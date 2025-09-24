  • An Giang
Thời trang 24/7

Lên đồ với những kiểu váy không thể thiếu ngày đầu thu

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
24/09/2025 10:00 GMT+7

Thời điểm giao mùa từ hạ sang thu mang đến nhiều lựa chọn thời trang mới. Váy vẫn là lựa chọn được nhiều tín đồ ưa chuộng nhờ sự linh hoạt và thoải mái.

Những kiểu váy cho ngày đầu thu không chỉ mang đến sự thanh lịch mà còn giúp phái đẹp tự tin thể hiện cá tính riêng. 

Dịu dàng với những kiểu váy hoa nhí cho ngày đầu thu 

Lên đồ với những kiểu váy không thể thiếu ngày đầu thu - Ảnh 1.

Chào thu với kiểu váy maxi hoa nhí rực rỡ, thiết kế váy có phần thân trên ôm gọn với đường nhấn eo tạo hiệu ứng tôn dáng, trong khi phần chân váy xòe mềm mại giúp người mặc thêm thướt tha

ẢNH: FITTING

Kết hợp cùng kính râm đen mang đến nét cá tính, đây là một bản phối lý tưởng cho những ngày đầu thu, đủ nổi bật để ghi dấu phong cách riêng.

Lên đồ với những kiểu váy không thể thiếu ngày đầu thu - Ảnh 2.

Váy hoa nhí vốn gắn liền với mùa hè nhưng nay chúng vẫn tiếp tục được ưa chuộng trong những ngày đầu thu

ẢNH: @MICI.STUDIO

Xuống phố với một chiếc váy quây hoa nhí nhỏ ấn tượng, kiểu váy xòe baby doll đem lại nét trẻ trung. Sự lựa chọn này giữ cho người mặc cảm giác thoải mái trong ngày nắng và có thể kết hợp cùng áo khoác mỏng khi gió se lạnh.

Thanh lịch cùng váy trắng tinh khôi

Lên đồ với những kiểu váy không thể thiếu ngày đầu thu - Ảnh 3.

Váy trắng luôn được xem là trang phục không bao giờ lỗi mốt

ẢNH: @TWENTYFIVE.VN

Gam màu tinh khôi này mang đến cảm giác trong trẻo, thiết kế hai dây bản vừa, phần thân trên ôm sát, tạo độ cân đối cho vóc dáng, trong khi chân váy nhiều lớp vải xếp nếp tạo độ bồng bềnh. Hoàn thiện trang phục với túi clutch cầm tay ngọc trai giúp tăng vẻ sang trọng, phù hợp cho những buổi tiệc hoặc sự kiện ngoài trời.

Lên đồ với những kiểu váy không thể thiếu ngày đầu thu - Ảnh 4.

Khi những cơn gió heo may đầu mùa bắt đầu ghé qua, đã đến lúc "làm mới" phong cách với váy trễ vai trắng

ẢNH: @RECHIC.VN

Thiết kế trễ vai giúp nàng khoe khéo bờ vai thon thả một cách duyên dáng. Với chất liệu mỏng nhẹ, thiết kế dáng xòe bay bổng, váy trễ vai trắng chính là "nàng thơ" của mùa thu, giúp bạn trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Quyến rũ với váy hai dây dáng dài

Lên đồ với những kiểu váy không thể thiếu ngày đầu thu - Ảnh 5.

Nếu nàng muốn khoe vẻ gợi cảm nhưng vẫn tinh tế, váy hai dây chính là lựa chọn lý tưởng

ẢNH: MAYBI

Dịu dàng với nét gợi cảm tinh tế cùng đầm midi hai dây phối ren. Đầm midi với phom xòe tao nhã, tạo nên sự thoải mái và tôn lên vẻ nữ tính đáng yêu. Chi tiết ren ở ngực là điểm nhấn đặc biệt, vừa quý phái mà vừa pha lẫn chút nền nã cuốn hút; cùng với dây vai mong manh, tạo nên vẻ dịu dàng và thanh thoát.

Lên đồ với những kiểu váy không thể thiếu ngày đầu thu - Ảnh 6.

Trong những buổi tối mùa thu se lạnh, bạn có thể khoác ngoài váy hai dây một chiếc sơ mi trắng mỏng hoặc cardigan len nhẹ

ẢNH: CARDINA

Váy hai dây họa tiết hoa nhí được thiết kế xếp nếp ở ngực tôn trọn vòng 1, mang lại sự tươi tắn cho các cô gái yêu sự lãng mạn trong tiết trời se lạnh.

Mang nét trưởng thành cùng những chiếc đầm dáng dài

Lên đồ với những kiểu váy không thể thiếu ngày đầu thu - Ảnh 7.

Không cần những trang phục cầu kỳ, bạn vẫn có thể chinh phục mọi ánh nhìn với váy hoa nổi dáng dài màu trắng ngà tinh khôi

ẢNH: CARDINA

Thiết kế dáng dài thanh lịch cùng chi tiết hoa nổi nhẹ nhàng, chiếc váy này vừa giữ trọn vẻ duyên dáng nữ tính vừa đem lại cảm giác ấm áp.

Lên đồ với những kiểu váy không thể thiếu ngày đầu thu - Ảnh 8.

Những chiếc váy dáng dài với gam màu pastel dịu nhẹ đang trở thành lựa chọn hoàn hảo cho mùa thu năm nay

ẢNH: K&K FASHION

Nàng có thể lựa chọn váy maxi vàng chanh tay ngắn, dáng váy dài chấm gót khoe khéo vẻ dịu dàng, vừa che được khuyết điểm cơ thể một cách tinh tế. Chất liệu voan nhẹ nhàng càng làm tăng độ bay bổng cho mỗi bước đi.


