Lụa và tơ bóng - chất liệu thời trang của sự xa xỉ

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
29/10/2025 12:00 GMT+7

Lụa và tơ bóng - hai biểu tượng vượt thời gian của sự thanh lịch, không cần phô trương mà vẫn gợi cảm. Dưới ánh sáng, từng nếp lụa khẽ lay động như dòng nước, gợi lên nét mềm mại, tinh khôi và đẳng cấp.

Trong thế giới thời trang nơi xu hướng thay đổi từng ngày, lụa và tơ bóng vẫn giữ vững vị thế "nữ hoàng chất liệu". Mỗi thớ vải là sự giao hòa giữa kỹ thuật và cảm xúc - vừa nhẹ nhàng, vừa mang sức hút sang trọng đầy quyền lực.

Lụa và tơ bóng - chất liệu thời trang của sự xa xỉ - Ảnh 1.

Thiết kế blazer dáng oversized ôm eo, cổ peak lapels, vạt chéo hai hàng cúc và gấu vuông. Chất liệu taffeta có độ bóng vừa phải giúp giữ phom và tạo độ sang chảnh. Kết hợp với quần suông lụa, nàng hoàn thiện diện mạo thanh lịch tuyệt đối

ẢNH: HUONG BOUTIQUE

Lụa và tơ bóng - chất liệu thời trang của sự xa xỉ - Ảnh 2.

Phối hợp đầy tinh tế giữa áo lụa tay phồng và chân váy bút chì giúp tôn vinh vẻ đẹp đầy hiện đại. Một bản phối hoàn hảo cho những ngày dạo phố, du lịch hay những khoảnh khắc nàng muốn tận hưởng sự êm ái trong từng chuyển động

ẢNH: HUONG BOUTIQUE

Lụa và tơ bóng - chất liệu thời trang của sự xa xỉ - Ảnh 3.

Đầm lụa cao cấp, phần eo peplum với vạt giả bất đối xứng cùng chi tiết ống tay áo xòe nhẹ tương đồng làm điểm nhấn thị giác

ẢNH: DECEMBER CHRIS

Lụa và tơ bóng - chất liệu thời trang của sự xa xỉ - Ảnh 4.

Thiết kế gile vest dáng ôm cùng cổ yếm tinh tế, chất liệu óng ả và phom dáng được thiết kế tôn dáng. Kết hợp cùng chân váy dài, giúp vẻ nữ tính hiện rõ trong mọi chuyển động

ẢNH: HUONG BOUTIQUE

Lụa và tơ bóng - chất liệu thời trang của sự xa xỉ - Ảnh 5.

Một bản phối nữ tính dành cho những cô nàng yêu sự tinh tế. Áo sơ mi oversized, cổ xẻ chữ V cùng điểm nhấn bản nơ to và tay loe, mang đến vẻ mềm mại, bay bổng. Chất liệu tơ bóng nhẹ vừa giúp tôn dáng vừa đảm bảo sự thoải mái

ẢNH: HUONG BOUTIQUE

Lụa và tơ bóng - chất liệu thời trang của sự xa xỉ - Ảnh 6.

Áo khoác dáng lửng với cổ bẻ lớn và hàng cúc phủ cùng tông, phối cùng chân váy midi chất liệu satin pha voan mờ, tạo nên tổng thể mềm mại. Gam màu kem ngà giúp người mặc toát lên vẻ nhã nhặn, sang trọng

ẢNH: HUONG BOUTIQUE

Lụa và tơ bóng - chất liệu thời trang của sự xa xỉ - Ảnh 7.

Điểm chạm tinh tế giữa truyền thống và hiện đại. Được dệt thủ công từ vải lụa với độ óng ả và mềm mịn, kiểu áo cách điệu cùng tua rua dài mang đến vẻ đẹp bay bổng, thanh lịch mà vẫn đậm chất nghệ thuật

ẢNH: HUONG BOUTIQUE

Lụa và tơ bóng - chất liệu thời trang của sự xa xỉ - Ảnh 8.

Nét quyến rũ kinh điển của phom yếm cổ đổ được ứng dụng khéo léo. Khoe trọn vẻ yêu kiều của tấm lưng thon, phần thân váy xòe nhẹ tôn dáng với chi tiết trang trí tinh tế từ những đường cắt song song

ẢNH: DECEMBER CHRIS

Không chỉ tôn dáng, chất liệu lụa và tơ bóng còn tôn lên phong thái, sự tự tin và khí chất riêng của người phụ nữ hiện đại.

