Mặc đẹp suốt mùa thu cùng các set đồng bộ thời thượng

Set đồng bộ chính là lựa chọn mặc đẹp suốt mùa thu một cách dễ dàng, vừa tiết kiệm thời gian vừa linh hoạt cho nhiều phong cách. Quý cô có thể chọn phong cách thanh lịch cổ điển cho ngày làm việc tại công sở, tham dự các buổi hội họp cuối năm; phong cách trẻ trung quyến rũ cho bản phối đường phố hoặc sự thoải mái và dễ dàng cho phong cách thường ngày.
Sang trọng, quý phái khi diện set đồng bộ vào mùa thu
Phần lớn các set đồ đồng bộ đều được gợi ý từ nhà mốt. Tuy vậy cũng không quá khó để quý cô tự phối cho mình các set đồ thời thượng từ chính tủ đồ cá nhân. Hãy bắt đầu từ các gam màu tương đồng, kiểu dáng và phong cách không quá khác biệt, những chi tiết nhỏ được lặp lại một cách có chủ đích trên áo, váy, áo khoác hoặc phụ kiện sẽ tạo nên điểm nhấn.
Mùa thời tiết cuối năm chào đón quý cô với sự dễ chịu khi nhiệt độ giảm nhẹ. Do vậy các bản phối dịp này dành sự ưu ái cho chân váy dáng dài như midi và maxi, quần ống rộng cạp cao. Tuy nhiên các bản phối sử dụng quần shorts vẫn được ưa thích vì khi phối với áo oversized, chúng tạo nên hình ảnh sành điệu và đậm cá tính.
Đầy ắp cảm giác phóng khoáng, nhẹ nhàng và thư thái trong các thiết kế trang phục đồng bộ. Từ kiểu họa tiết kẻ sọc cổ điển đến gam màu tím ngả nâu... chúng là đại diện cho hình ảnh quý cô giàu năng lượng, sự nhiệt thành và tình yêu với thời trang
ẢNH: MERNE