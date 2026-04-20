Làm mới tủ đồ cùng trang phục màu pastel nhẹ nhàng và hiện đại

Không quá nổi bật nhưng đủ để tạo dấu ấn, bảng màu pastel mang đến cảm giác tươi mới, thanh thoát, đồng thời giúp người mặc dễ dàng biến hóa phong cách theo hướng hiện đại. Từ những bản phối tối giản đến cách kết hợp sáng tạo, trang phục màu pastel chính là "làn gió mới" giúp nàng làm mới tủ đồ một cách đầy cuốn hút.

Một chút hồng pastel đủ để làm bừng sáng diện mạo theo cách rất tinh tế, mang đến cảm giác ngọt ngào nhưng không kém phần hiện đại ẢNH: @THANHTHUY.HHVN

Áo cardigan dệt kim dáng ôm nhẹ với hàng cúc nhỏ tạo cảm giác thanh thoát, khi kết hợp cùng áo trắng bên trong và quần denim xanh nhạt dáng suông cạp cao mang đến tổng thể cân bằng giữa nét mềm mại và sự năng động. Chất liệu mỏng nhẹ giúp nàng linh hoạt trong những ngày thời tiết dịu mát, vừa giữ được sự thoải mái vừa đảm bảo tính thẩm mỹ.

Gam hồng pastel trở nên sâu sắc hơn khi đi cùng sắc nâu trầm, tạo nên tổng thể hài hòa nhưng không kém phần cuốn hút ẢNH: @AMEEMEE_M

Áo polo dáng ôm vừa vặn mang lại nét duyên dáng, khi kết hợp cùng áo sơ mi kẻ sọc hồng phối trắng bên trong giúp tăng chiều sâu và tạo điểm nhấn thú vị cho trang phục. Chân váy dài giữ vai trò cân bằng thị giác, trong khi phụ kiện tông nâu hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch. Cách phối này mang tinh thần cổ điển pha hiện đại, phù hợp để nàng xuất hiện trong những buổi dạo phố hay gặp gỡ nhẹ nhàng.

Sự mềm mại của pastel được khai thác qua phom dáng ôm đầy tinh tế. Áo dài tay thiết kế cổ rộng giúp tôn lên đường nét thanh thoát, kết hợp cùng quần ống rộng tông trung tính tạo hiệu ứng đối lập thú vị giữa trên gọn gàng, dưới phóng khoáng ẢNH: MARCELLASNE_

Những phụ kiện đồng điệu như tất và giày góp phần liên kết tổng thể, khiến diện mạo trở nên nổi bật theo cách nhẹ nhàng. Đây là lựa chọn thể hiện rõ xu hướng kết hợp giữa cảm hứng vũ đạo và phong cách thể thao hiện đại.

Khi pastel gặp những gam màu trung tính, tổng thể trở nên thanh lịch và dễ ứng dụng hơn bao giờ hết ẢNH: @PRIMROSEEE_

Áo sơ mi dáng rộng với chất liệu thoáng mát tạo cảm giác thoải mái, khi khoác ngoài áo trắng bên trong mang đến hiệu ứng phối lớp hiện đại. Quần dáng suông giúp tôn dáng và cân bằng sự nhẹ nhàng của bảng màu. Điểm nhấn từ phụ kiện đơn giản góp phần hoàn thiện phong cách trẻ trung, phù hợp cho cả những ngày dạo phố lẫn hoạt động thường nhật.

Một sắc vàng pastel nhẹ nhàng đủ để mang lại cảm giác tươi sáng cho ngày hè. Áo sơ mi dáng rộng với thiết kế tối giản phối quần shorts trắng kem tạo nên tổng thể hài hòa ẢNH: @PRIMROSEEE_

Sự phối hợp giữa hai gam màu sáng giúp nàng trông trẻ trung hơn mà vẫn giữ được nét tinh tế. Những chi tiết nhỏ như tất kẻ sọc hay giày đơn giản góp phần tạo điểm nhấn, mang đến vẻ ngoài năng động và phóng khoáng.

Không cần cầu kỳ, sự tinh tế đôi khi đến từ cách cân bằng màu sắc. Áo vàng pastel dáng ôm nhẹ giúp tôn đường nét cơ thể, khi kết hợp cùng quần ống rộng tông nâu trầm tạo nên tổng thể hài hòa và có chiều sâu ẢNH: @FAYE

Trang phục trơn màu càng làm nổi bật hiệu ứng phối sắc khéo léo, trong khi phụ kiện tông nâu đậm tạo điểm nhấn cá tính. Cách phối này mang đến diện mạo hiện đại, thanh lịch nhưng vẫn giữ được nét mềm mại đặc trưng của pastel.

Chất liệu tweed kết hợp cùng gam vàng pastel mang đến vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa sang trọng ẢNH: @BEONNNIE

Áo khoác dáng lửng với chi tiết cúc tinh xảo giúp tôn vòng eo, khi phối cùng quần shorts cạp cao tạo nên tỷ lệ cơ thể cân đối và hiện đại. Bề mặt vải đứng phom góp phần nâng tầm tổng thể, trong khi phụ kiện tông trung tính giữ sự hài hòa. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai theo đuổi phong cách tinh giản nhưng vẫn muốn tạo dấu ấn nổi bật.

Một làn gió mát nhẹ được thể hiện qua sắc xanh pastel dịu mắt, mang lại cảm giác thư thái và dễ chịu ẢNH: @ANNETHONG

Áo sơ mi dáng rộng với chất vải mềm rủ kết hợp cùng quần ống rộng tông trắng giúp tổng thể trở nên thanh thoát. Sự hòa quyện giữa pastel và màu trung tính không chỉ giúp diện mạo sáng hơn mà còn giữ được nét tinh tế.

Gam màu pastel không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài dịu dàng mà còn mở ra nhiều cách thể hiện phong cách khác nhau ẢNH: @ANNETHONG

Từ những bản phối trang phục màu pastel năng động đến thanh lịch, mỗi lựa chọn đều mang dấu ấn riêng, giúp nàng tự tin làm mới hình ảnh mỗi ngày mà vẫn giữ được nét tinh tế, hiện đại.