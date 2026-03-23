Lắng nghe giai điệu dịu dàng ngày nắng với áo ngắn tay

Mỗi quý cô đều có thể "cân" đẹp cả mùa hè chỉ với những chiếc áo ngắn tay thoáng mát và xinh xắn. Bảng màu pastel vẫn giữ vị trí chủ đạo trong khi các chất liệu mềm mát và mỏng nhẹ đang lên ngôi.
Áo ngắn tay - ứng cử viên sáng giá nhất của mùa nắng
Nếu mùa thu đông là mùa nàng xúng xính diện áo tay phồng, áo tay dài ấm áp thì mùa xuân hè là mùa của áo ngắn tay. Bất kể là các set vest đồng bộ, áo sơ mi đơn sắc, áo blouse mềm mại nữ tính thì chi tiết tay ngắn, tay lỡ đều làm nổi bật vẻ ngoài khỏe khoắn, năng động và trẻ trung của người mặc.
Cấu trúc của các thiết kế ngắn tay có mục đích chính là để giữ cho cơ thể luôn được thoáng khí, mang đến cảm giác khô ráo thoáng mát dễ chịu. Phần tay áo không biến mất vì sẽ dễ làm lộ nhược điểm; ngược lại thường được tính toán khéo léo về độ dài để đạt cả hiệu quả về thẩm mỹ lẫn công năng.
Diện sơ mi tay ngắn, sơ mi tay lỡ một cách đầy thong thả và phóng khoáng dù là bản phối hằng ngày hay khi đến văn phòng làm việc. Trong mùa nắng, các mẫu áo này có thể thay thế hoàn toàn các mẫu áo tay dài, tay phồng ở mọi phong cách
Bản phối sơ mi kẻ và quần ống rộng đầy ngẫu hứng hay ở set đồng bộ tông đen sắc sảo đều mang đến cho nàng những ý tưởng phối đồ đẹp mắt và thoáng mát
