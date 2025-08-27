Lotte Hotel Saigon ra mắt bộ sưu tập bánh trung thu 2025: 'Hạc Thưởng Nguyệt Luân'

Khi màn đêm buông xuống, cánh hạc khẽ bay qua tầng mây, hướng về phía trăng tròn rực rỡ. Hình ảnh ấy, giữa không gian đoàn viên của mùa Trăng, khơi dậy những rung cảm nhẹ nhàng về sự gắn bó bền lâu và những giá trị về tình thân được nâng niu theo năm tháng.

BST "Hạc Thưởng Nguyệt Luân" là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật ẩm thực tinh tế và thiết kế đầy mỹ cảm. Mỗi hộp bánh là một lời chúc trang nhã, một món quà gói trọn tâm tình và sự trân trọng dành cho người thân yêu.

BST bánh trung thu cao cấp được thiết kế với hai lựa chọn:

- Hộp Deluxe: Gồm 4 bánh và 2 hộp trà thượng hạng, giá 1.488.000 VNĐ nett/hộp.

- Hộp Premium: Gồm 4 bánh, 2 hộp trà và 1 hộp yến sào cao cấp, giá 1.988.000 VNĐ nett/hộp.

Nổi bật với bốn hương vị bánh hảo hạng:

- Thập cẩm yến sào cao cấp trứng muối.

- Thập cẩm sò điệp sốt trứng muối và than tre.

- Hạt sen yến mạch và trứng muối.

- Trà xanh tan chảy hạt macca.

Đặc biệt, phiên bản Premium năm nay được nâng tầm với hộp yến sào ăn liền kết hợp cùng Đông trùng hạ thảo và quế hoa thơm ngát - thức quà dưỡng nhan quý giá, giúp tăng cường sức khỏe, thanh nhiệt giải độc và chống lão hóa. Sự kết hợp này cùng bốn hương vị bánh tinh túy và hai loại trà thượng hạng không chỉ mang lại trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp mà còn là lời trân trọng sâu sắc dành tặng những người thương yêu.

Với hình ảnh cánh hạc thanh tao sải cánh dưới ánh trăng rằm, Khách sạn LOTTE Sài Gòn xin gửi trao lời chúc Trung thu an nhiên, sum vầy và đong đầy yêu thương. Hộp bánh "Hạc Thưởng Nguyệt Luân" không chỉ là món quà tinh thần, mà còn là thông điệp về sự gắn kết bền lâu, là lời nhắn ấm áp dành cho gia đình, bạn bè và đối tác trong mùa trăng tròn đầy ý nghĩa.