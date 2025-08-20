  • An Giang
Thời trang 24/7

Làm mới bản phối áo sơ mi trắng, sơ mi crop trong mùa tựu trường

Kim Ngọc
Kim Ngọc
20/08/2025 09:00 GMT+7

Áo sơ mi trắng vừa là món đồ thời trang cơ bản, đa năng vừa có thể trở nên thật thời trang và khác biệt. Những đường viền đăng ten ren, cổ lá sen hay đường viền màu sắc góp phần không nhỏ trong việc làm mới thiết kế cổ điển, đồng thời mở ra vô số khả năng ứng dụng cho thiết kế sơ mi trắng và sơ mi crop trong mùa thu.

Mùa tựu trường đầu thu chính là thời điểm hoàn hảo để nàng làm mới các bản phối cùng áo sơ mi trắng. Bên cạnh kiểu áo có phom dáng vừa vặn quen thuộc thì áo sơ mi dáng lửng/sơ mi crop tạo nên nét mới cho các bản phối casual để nàng mặc đi học, đi chơi.

Làm mới bản phối áo sơ mi trắng, sơ mi crop trong mùa tựu trường- Ảnh 1.

Khởi đầu một năm học mới tinh khôi cùng sắc trắng trong bản phối all -white thời thượng, có thể diện hằng ngày với sơ mi trắng và quần jeans màu trắng

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Áo sơ mi trắng, sơ mi crop làm mới diện mạo mùa thu

Không quá khó để bắt gặp hình ảnh các nàng diện sơ mi trắng ở mọi nơi - từ trường học đến văn phòng, từ công sở đến đường phố, quán cà phê... Vì được mặc nhiều nhất nhì tủ đồ nên hãy chọn cho mình các mẫu áo làm từ cotton mềm mịn, kết cấu sợi dệt chéo dai chắc giúp áo giữ phom đẹp và tôn dáng tốt nhất.

Mùa thu này, nàng có thể ứng dụng ngay các gợi ý phối sơ mi trắng cùng quần denim xanh, denim đen hoặc trắng cho những khi cần diện mạo lịch sự, trang nhã. Hình ảnh vừa trẻ trung, thoải mái và tươi mới sẽ đến qua các gợi ý phối sơ mi cổ sen viền ren, sơ mi crop họa tiết Gingham và quần shorts denim hay chân váy.

Làm mới bản phối áo sơ mi trắng, sơ mi crop trong mùa tựu trường- Ảnh 2.

Tiết trời cuối hè đầu thu trở nên dịu dàng và lãng mạn hơn khi nàng mặc quần jeans xanh cùng sơ mi trắng dáng ôm nhẹ viền ren zig zag màu xanh mềm mại, chỉn chu

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Làm mới bản phối áo sơ mi trắng, sơ mi crop trong mùa tựu trường- Ảnh 3.

Áo sơ mi crop - thiết kế cổ điển được làm mới mang tinh thần tự do, tối giản và đậm dấu ấn cá nhân. Phom dáng áo rộng rãi, vai ngang lấy cảm hứng từ menswear, tay dài kết thúc bằng bản măng sét kiểu Pháp mang lại hình ảnh vừa tinh gọn vừa thanh lịch và thời thượng

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Làm mới bản phối áo sơ mi trắng, sơ mi crop trong mùa tựu trường- Ảnh 4.

Nữ tính, thoải mái và thân quen như mùa hè bạn luôn nhớ về khi khoác lên kiểu áo cotton trắng có đường viền đỏ nổi bật làm điểm nhấn

ẢNH: @_RYNHII

Làm mới bản phối áo sơ mi trắng, sơ mi crop trong mùa tựu trường- Ảnh 5.
Làm mới bản phối áo sơ mi trắng, sơ mi crop trong mùa tựu trường- Ảnh 6.

Quần jeans ống đứng màu đen và sơ mi trắng dáng ôm vừa vặn cho diện mạo chỉn chu, thanh lịch; Trong khi bản phối cùng sơ mi crop dáng rộng và denim cho thấy tinh thần đường phố phóng khoáng và cá tính

ẢNH: @TABISTYLE_, HẢI TRANG

Làm mới bản phối áo sơ mi trắng, sơ mi crop trong mùa tựu trường- Ảnh 7.
Làm mới bản phối áo sơ mi trắng, sơ mi crop trong mùa tựu trường- Ảnh 8.

Áo sơ mi crop với phom rộng, vạt cắt ngắn trên chất liệu cotton họa tiết ô vuông có nhiều lựa chọn để kết hợp - mặc cùng váy dài để tôn nét nữ tính, mặc cùng quần denim cho diện mạo tươi trẻ và năng động

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Làm mới bản phối áo sơ mi trắng, sơ mi crop trong mùa tựu trường- Ảnh 9.

Thênh thang dạo phố đầu thu với bản phối sơ mi Gingham cổ sen viền ren và chân váy ngắn màu trắng điệu đà

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Làm mới bản phối áo sơ mi trắng, sơ mi crop trong mùa tựu trường- Ảnh 10.
Làm mới bản phối áo sơ mi trắng, sơ mi crop trong mùa tựu trường- Ảnh 11.

Quần shorts denim lúc nào cũng có thể diện cùng sơ mi. Cứ chọn bất kỳ một mẫu áo sơ mi ngắn tay, sơ mi oversized hay sơ mi cổ thủy thủ... để diện cùng món đồ cổ điển này và bạn sẽ tha hồ dạo phố, mua sắm, ngắm cảnh, uống cà phê, trà chanh... trong diện mạo xinh đẹp miễn chê

ẢNH: @DUOQEU


