Lắng nghe giai điệu dịu dàng ngày nắng với áo ngắn tay

Mỗi quý cô đều có thể "cân" đẹp cả mùa hè chỉ với những chiếc áo ngắn tay thoáng mát và xinh xắn. Bảng màu pastel vẫn giữ vị trí chủ đạo trong khi các chất liệu mềm mát và mỏng nhẹ đang lên ngôi.

Một chút cách điệu nhẹ nhàng mang đến làn gió mới cho áo sơ mi. Chất vải tơ mềm mại thoáng mát được kết hợp thêm chi tiết bèo nhún ở cổ tôn vẻ nữ tính quyến rũ ẢNH: IVY MODA

Chân váy midi phối áo crop tông hồng pastel dịu dàng qua gam màu và các chi tiết tinh tế - vạt áo xếp lệch duyên dáng, túi áo đính một bông hoa xinh, phần tay áo nhỏ nhắn kết hợp phần cổ sen trắng đầy duyên dáng ẢNH: BEAUTEBYV

Áo vải tơ tay lỡ màu hồng ruốc tôn trọn vẻ dịu dàng và nền nã của người mặc. Chất liệu mềm mại mang đến cảm giác thông thoáng và dễ chịu. Thiết kế có phom dáng rộng vừa phải, có thể mặc buông nhẹ ngoài quần và chân váy hoặc kết hợp thêm dây thắt lưng để tôn phần eo thon gọn ẢNH: OYSTER

Áo ngắn tay - ứng cử viên sáng giá nhất của mùa nắng

Nếu mùa thu đông là mùa nàng xúng xính diện áo tay phồng, áo tay dài ấm áp thì mùa xuân hè là mùa của áo ngắn tay. Bất kể là các set vest đồng bộ, áo sơ mi đơn sắc, áo blouse mềm mại nữ tính thì chi tiết tay ngắn, tay lỡ đều làm nổi bật vẻ ngoài khỏe khoắn, năng động và trẻ trung của người mặc.

Cấu trúc của các thiết kế ngắn tay có mục đích chính là để giữ cho cơ thể luôn được thoáng khí, mang đến cảm giác khô ráo thoáng mát dễ chịu. Phần tay áo không biến mất vì sẽ dễ làm lộ nhược điểm; ngược lại thường được tính toán khéo léo về độ dài để đạt cả hiệu quả về thẩm mỹ lẫn công năng.

Áo vest cách điệu phối đồng bộ hai gam màu xanh dương và trắng vô cùng nổi bật. Những mảng màu sáng khéo thu hút sự chú ý và tạo nên cấu trúc thanh lịch, chuyên nghiệp cho trang phục của nàng công sở ẢNH: OYSTER

Bảng màu của áo ngắn tay mùa hè vô cùng đa dạng, nổi bật với các sắc màu pastel dịu dàng, tông màu đen, trắng và xanh đen cổ điển đồng thời vẫn điểm xuyết các sắc thái rạng rỡ của họa tiết kẻ sọc, họa tiết vẽ nét mảnh tạo điểm nhấn thị giác ẢNH: OYSTER

Diện sơ mi tay ngắn, sơ mi tay lỡ một cách đầy thong thả và phóng khoáng dù là bản phối hằng ngày hay khi đến văn phòng làm việc. Trong mùa nắng, các mẫu áo này có thể thay thế hoàn toàn các mẫu áo tay dài, tay phồng ở mọi phong cách ẢNH: LAMER FASHION

Bản phối sơ mi kẻ và quần ống rộng đầy ngẫu hứng hay ở set đồng bộ tông đen sắc sảo đều mang đến cho nàng những ý tưởng phối đồ đẹp mắt và thoáng mát ẢNH: ORCHID

Phong cách năng động và khỏe khoắn từ các thiết kế áo tay ngắn và tay lỡ mang đến góc nhìn dịu nhẹ và cảm giác dễ chịu hơn trong mùa nắng gắt ẢNH: ORCHID



