Thời trang 24/7

Làm mới tủ đồ thu đông từ 5 ý tưởng công sở hiện đại

Kim Ngọc
Kim Ngọc
09/11/2025 10:00 GMT+7

Diện các thiết kế kết hợp đa chất liệu, trung thành với lựa chọn mặc đẹp cùng các cặp đôi thời trang như áo và chân váy, quần ống rộng và giày cao gót... là những cách làm mới tủ đồ công sở hiện đại trong mùa thu đông 2025.

Phong cách công sở hiện đại đề cao vẻ đẹp thẩm mỹ, công năng của trang phục đi cùng cảm nhận thoải mái, dễ chịu từ chính người mặc. 5 ý tưởng làm mới tủ đồ dưới đây giúp nàng hiện đại hóa góc nhìn về thời trang qua những lăng kính giản đơn và thú vị.

Làm mới tủ đồ thu đông từ 5 ý tưởng công sở hiện đại- Ảnh 1.

Áo vest cách điệu với những đường nét cổ điển kết hợp của gile và áo vest với sự chỉn chu về phom dáng, sang trọng và thanh lịch để diện cùng chân váy lụa dáng dài

ẢNH: SOMEHOW

Diện set vest cách điệu

Các bộ suit cổ điển từ 2 - 3 món mang đến hình ảnh chuyên nghiệp, nghiêm túc nhưng đôi lúc quá thô cứng cho không gian công sở ngày thường. Thay vào đó, quý cô có thể lựa chọn các bộ vest cách điệu mềm mại và giàu nữ tính hơn. Thiết kế áo vest không tay mặc cùng chân váy bút chì, áo gile mặc cùng chân váy lụa satin... là những lựa chọn thay thế cho bản phối quen thuộc của sơ mi, áo vest và quần/váy đồng bộ.

Làm mới tủ đồ thu đông từ 5 ý tưởng công sở hiện đại- Ảnh 2.
Làm mới tủ đồ thu đông từ 5 ý tưởng công sở hiện đại- Ảnh 3.

Những gam màu thời trang đóng góp thêm góc nhìn nữ tính, mềm mại mà vẫn trang nhã cho phong cách của quý cô

ẢNH: SOMEHOW, ANMIER

Quần ống rộng và giày cao gót

Cặp đôi quần ống rộng và giày cao gót vừa dễ mặc, tôn dáng và lại luôn hiệu quả trong mọi không gian. Mùa này nàng có thể làm mới bản phối bằng cách ưu tiên cho các thiết kế mang gam màu trung tính, thiết kế từ chất liệu denim và tweed cùng những món đồ có chi tiết độc đáo như phần cổ áo nhọn, chi tiết đính kết, điểm nhấn hoa 3D...

Làm mới tủ đồ thu đông từ 5 ý tưởng công sở hiện đại- Ảnh 4.

Nàng có thể chọn bản phối quần âu trắng kết hợp áo kẻ sọc cách điệu để diện đi làm, đi học, tham dự các buổi hội họp, sự kiện...

ẢNH: SOMEHOW

Các thiết kế phối nhiều chất liệu

Hãy trải nghiệm sự thú vị của các bộ trang phục đa chất liệu khi mùa lạnh đang hiện hữu. Tiết trời mát nhẹ mang đến cơ hội tốt để nàng thỏa sức thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau. Từ các bản phối xếp lớp đến các món đồ có cấu trúc "hai trong một" kết hợp nhiều loại vải, họa tiết và màu sắc khác nhau, qua đó tạo nên cảm nhận mới về hiệu ứng thị giác và giá trị thẩm mỹ.

Làm mới tủ đồ thu đông từ 5 ý tưởng công sở hiện đại- Ảnh 5.
Làm mới tủ đồ thu đông từ 5 ý tưởng công sở hiện đại- Ảnh 6.

Phong cách trẻ trung, hiện đại và năng động từ các thiết kế váy xếp ly phối chất liệu dệt kim và vải kate/cotton họa tiết kẻ ô vuông

ẢNH: SOMEHOW

Làm mới tủ đồ thu đông từ 5 ý tưởng công sở hiện đại- Ảnh 7.

Nàng ghi dấu thanh lịch, quý phái trong bản phối đồng bộ màu be kết hợp quần ống rộng cạp cao và áo kiểu không tay cá tính

ẢNH: DMC BY DOMANHCUONG

Trang phục đồng bộ

Diện trang phục đồng bộ để trở nên sành điệu, năng động và hiệu quả hơn khi sử dụng tủ đồ thời trang theo mùa. Quý cô có thể ứng dụng set đồng bộ sang trọng với các cặp đôi áo và chân váy A, áo vest và quần ống rộng đồng điệu về màu sắc và phong cách. Tuy vậy các bản phối đồng bộ dành cho mục đích dạo phố, hẹn hò cuối tuần thường nhấn mạnh tinh thần trẻ trung, phóng khoáng với chân váy mini, chất liệu denim...

Làm mới tủ đồ thu đông từ 5 ý tưởng công sở hiện đại- Ảnh 8.
Làm mới tủ đồ thu đông từ 5 ý tưởng công sở hiện đại- Ảnh 9.

Xuống phố ngày thu nàng chọn khoe đôi chân thon dài với set đồng bộ kẻ sọc hay sự linh hoạt và cá tính từ set đồ denim màu xanh chàm khỏe khoắn? 

ẢNH: SOMEHOW

Làm mới tủ đồ thu đông từ 5 ý tưởng công sở hiện đại- Ảnh 10.

Đầm lụa cổ đổ màu xanh mòng két khơi gợi vẻ nữ tính quyến rũ nơi mỗi quý cô. Thiết kế là lời hồi đáp cho tinh thần lãng mạn của mùa thu, khi mỗi bộ trang phục của nàng đều hòa nhịp cùng hơi thở của trời đất

ẢNH: ANMIER

Váy liền tôn dáng, vừa dễ mặc lại dễ đẹp

Váy liền thân từ lụa satin, váy chữ A dáng midi... nên được sử dụng luân phiên để làm mới toàn diện tủ đồ mùa thu đông cuối năm. Với mỗi thiết kế, quý cô đều có thể sáng tạo ra nhiều cách chưng diện khác nhau tùy theo cách kết hợp giày, túi và kiểu tóc, cách trang điểm...

Làm mới tủ đồ thu đông từ 5 ý tưởng công sở hiện đại- Ảnh 11.

Gam màu đỏ mận giàu sức hút mang đến hình ảnh mới cho nàng diện đi làm, đi tiệc. Với các thiết kế đầm liền, nàng có thể bước thẳng từ văn phòng ra đường phố, hòa vào những lễ hội cuối năm trong một diện mạo trang nhã, nổi bật và gây ấn tượng khó quên

ẢNH: ANMIER

