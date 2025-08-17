Mặc đẹp, sang dễ dàng với cặp đôi áo và chân váy

Áo và chân váy là cặp đôi thời trang quen mà lạ. Dù được mặc rất nhiều nhưng các bản phối kết hợp hai món đồ này vẫn luôn mới mẻ, cuốn hút và được yêu thích từ năm này qua năm khác.

Chào tuần mới, ngày mới cùng một bản phối trắng đen thanh lịch, cổ điển mà vô cùng ấn tượng. Chi tiết cổ thêu hoa phối màu tone sur tone áo và váy mang đến hình ảnh dịu dàng, thanh nhã khó có thể rời mắt ẢNH: OYSTER

Biến hóa phong cách với cặp đôi áo và chân váy

Không khó để nhận ra hầu hết các cô gái đều diện combo áo và chân váy hằng tuần, thậm chí là hằng ngày. Đặc điểm linh hoạt, dễ phối dễ mặc từ các bản phối này cho nàng sự tự do vẫy vùng sáng tạo với tủ đồ riêng. Việc thêm hay bớt item trong một bản phối cũng có thể tạo nên sự khác biệt đáng kể.

Mùa thu này, các bản phối hướng đến vẻ đẹp nhẹ nhàng, nữ tính và trang nhã, do đó những chiếc chân váy đều là phom midi, áo kết hợp đa dạng với các lựa chọn từ polo đến áo kiểu phối cổ thêu họa tiết, áo vest cách điệu, áo trễ vai... Kết hợp cùng các bản phối gợi ý mặc đẹp này là những mẫu túi, giày và dây lưng cơ bản thường được sử dụng hằng ngày. Quý cô có thể mang giày cao gót, giày bệt hoặc giày thể thao để có được vẻ ngoài vừa năng động vừa trẻ trung.

Áo polo cách điệu với chi tiết cổ sen, phối màu trắng - xanh điểm thêm chi tiết chần chỉ màu đỏ đô kết hợp chân váy chữ A màu nâu nhạt tạo nên tổng thể vừa trẻ trung vừa cá tính ẢNH: TIT ELEGANT

Chân váy xếp ly bản lớn phối áo kiểu cùng màu sắc tạo nên hình ảnh mới cho nàng công sở. Phong cách thanh lịch giản đơn nhưng vẫn giàu sức hút nhờ vào bảng màu ngọt ngào và cách phối đồ thông minh ẢNH: OYSTER

Làm chủ mọi bản phối chỉ bằng việc nắm rõ các nguyên tắc phối áo và chân váy. Cặp đôi đen và xám luôn chứng minh độ "hot", đặc biệt khi được gửi gắm vào những phom dáng cổ điển như chân váy đuôi cá và áo trễ vai tay cánh tiên ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Chọn gam màu sáng để được tôn dáng, tôn gương mặt tốt hơn nếu nàng muốn sự chú ý tập trung vào phần trên của cơ thể. Gam màu tối ở phần chân váy, giày và túi... vì chúng có tác dụng giấu nhược điểm cho vùng hông, eo và đôi chân ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Hãy chú ý đến sự tương phản của hai chất liệu áo và chân váy. Chất vải mềm mại, nhẹ mát kết hợp cùng chất vải dày dặn, đứng phom sẽ tạo hiệu ứng thị giác nữ tính và dịu dàng hơn các bản phối đứng phom ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN