. Khi kết hợp cùng gam xanh rêu, thiết kế này càng phát huy hiệu quả thị giác, giúp tổng thể trở nên hài hòa và bớt cảm giác “quá khổ” thường thấy ở các dáng quần rộng.

Lựa chọn quần ống rộng xanh rêu được phối cùng áo len crop top tối giản. Phần cạp quần vừa vặn, ống quần suông thẳng rủ xuống tự nhiên, giúp kéo dài đôi chân và tạo cảm giác vóc dáng thanh thoát hơn ẢNH: @HOSKELSA

Khi phối cùng các thiết kế áo có phom dáng gọn gàng như áo corset, áo len mỏng hay tank top, quần ống rộng xanh rêu trở thành điểm tựa thị giác cho cả set đồ. Cách phối này đảm bảo sự cân bằng giữa phần trên và phần dưới. Phụ kiện được tiết chế tối đa, ưu tiên giày dáng đơn giản, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh từ đi làm đến dạo phố ẢNH: @PHUONGTHAO.1109

Quần ống rộng xanh rêu với phần cạp quần vừa vặn, phối cùng các kiểu áo trơn màu khác nhau cho ra các phong cách đa dạng ẢNH: @TIPZYTIP

Điểm nhấn mới từ khoác xanh rêu

Không chỉ dừng lại ở vai trò làm nền, áo khoác xanh rêu trong thời trang đô thị tối giản hoàn toàn có thể trở thành tâm điểm của trang phục. Những thiết kế dáng ngắn, áo khoác da hoặc áo blazer phom thẳng giúp sắc xanh này phát huy tối đa chiều sâu, tạo nên diện mạo mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự gọn gàng cần thiết.

Áo khoác xanh rêu được phối cùng trang phục đơn sắc, làm nổi bật phom dáng áo. Phần vai và thân áo được cắt may sắc nét, tạo cấu trúc rõ ràng cho tổng thể, đồng thời mang đến cảm giác cá tính cho người mặc ẢNH: ZARA

Áo khoác xanh rêu phối cùng trang phục nền trung tính như set áo và quần đen bên trong tạo cảm giác phóng khoáng. Phụ kiện được lựa chọn tối giản như kính mát hay mũ lưỡi trai góp phần tôn lên sắc xanh trầm mà không làm mất đi sự hài hòa chung. Những chất liệu có độ cứng như kaki hoặc dạ mỏng giúp áo giữ phom tốt, đồng thời đảm bảo tính tiện dụng trong sinh hoạt hằng ngày và các hoạt động ngoài trời ẢNH: SHEIN

Tiết chế phụ kiện và đi cùng trang phục đơn sắc sẽ khiến chiếc áo khoác sắc xanh rêu trở thành điểm nhấn của toàn bộ trang phục ẢNH: SHEIN

Điểm nhấn mềm mại cùng chân váy xanh rêu

Với sắc độ trầm tạo chiều sâu thị giác, chân váy xanh rêu mang đến hiệu ứng thon gọn cho đôi chân, đồng thời giúp làn da trông sáng hơn so với nhiều gam màu tối khác. Khi xuất hiện trên các thiết kế váy xếp ly giúp người mặc thêm phần năng động, phần trên phối cùng áo khoác gió sắc vàng sọc xanh nổi bật, hai sắc màu sáng và trầm đi cùng nhau càng tôn lên điểm nhấn thị giác.

Sắc vàng của áo hài hòa với sắc xanh rêu của váy, tạo điểm nhấn thị giác thu hút ẢNH: @FRANCESCALESLIE_

Chân váy xanh rêu với các mảng màu loang độc đáo, được phối cùng áo thun dáng ôm tôn trọn vóc dáng thon gọn. Phom váy suông nhẹ, độ dài vừa phải giúp định hình vóc dáng và mang lại cảm giác linh hoạt khi di chuyển. Những phụ kiện như thắt lưng bản lớn hay giày mũi nhọn trở thành điểm nhấn, giúp tổng thể trang phục có chiều sâu và cá tính rõ rệt ẢNH: @LAGUA_SNAP

Sắc xanh rêu cho thấy khả năng thích nghi linh hoạt trong thời trang đô thị tối giản khi có thể xuất hiện ở nhiều món đồ khác nhau mà vẫn giữ được sự thống nhất về mặt thị giác.





