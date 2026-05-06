Lên đồ cùng áo gile denim tôn lên vẻ năng động

Áo gile denim không chỉ mang hơi thở trẻ trung đặc trưng của chất liệu denim, thiết kế này còn chinh phục phái đẹp nhờ khả năng biến hóa linh hoạt qua từng cách kết hợp.
Chiếc áo gile denim dáng lửng nổi bật với chi tiết hoa cài tinh xảo tạo nên điểm nhấn mềm mại giữa nền chất liệu denim cá tính. Khi phối cùng quần jeans ống suông trắng, phần cạp cao giúp kéo dài tỷ lệ đôi chân tạo nên vóc dáng cân đối
ẢNH: KCLOSET
Áo gile denim dáng ngắn với chi tiết mài bạc và gấu cắt tua rua lại mang đến tinh thần street style rõ nét. Khi kết hợp cùng áo thun trắng trơn bên trong và quần suông đen cạp cao, sự tương phản giữa sắc trắng - đen giúp làm nổi bật lớp denim cá tính, đồng thời tạo chiều sâu cho tổng thể
ẢNH: TWENTYFIVE
Áo gile denim tông xanh cổ điển với hàng khuy gỗ lại mang đến một cảm giác dịu dàng hơn. Khi được layer cùng áo thun đơn giản và chân váy dài xếp ly bồng bềnh, bản phối trở nên nữ tính. Một đôi giày thể thao trắng hoàn thiện hình ảnh một cô gái dạo phố cuối tuần đầy sức sống
ẢNH: @XONXEN.SHOP
Set đồ denim đồng bộ với thiết kế áo gile vát cạnh kết hợp chân váy xòe xếp ly nhẹ. Những chi tiết sờn gấu cá tính cùng hàng khuy cổ điển tạo sự khác biệt cho chiếc áo, còn phần chân váy xếp ly giúp tôn lên vòng eo thon gọn của người mặc
ẢNH: MEOINDAHOUSE
Áo gile denim tông xanh khi phối cùng áo thun trắng và quần suông tối màu tối giản nhưng không hề đơn điệu. Sự kết hợp này tạo nên một bảng màu trung tính, dễ ứng dụng, phom quần suông giúp kéo dài đôi chân, trong khi chiếc gile đóng vai trò như điểm nhấn chính phù hợp từ đi làm đến gặp gỡ bạn bè
ẢNH: FASHOBEES99
Chiếc áo gile denim dáng ngắn với hàng cúc cài chỉn chu và chi tiết bo eo tinh tế, bên trong diện áo thun cổ cao màu kem cùng chân váy denim dài đồng điệu tạo tổng thể thanh lịch cho người mặc
ẢNH: ORCHID
Bên cạnh sự năng động, áo gile denim hoàn toàn có thể chạm đến tinh thần sang trọng nếu được phối hợp tinh tế. Áo gile denim dáng yếm với hàng khuy đồng cổ điển và trâm cài đính đá sang trọng. Kết hợp cùng chân váy maxi xếp ly màu xanh pastel, sự đối lập giữa chất liệu denim cứng cáp và chân váy mềm mại tạo nên hiệu ứng thị giác thú vị
ẢNH: KLOSET
Sự thu hút dồn vào chiếc áo gile denim nữ chiết eo nhẹ nhàng, tôn dáng vòng 2 thon gọn. Phối cùng quần denim ống rộng đồng điệu và túi xách tay tông trắng tối giản nhưng đầy khí chất tự tin
ẢNH: ELISE
