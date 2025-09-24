Lên đồ với những kiểu váy không thể thiếu ngày đầu thu

Những kiểu váy cho ngày đầu thu không chỉ mang đến sự thanh lịch mà còn giúp phái đẹp tự tin thể hiện cá tính riêng.
Dịu dàng với những kiểu váy hoa nhí cho ngày đầu thu
Kết hợp cùng kính râm đen mang đến nét cá tính, đây là một bản phối lý tưởng cho những ngày đầu thu, đủ nổi bật để ghi dấu phong cách riêng.
Xuống phố với một chiếc váy quây hoa nhí nhỏ ấn tượng, kiểu váy xòe baby doll đem lại nét trẻ trung. Sự lựa chọn này giữ cho người mặc cảm giác thoải mái trong ngày nắng và có thể kết hợp cùng áo khoác mỏng khi gió se lạnh.
Thanh lịch cùng váy trắng tinh khôi
Gam màu tinh khôi này mang đến cảm giác trong trẻo, thiết kế hai dây bản vừa, phần thân trên ôm sát, tạo độ cân đối cho vóc dáng, trong khi chân váy nhiều lớp vải xếp nếp tạo độ bồng bềnh. Hoàn thiện trang phục với túi clutch cầm tay ngọc trai giúp tăng vẻ sang trọng, phù hợp cho những buổi tiệc hoặc sự kiện ngoài trời.
Thiết kế trễ vai giúp nàng khoe khéo bờ vai thon thả một cách duyên dáng. Với chất liệu mỏng nhẹ, thiết kế dáng xòe bay bổng, váy trễ vai trắng chính là "nàng thơ" của mùa thu, giúp bạn trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
Quyến rũ với váy hai dây dáng dài
Dịu dàng với nét gợi cảm tinh tế cùng đầm midi hai dây phối ren. Đầm midi với phom xòe tao nhã, tạo nên sự thoải mái và tôn lên vẻ nữ tính đáng yêu. Chi tiết ren ở ngực là điểm nhấn đặc biệt, vừa quý phái mà vừa pha lẫn chút nền nã cuốn hút; cùng với dây vai mong manh, tạo nên vẻ dịu dàng và thanh thoát.
Váy hai dây họa tiết hoa nhí được thiết kế xếp nếp ở ngực tôn trọn vòng 1, mang lại sự tươi tắn cho các cô gái yêu sự lãng mạn trong tiết trời se lạnh.
Mang nét trưởng thành cùng những chiếc đầm dáng dài
Thiết kế dáng dài thanh lịch cùng chi tiết hoa nổi nhẹ nhàng, chiếc váy này vừa giữ trọn vẻ duyên dáng nữ tính vừa đem lại cảm giác ấm áp.
Nàng có thể lựa chọn váy maxi vàng chanh tay ngắn, dáng váy dài chấm gót khoe khéo vẻ dịu dàng, vừa che được khuyết điểm cơ thể một cách tinh tế. Chất liệu voan nhẹ nhàng càng làm tăng độ bay bổng cho mỗi bước đi.