Mặc đẹp suốt mùa thu cùng các set đồng bộ thời thượng

Set đồng bộ chính là lựa chọn mặc đẹp suốt mùa thu một cách dễ dàng, vừa tiết kiệm thời gian vừa linh hoạt cho nhiều phong cách. Quý cô có thể chọn phong cách thanh lịch cổ điển cho ngày làm việc tại công sở, tham dự các buổi hội họp cuối năm; phong cách trẻ trung quyến rũ cho bản phối đường phố hoặc sự thoải mái và dễ dàng cho phong cách thường ngày.

Không có nhiều sự tương đồng giữa áo và chân váy trong bản phối màu đen, tuy nhiên chi tiết viền đăng ten ở phần cổ và tay áo phù hợp với họa tiết ẩn hiện trên chân váy. Phụ kiện dây lưng, túi xách cầm tay cũng góp phần tạo nên diện mạo đáng nhớ cho bản phối ẢNH: MERNE

Sang trọng, quý phái khi diện set đồng bộ vào mùa thu

Phần lớn các set đồ đồng bộ đều được gợi ý từ nhà mốt. Tuy vậy cũng không quá khó để quý cô tự phối cho mình các set đồ thời thượng từ chính tủ đồ cá nhân. Hãy bắt đầu từ các gam màu tương đồng, kiểu dáng và phong cách không quá khác biệt, những chi tiết nhỏ được lặp lại một cách có chủ đích trên áo, váy, áo khoác hoặc phụ kiện sẽ tạo nên điểm nhấn.

Mùa thời tiết cuối năm chào đón quý cô với sự dễ chịu khi nhiệt độ giảm nhẹ. Do vậy các bản phối dịp này dành sự ưu ái cho chân váy dáng dài như midi và maxi, quần ống rộng cạp cao. Tuy nhiên các bản phối sử dụng quần shorts vẫn được ưa thích vì khi phối với áo oversized, chúng tạo nên hình ảnh sành điệu và đậm cá tính.

Gam màu ghi xám trong tủ đồ thu gợi lên cảm giác sang trọng, quý phái và trang nhã. Thiết kế có điểm nhấn hoa 3D trên hai tay áo, chi tiết cổ lật mềm mại, đường gấp nếp trên chân váy... đồng điệu và giàu nữ tính ẢNH: MERNE

Bí quyết để các bộ suit cổ điển vốn dĩ nghiêm túc và có phần thô cứng trở nên mềm mại và nữ tính hơn nằm ở các chi tiết cách điệu. Bản phối này sử dụng phần cầu vai dạng vạt đắp bo tròn chườm qua tay và bờ vai, qua đó mang đến góc nhìn mới ẢNH: MERNE

Lựa chọn cho phong cách công sở thời thượng mùa này là bản phối với chân váy bút chì và áo crop tay dài điểm chi tiết phối vải trắng ẢNH: MERNE

Đầy ắp cảm giác phóng khoáng, nhẹ nhàng và thư thái trong các thiết kế trang phục đồng bộ. Từ kiểu họa tiết kẻ sọc cổ điển đến gam màu tím ngả nâu... chúng là đại diện cho hình ảnh quý cô giàu năng lượng, sự nhiệt thành và tình yêu với thời trang ẢNH: MERNE

Set đồng bộ ngắn gây ấn tượng qua bề mặt trang phục được đầu tư nhiều kỹ thuật tỉ mỉ và tinh tế. Bản phối được bổ sung thêm áo oversized khoác ngoài vừa thuận tiện cho mọi hoạt động vừa giữ nguyên dáng vẻ cuốn hút, gợi cảm ẢNH: HERADG

Chân váy midi phối áo yếm buộc dây đính hoa tôn bờ vai gầy mảnh mai cùng nàng dạo phố, hẹn hò cuối tuần hay thong thả tận hưởng ngày nghỉ thảnh thơi ẢNH: KCLOSET



