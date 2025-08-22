Làm mới tủ đồ công sở với quần ống rộng, váy dài và giày cao gót

Bất cứ khi nào "bí" ý tưởng phối đồ, nàng hãy nghĩ ngay đến những cặp đôi thời trang cơ bản thời thượng như váy dài và giày cao gót hay quần ống rộng, áo kiểu phối giày cao gót.

Phong cách công sở thường nhật điển hình với bản phối hài hòa từ áo kiểu, váy dài và giày cao gót. Bảng màu nhã nhặn và lịch thiệp kết hợp phom dáng tinh giản tạo nên cấu trúc thú vị, mang đến hiệu ứng thị giác tốt cho hình ảnh quý cô ẢNH: RUZA

Váy dài và giày cao gót

Cặp đôi thời trang timeless bậc nhất gọi tên bản phối kết hợp váy dài và giày cao gót. Ngoại trừ các lý do liên quan đến sức khỏe thì nàng có thể ưu tiên các mẫu giày có gót cao từ 3 cm vì chúng có thể tạo nên dáng đứng, dáng đi uyển chuyển khi di chuyển và vẫn cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Các mẫu váy tôn dáng tốt có độ dài từ khoảng qua đầu gối đến chạm bắp chân, phần cạp cao có thể phối thêm dây lưng giúp tạo ra tỷ lệ đẹp cho vóc dáng.

Không chỉ đẹp, sang mà còn thoải mái và thuận tiện trong mọi hoạt động khi diện các cặp đôi thời trang vượt thời gian như váy dài, giày cao gót, các set đồng bộ tông màu trung tính trong mùa thu ẢNH: SEYCHAS

Đầm liền dáng dài là một ý tưởng thay thế các mẫu chân váy midi khi nàng muốn tối giản hóa các bản phối đi làm, đi họp. Ngoài giày cao gót mũi nhọn, nàng có thể thử nghiệm mang xăng đan cao gót, các mẫu giày cổ điển có phần gót trụ vững chãi như Mary Janes, loafer... ẢNH: SEYCHAS

Mỗi ngày đều mới mẻ, tươi trẻ, sảng khoái hay sang trọng, chuyên nghiệp khi nàng chọn những bản phối linh hoạt, phối áo và váy dài ngẫu hứng/các set đồng bộ và giày cao gót ẢNH: SEYCHAS, RUZA



Quần ống rộng cạp cao phối áo sơ mi ngắn tay mang đến hình ảnh vừa chỉn chu, chuyên nghiệp vừa cực kỳ năng động và hiệu quả ẢNH: RUZA

Giày cao gót và quần ống rộng

Nổi tiếng về sự linh hoạt, thoải mái mà vẫn "hack" dáng đỉnh chính là bộ đôi quần ống rộng phối giày cao gót. Nếu phối cặp đôi này cùng áo sơ mi, áo blouse, mongtoghi, polo... sẽ tạo nên hình ảnh thanh lịch và chuyên nghiệp; trong khi đó áo ren trễ vai, áo lưới xuyên thấu, áo hai dây crop nhún bèo... chính là gợi ý cho bản phối sành điệu mà thoải mái để dạo phố, hẹn hò hay dự tiệc cùng bạn bè.

Một chiếc áo ren trắng trễ vai, quần ống rộng cạp cao và một đôi giày phù hợp là đủ để tạo nên hình ảnh thời thượng, ấn tượng cho nàng ẢNH: KEIRA TỐNG

Những bản phối giản đơn nhưng sang xịn này chính là lời giải cho nàng muốn thay đổi diện mạo hằng ngày và làm mới phong cách cá nhân ẢNH: RUZA

Quần denim ống rộng là một nét mới cho công thức phối đồ quen thuộc. Chất vải denim dày dặn, mềm mại nhưng đứng dáng tạo nên vẻ ngoài chỉn chu và tôn chân dài hiệu quả. Hãy sử dụng những mẫu áo mùa thu mà nàng yêu thích nhất trong bản phối này ẢNH: RUZA



