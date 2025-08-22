Làm mới tủ đồ công sở với quần ống rộng, váy dài và giày cao gót

Tủ đồ công sở mùa thu dành sự ưu ái hơn cho các món đồ linh hoạt, dễ mặc và tôn dáng dễ dàng như quần ống rộng, váy dài và giày cao gót. Bộ ba thời trang này có thể áp dụng cho mọi vóc dáng, mọi độ tuổi, có thể làm tăng đáng kể hiệu ứng thị giác cho các bản phối mang nét giản đơn và hiện đại.
Cặp đôi thời trang timeless bậc nhất gọi tên bản phối kết hợp váy dài và giày cao gót. Ngoại trừ các lý do liên quan đến sức khỏe thì nàng có thể ưu tiên các mẫu giày có gót cao từ 3 cm vì chúng có thể tạo nên dáng đứng, dáng đi uyển chuyển khi di chuyển và vẫn cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Các mẫu váy tôn dáng tốt có độ dài từ khoảng qua đầu gối đến chạm bắp chân, phần cạp cao có thể phối thêm dây lưng giúp tạo ra tỷ lệ đẹp cho vóc dáng.
Mỗi ngày đều mới mẻ, tươi trẻ, sảng khoái hay sang trọng, chuyên nghiệp khi nàng chọn những bản phối linh hoạt, phối áo và váy dài ngẫu hứng/các set đồng bộ và giày cao gót
ẢNH: SEYCHAS, RUZA
Giày cao gót và quần ống rộng
Nổi tiếng về sự linh hoạt, thoải mái mà vẫn "hack" dáng đỉnh chính là bộ đôi quần ống rộng phối giày cao gót. Nếu phối cặp đôi này cùng áo sơ mi, áo blouse, mongtoghi, polo... sẽ tạo nên hình ảnh thanh lịch và chuyên nghiệp; trong khi đó áo ren trễ vai, áo lưới xuyên thấu, áo hai dây crop nhún bèo... chính là gợi ý cho bản phối sành điệu mà thoải mái để dạo phố, hẹn hò hay dự tiệc cùng bạn bè.