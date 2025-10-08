  • An Giang
Thời trang 24/7

Mặc đẹp mà không lỗi mốt với áo len cổ lọ

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
08/10/2025 12:00 GMT+7

Áo len cổ lọ từ lâu đã trở thành ‘người bạn đồng hành’ của phái đẹp trong mùa thu đông khi vừa ấm áp, vừa mang lại khí chất thời trang không thể nào lỗi mốt.

Hút trọn ánh nhìn với áo len cổ lọ phối với áo khoác

Trong những ngày se lạnh, công thức phối áo len cổ lọ cùng áo khoác luôn được các tín đồ thời trang yêu thích. 

Mặc đẹp mà không lỗi mốt với áo len cổ lọ- Ảnh 1.

Minh Hằng cá tính khi chọn áo len cổ lọ màu xanh lá rực rỡ là điểm sáng nổi bật giữa set đồ gam tối, cổ áo ôm sát làm gương mặt thêm ấn tượng. Khi phối với áo khoác da dáng thể thao khỏe khoắn, tổng thể trở nên cá tính

ẢNH: @MINHHANG2206

Mặc đẹp mà không lỗi mốt với áo len cổ lọ- Ảnh 2.

Lan Khuê chọn áo len cổ lọ đen ôm dáng, cổ cao tôn đường nét cuốn hút. Kết hợp cùng áo khoác phao ánh bạc nổi bật, chân váy nhung nhún giữa và mũ lông sang chảnh, tổng thể set đồ tạo nên vẻ ngoài kiêu kỳ, khiến mọi ánh nhìn khó thể rời xa

ẢNH: @TRANNGOCLANKHUE

Chân váy ngắn phối áo len cổ lọ cho vẻ ngoài trẻ trung

Nếu muốn trẻ trung mà vẫn giữ nét cuốn hút ngọt ngào, chân váy ngắn chính là “mảnh ghép” hoàn hảo đi cùng áo len cổ lọ. 

Mặc đẹp mà không lỗi mốt với áo len cổ lọ- Ảnh 3.

Đông Nhi chọn diện áo len cổ lọ trắng kem cổ cao ấm áp, dệt nổi tinh xảo mang lại nét mềm mại. Sọc đen chạy dọc tay áo tạo đường nhấn cá tính. Khi đi cùng chân váy ngắn xòe và tất cao cổ, bộ đồ toát lên một diện mạo trẻ trung đầy cuốn hút

ẢNH: @SINGERDONGNHI

Mặc đẹp mà không lỗi mốt với áo len cổ lọ- Ảnh 4.

Hoàng Yến Chibi chọn áo len cổ lọ gam nâu cổ điển, thiết kế cổ gập nhẹ kết hợp chi tiết logo kim loại tạo điểm nhấn lạ mắt. Dáng áo len rộng, tay áo buông rủ mang lại sự phóng khoáng, song hành cùng chân váy jean ngắn cá tính, cả bản phối bật lên sức sống trẻ trung

ẢNH: @HOANGYENCHIBI812

Thanh tao với chân váy dài và áo len cổ lọ

Những ai yêu thích sự thanh lịch, dịu dàng hẳn sẽ khó lòng bỏ qua công thức phối áo len cổ lọ cùng chân váy dài

Mặc đẹp mà không lỗi mốt với áo len cổ lọ- Ảnh 5.

Áo len cổ lọ dáng crop top màu đen gây ấn tượng bởi phần cổ cao gọn gàng và phom ôm vừa vặn. Thiết kế len gân dọc tạo hiệu ứng thon gọn, phối cùng chân váy dài kẻ ca rô dáng suông và giày mũi nhọn, set đồ mang lại nét thanh tao cuốn hút

ẢNH: @CLAYMORE

Mặc đẹp mà không lỗi mốt với áo len cổ lọ- Ảnh 6.

Thanh lịch với áo len cổ lọ màu xám tro dáng rộng, phần cổ lọ cao ôm vừa vặn quanh cổ, tạo hiệu ứng kéo dài đường cổ thanh thoát

ẢNH: PRINGLE SCOTLAND

Thân áo dệt trơn mịn, bo gấu và cổ tay gân nổi tạo điểm nhấn hiện đại, tôn sự gọn gàng. Phối cùng chân váy dài xếp ly xòe nhẹ mang đến sự tinh giản nhưng không kém phần cuốn hút.

Áo len cổ lọ phối quần dài tạo diện mạo thời thượng

Quần dài luôn là lựa chọn an toàn nhưng không kém phần tinh tế khi đi cùng áo len cổ lọ. Với nhiều cách biến tấu, combo này dễ dàng đem đến vẻ ngoài thời thượng, cho ngày thu đông.

Mặc đẹp mà không lỗi mốt với áo len cổ lọ- Ảnh 7.

Hoa hậu Thiên Ân chọn áo len cổ lọ gam nâu dáng rộng phóng khoáng, cổ cao ôm nhẹ gương mặt gợi nét thanh thoát, tay áo dài rủ mềm mại, ấm áp

ẢNH: @ANTHIENDOAN

Áo dệt gân tinh tế, bo gấu phủ hông tôn dáng, phối cùng quần jeans xanh nhạt và túi họa tiết, tạo nét tự do tràn đầy sức sống.

Mặc đẹp mà không lỗi mốt với áo len cổ lọ- Ảnh 8.

Áo len cổ lọ màu hồng fuchsia gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên, với cổ cao ôm gọn mang lại sự ấm áp. Mặc cùng quần jeans trắng, mũ len cùng tông áo len toát lên phong cách thời thượng

ẢNH: @NGOCTHANHTAM_N

Áo len cổ lọ chưa bao giờ giới hạn sự sáng tạo. Chỉ cần khéo chọn và phối đúng cách, bạn sẽ biến món đồ quen thuộc này thành điểm nhấn thời thượng, khiến mọi ánh nhìn phải dừng lại.

áo len cổ lọ Áo len Mùa Thu Đông Quần jeans Chân váy phối đồ với áo len

