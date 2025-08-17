Mặc đẹp, sang dễ dàng với cặp đôi áo và chân váy

Áo và chân váy là cặp đôi thời trang quen mà lạ. Dù được mặc rất nhiều nhưng các bản phối kết hợp hai món đồ này vẫn luôn mới mẻ, cuốn hút và được yêu thích từ năm này qua năm khác.
Biến hóa phong cách với cặp đôi áo và chân váy
Không khó để nhận ra hầu hết các cô gái đều diện combo áo và chân váy hằng tuần, thậm chí là hằng ngày. Đặc điểm linh hoạt, dễ phối dễ mặc từ các bản phối này cho nàng sự tự do vẫy vùng sáng tạo với tủ đồ riêng. Việc thêm hay bớt item trong một bản phối cũng có thể tạo nên sự khác biệt đáng kể.
Mùa thu này, các bản phối hướng đến vẻ đẹp nhẹ nhàng, nữ tính và trang nhã, do đó những chiếc chân váy đều là phom midi, áo kết hợp đa dạng với các lựa chọn từ polo đến áo kiểu phối cổ thêu họa tiết, áo vest cách điệu, áo trễ vai... Kết hợp cùng các bản phối gợi ý mặc đẹp này là những mẫu túi, giày và dây lưng cơ bản thường được sử dụng hằng ngày. Quý cô có thể mang giày cao gót, giày bệt hoặc giày thể thao để có được vẻ ngoài vừa năng động vừa trẻ trung.
Hãy chú ý đến sự tương phản của hai chất liệu áo và chân váy. Chất vải mềm mại, nhẹ mát kết hợp cùng chất vải dày dặn, đứng phom sẽ tạo hiệu ứng thị giác nữ tính và dịu dàng hơn các bản phối đứng phom
ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN