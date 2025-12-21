Mùa mới, dạ tweed đem đến một vẻ đẹp thật khác biệt

Dạ tweed là lựa chọn lý tưởng dành cho những ai tìm kiếm vẻ đẹp tinh tế mà không cần đến sự phô diễn. Từ phom dáng chuẩn mực đến chất liệu dệt đặc trưng, tweed mang lại cảm giác chỉn chu, sang trọng, thời thượng.
Chia sẻ bài viết
Dạ tweed mùa này không còn là câu chuyện của sự cổ điển đơn thuần. Nó trở lại với diện mạo mới: trẻ hơn, sắc nét hơn và giàu tính cao cấp. Chất liệu dệt trứ danh được tái sinh trong những phom váy ngắn, áo chiết eo và chi tiết tinh xảo.
Giữa vô vàn chất liệu lên ngôi rồi lại chìm xuống, dạ tweed vẫn đứng vững như một biểu tượng của phong thái và sự thanh lịch. Dù là xuất hiện nơi phố đông người hay trong một buổi hẹn ấm cúng, tweed luôn mang theo vẻ đẹp sang trọng.