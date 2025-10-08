Mặc đẹp mà không lỗi mốt với áo len cổ lọ

Hút trọn ánh nhìn với áo len cổ lọ phối với áo khoác
Trong những ngày se lạnh, công thức phối áo len cổ lọ cùng áo khoác luôn được các tín đồ thời trang yêu thích.
Chân váy ngắn phối áo len cổ lọ cho vẻ ngoài trẻ trung
Nếu muốn trẻ trung mà vẫn giữ nét cuốn hút ngọt ngào, chân váy ngắn chính là “mảnh ghép” hoàn hảo đi cùng áo len cổ lọ.
Thanh tao với chân váy dài và áo len cổ lọ
Những ai yêu thích sự thanh lịch, dịu dàng hẳn sẽ khó lòng bỏ qua công thức phối áo len cổ lọ cùng chân váy dài.
Thân áo dệt trơn mịn, bo gấu và cổ tay gân nổi tạo điểm nhấn hiện đại, tôn sự gọn gàng. Phối cùng chân váy dài xếp ly xòe nhẹ mang đến sự tinh giản nhưng không kém phần cuốn hút.
Áo len cổ lọ phối quần dài tạo diện mạo thời thượng
Quần dài luôn là lựa chọn an toàn nhưng không kém phần tinh tế khi đi cùng áo len cổ lọ. Với nhiều cách biến tấu, combo này dễ dàng đem đến vẻ ngoài thời thượng, cho ngày thu đông.
Áo dệt gân tinh tế, bo gấu phủ hông tôn dáng, phối cùng quần jeans xanh nhạt và túi họa tiết, tạo nét tự do tràn đầy sức sống.
Áo len cổ lọ chưa bao giờ giới hạn sự sáng tạo. Chỉ cần khéo chọn và phối đúng cách, bạn sẽ biến món đồ quen thuộc này thành điểm nhấn thời thượng, khiến mọi ánh nhìn phải dừng lại.