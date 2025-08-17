  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Mặc đẹp, sang dễ dàng với cặp đôi áo và chân váy

Kim Ngọc
Kim Ngọc
17/08/2025 14:00 GMT+7

Sức hút của những bản phối đời thường luôn nằm ở sự vừa vặn của trang phục và vóc dáng, của các món đồ được chọn kết hợp đi cùng phong cách của quý cô. Các gợi ý phối áo và chân váy dưới đây không chỉ dành cho phong cách công sở mà còn có thể sử dụng trong nhiều dịp khác nhau.

Áo và chân váy là cặp đôi thời trang quen mà lạ. Dù được mặc rất nhiều nhưng các bản phối kết hợp hai món đồ này vẫn luôn mới mẻ, cuốn hút và được yêu thích từ năm này qua năm khác.

Mặc đẹp, sang dễ dàng với cặp đôi áo và chân váy- Ảnh 1.

Chào tuần mới, ngày mới cùng một bản phối trắng đen thanh lịch, cổ điển mà vô cùng ấn tượng. Chi tiết cổ thêu hoa phối màu tone sur tone áo và váy mang đến hình ảnh dịu dàng, thanh nhã khó có thể rời mắt

ẢNH: OYSTER

Biến hóa phong cách với cặp đôi áo và chân váy

Không khó để nhận ra hầu hết các cô gái đều diện combo áo và chân váy hằng tuần, thậm chí là hằng ngày. Đặc điểm linh hoạt, dễ phối dễ mặc từ các bản phối này cho nàng sự tự do vẫy vùng sáng tạo với tủ đồ riêng. Việc thêm hay bớt item trong một bản phối cũng có thể tạo nên sự khác biệt đáng kể.

Mùa thu này, các bản phối hướng đến vẻ đẹp nhẹ nhàng, nữ tính và trang nhã, do đó những chiếc chân váy đều là phom midi, áo kết hợp đa dạng với các lựa chọn từ polo đến áo kiểu phối cổ thêu họa tiết, áo vest cách điệu, áo trễ vai... Kết hợp cùng các bản phối gợi ý mặc đẹp này là những mẫu túi, giày và dây lưng cơ bản thường được sử dụng hằng ngày. Quý cô có thể mang giày cao gót, giày bệt hoặc giày thể thao để có được vẻ ngoài vừa năng động vừa trẻ trung.

Mặc đẹp, sang dễ dàng với cặp đôi áo và chân váy- Ảnh 2.

Áo polo cách điệu với chi tiết cổ sen, phối màu trắng - xanh điểm thêm chi tiết chần chỉ màu đỏ đô kết hợp chân váy chữ A màu nâu nhạt tạo nên tổng thể vừa trẻ trung vừa cá tính

ẢNH: TIT ELEGANT

Mặc đẹp, sang dễ dàng với cặp đôi áo và chân váy- Ảnh 3.

Chân váy xếp ly bản lớn phối áo kiểu cùng màu sắc tạo nên hình ảnh mới cho nàng công sở. Phong cách thanh lịch giản đơn nhưng vẫn giàu sức hút nhờ vào bảng màu ngọt ngào và cách phối đồ thông minh

ẢNH: OYSTER

Mặc đẹp, sang dễ dàng với cặp đôi áo và chân váy- Ảnh 4.

Làm chủ mọi bản phối chỉ bằng việc nắm rõ các nguyên tắc phối áo và chân váy. Cặp đôi đen và xám luôn chứng minh độ "hot", đặc biệt khi được gửi gắm vào những phom dáng cổ điển như chân váy đuôi cá và áo trễ vai tay cánh tiên

ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Mặc đẹp, sang dễ dàng với cặp đôi áo và chân váy- Ảnh 5.

Chọn gam màu sáng để được tôn dáng, tôn gương mặt tốt hơn nếu nàng muốn sự chú ý tập trung vào phần trên của cơ thể. Gam màu tối ở phần chân váy, giày và túi... vì chúng có tác dụng giấu nhược điểm cho vùng hông, eo và đôi chân

ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Mặc đẹp, sang dễ dàng với cặp đôi áo và chân váy- Ảnh 6.
Mặc đẹp, sang dễ dàng với cặp đôi áo và chân váy- Ảnh 7.

Hãy chú ý đến sự tương phản của hai chất liệu áo và chân váy. Chất vải mềm mại, nhẹ mát kết hợp cùng chất vải dày dặn, đứng phom sẽ tạo hiệu ứng thị giác nữ tính và dịu dàng hơn các bản phối đứng phom

ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Mặc đẹp, sang dễ dàng với cặp đôi áo và chân váy- Ảnh 8.

Một mẫu chân váy điệu đà dành cho ngày đặc biệt - chân váy tulle xếp tầng bồng bềnh dáng midi phối áo lệch vai tạo nên tổng thể hoàn hảo nịnh dáng, hút mắt người nhìn

ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

áo và chân váy áo kiểu chân váy xếp tầng Chân váy màu trắng

Bài viết khác

Tăng nét gợi cảm khi diện áo corset và chân váy

Tăng nét gợi cảm khi diện áo corset và chân váy

Nâng tầm phong cách đời thường với áo sơ mi trắng đa năng

Nâng tầm phong cách đời thường với áo sơ mi trắng đa năng

Đầm dự tiệc mùa thu, ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên

Đầm dự tiệc mùa thu, ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên

Những phong cách đường phố ấn tượng nhất từ Tuần lễ thời trang Copenhagen 2025

Những phong cách đường phố ấn tượng nhất từ Tuần lễ thời trang Copenhagen 2025

Kính thời trang thay lời khẳng định phong cách của nàng

Kính thời trang thay lời khẳng định phong cách của nàng

Quần jeans ống rộng là xu hướng denim mùa thu 2025

Quần jeans ống rộng là xu hướng denim mùa thu 2025

Bí quyết mặc váy lụa để tôn lên vẻ đẹp quý phái

Bí quyết mặc váy lụa để tôn lên vẻ đẹp quý phái

‘Soi’ newsfeed của hội mặc đẹp để khám phá những item vượt thời gian

‘Soi’ newsfeed của hội mặc đẹp để khám phá những item vượt thời gian

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top