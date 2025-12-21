  • An Giang
Thời trang 24/7

Mùa mới, dạ tweed đem đến một vẻ đẹp thật khác biệt

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
21/12/2025 10:00 GMT+7

Dạ tweed là lựa chọn lý tưởng dành cho những ai tìm kiếm vẻ đẹp tinh tế mà không cần đến sự phô diễn. Từ phom dáng chuẩn mực đến chất liệu dệt đặc trưng, tweed mang lại cảm giác chỉn chu, sang trọng, thời thượng.

Dạ tweed mùa này không còn là câu chuyện của sự cổ điển đơn thuần. Nó trở lại với diện mạo mới: trẻ hơn, sắc nét hơn và giàu tính cao cấp. Chất liệu dệt trứ danh được tái sinh trong những phom váy ngắn, áo chiết eo và chi tiết tinh xảo.

Mùa mới, dạ tweed đem đến một vẻ đẹp thật khác biệt - Ảnh 1.

Thiết kế áo dáng ngắn phối cùng chân váy chữ A tạo nên tổng thể cân đối, tôn dáng và giữ được sự thanh lịch. Điểm nhấn ấn tượng nằm ở những bông hoa bản lớn trên thân áo, tạo cảm giác mềm mại và nâng tầm phong cách

ẢNH: SIXDO

Mùa mới, dạ tweed đem đến một vẻ đẹp thật khác biệt - Ảnh 2.

Blazer dáng dài được xử lý tỉ mỉ với họa tiết kẻ ô đen trắng. Phần chân váy xếp ly tạo độ chuyển động mềm mại, cân bằng hoàn hảo với sự mạnh mẽ của lớp tweed bên trên. Kết hợp cùng bốt trắng và túi da đen, tổng thể trở nên thời thượng hơn

ẢNH: SIXDO

Mùa mới, dạ tweed đem đến một vẻ đẹp thật khác biệt - Ảnh 3.

Bề mặt vải tweed được dệt tinh xảo, điểm viền nổi bật và hàng cúc vàng kiêu sa mang đến hiệu ứng thị giác đầy sang trọng. Chân váy bút chì tôn dáng kết hợp áo vest thanh lịch, giúp nàng tỏa sáng với phong thái duyên dáng, tự tin và đậm chất thời trang cao cấp

ẢNH: SIXDO

Mùa mới, dạ tweed đem đến một vẻ đẹp thật khác biệt - Ảnh 4.

Một bộ tweed hoàn chỉnh luôn là lựa chọn tuyệt vời. Có thể phối thêm áo sơ mi bên trong thể hiện sự tinh tế, tựa như chất xúc tác nâng tầm cả set đồ, mang lại sự chuyên nghiệp cho môi trường công sở và đẳng cấp cho những buổi gặp gỡ

ẢNH: SIXDO

Mùa mới, dạ tweed đem đến một vẻ đẹp thật khác biệt - Ảnh 5.

Đường cắt mềm mại, khuy cài tinh tế và sắc độ trung tính tạo nên vẻ thanh nhã nhẹ nhàng, đồng thời vẫn tôn lên cá tính riêng. Đây không chỉ là một trang phục, mà là một cách định nghĩa lại sự thanh lịch trong đời sống hiện đại

ẢNH: SIXDO

Mùa mới, dạ tweed đem đến một vẻ đẹp thật khác biệt - Ảnh 6.

Sắc đỏ rực rỡ trên bề mặt vải tạo nên hiệu ứng bắt sáng mạnh mẽ, giúp nàng dễ dàng tỏa sáng và khẳng định bản sắc riêng. Phom dáng được chăm chút tỉ mỉ, giúp tôn lên vẻ tự tin, duyên dáng và mềm mại của người phụ nữ hiện đại

ẢNH: SIXDO

Mùa mới, dạ tweed đem đến một vẻ đẹp thật khác biệt - Ảnh 7.

Bộ tweed đỏ phối viền lông trắng mang phong cách tiểu thư cổ điển, vừa sang trọng vừa ấm áp cho mùa lễ hội. Thiết kế cổ vuông, chân váy xếp ly và phụ kiện tone sur tone giúp tổng thể dễ ứng dụng trong các buổi tiệc, hẹn hò Giáng sinh

ẢNH: ELA DESIGN

Mùa mới, dạ tweed đem đến một vẻ đẹp thật khác biệt - Ảnh 8.

Tựa như một quý cô Anh quốc thanh nhã, bộ tweed kem điểm nơ đen mang vẻ đẹp cổ điển mà vẫn thời thượng. Phom áo ôm nhẹ cùng chân váy ngắn tạo nét lịch thiệp, rất hợp cho những khoảnh khắc cần sự trang trọng

ẢNH: ELA DESIGN

Giữa vô vàn chất liệu lên ngôi rồi lại chìm xuống, dạ tweed vẫn đứng vững như một biểu tượng của phong thái và sự thanh lịch. Dù là xuất hiện nơi phố đông người hay trong một buổi hẹn ấm cúng, tweed luôn mang theo vẻ đẹp sang trọng.

