Làm mới bản phối áo sơ mi trắng, sơ mi crop trong mùa tựu trường

Mùa tựu trường đầu thu chính là thời điểm hoàn hảo để nàng làm mới các bản phối cùng áo sơ mi trắng. Bên cạnh kiểu áo có phom dáng vừa vặn quen thuộc thì áo sơ mi dáng lửng/sơ mi crop tạo nên nét mới cho các bản phối casual để nàng mặc đi học, đi chơi.

Khởi đầu một năm học mới tinh khôi cùng sắc trắng trong bản phối all -white thời thượng, có thể diện hằng ngày với sơ mi trắng và quần jeans màu trắng ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Áo sơ mi trắng, sơ mi crop làm mới diện mạo mùa thu

Không quá khó để bắt gặp hình ảnh các nàng diện sơ mi trắng ở mọi nơi - từ trường học đến văn phòng, từ công sở đến đường phố, quán cà phê... Vì được mặc nhiều nhất nhì tủ đồ nên hãy chọn cho mình các mẫu áo làm từ cotton mềm mịn, kết cấu sợi dệt chéo dai chắc giúp áo giữ phom đẹp và tôn dáng tốt nhất.

Mùa thu này, nàng có thể ứng dụng ngay các gợi ý phối sơ mi trắng cùng quần denim xanh, denim đen hoặc trắng cho những khi cần diện mạo lịch sự, trang nhã. Hình ảnh vừa trẻ trung, thoải mái và tươi mới sẽ đến qua các gợi ý phối sơ mi cổ sen viền ren, sơ mi crop họa tiết Gingham và quần shorts denim hay chân váy.

Tiết trời cuối hè đầu thu trở nên dịu dàng và lãng mạn hơn khi nàng mặc quần jeans xanh cùng sơ mi trắng dáng ôm nhẹ viền ren zig zag màu xanh mềm mại, chỉn chu ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Áo sơ mi crop - thiết kế cổ điển được làm mới mang tinh thần tự do, tối giản và đậm dấu ấn cá nhân. Phom dáng áo rộng rãi, vai ngang lấy cảm hứng từ menswear, tay dài kết thúc bằng bản măng sét kiểu Pháp mang lại hình ảnh vừa tinh gọn vừa thanh lịch và thời thượng ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Nữ tính, thoải mái và thân quen như mùa hè bạn luôn nhớ về khi khoác lên kiểu áo cotton trắng có đường viền đỏ nổi bật làm điểm nhấn ẢNH: @_RYNHII

Quần jeans ống đứng màu đen và sơ mi trắng dáng ôm vừa vặn cho diện mạo chỉn chu, thanh lịch; Trong khi bản phối cùng sơ mi crop dáng rộng và denim cho thấy tinh thần đường phố phóng khoáng và cá tính ẢNH: @TABISTYLE_, HẢI TRANG

Áo sơ mi crop với phom rộng, vạt cắt ngắn trên chất liệu cotton họa tiết ô vuông có nhiều lựa chọn để kết hợp - mặc cùng váy dài để tôn nét nữ tính, mặc cùng quần denim cho diện mạo tươi trẻ và năng động ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Thênh thang dạo phố đầu thu với bản phối sơ mi Gingham cổ sen viền ren và chân váy ngắn màu trắng điệu đà ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Quần shorts denim lúc nào cũng có thể diện cùng sơ mi. Cứ chọn bất kỳ một mẫu áo sơ mi ngắn tay, sơ mi oversized hay sơ mi cổ thủy thủ... để diện cùng món đồ cổ điển này và bạn sẽ tha hồ dạo phố, mua sắm, ngắm cảnh, uống cà phê, trà chanh... trong diện mạo xinh đẹp miễn chê ẢNH: @DUOQEU



