  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Mặc đẹp trong 3 phút: Vì sao set đồng bộ là chân ái cho những ngày 'lười'?

Kim Ngọc
Kim Ngọc
11/07/2026 08:00 GMT+7

Những buổi sáng đi làm vội vã, những ngày 'lười' chẳng buồn nghĩ cách phối đồ, nàng hãy tìm đến set đồng bộ. Không cần nhiều hơn 3 phút, các bản phối này vẫn giúp nàng có được diện mạo trang nhã, chỉn chu để bước ra đường.

Xu hướng diện set đồng bộ công sở lịch sự, nhanh gọn mà vẫn thoải mái

Mặc đẹp trong 3 phút: Vì sao set đồng bộ là chân ái cho những ngày 'lười'?- Ảnh 1.

Nàng công sở đón chào mùa mới cùng gam màu vàng nhạt dịu dàng qua set áo ngắn tay và chân váy midi. Khi chọn các bản phối mang vẻ ngoài chỉn chu, mỗi cô gái đều có thể thỏa sức diện đi đến bất cứ nơi đâu, làm mọi việc mà mình yêu thích trong tâm thế tự tin và cởi mở

ẢNH: OYSTER

Đỉnh cao của sự sành điệu đôi khi lại đến từ những giải pháp tối giản mà set đồng bộ chính là một lời giải mở sẵn trước mắt. Không chỉ giải phóng quý cô khỏi những bài toán phối màu hay chất liệu, set đồ co-ords còn là một tuyên ngôn về phong cách thanh lịch, sự phóng khoáng và vẻ đẹp mang tính xu hướng của thời trang.

Mặc đẹp trong 3 phút: Vì sao set đồng bộ là chân ái cho những ngày 'lười'?- Ảnh 2.

Chạm khẽ vào những đường kẻ sọc cổ điển trong một tổng thể hiện đại, trẻ trung dành cho quý cô hiện đại. Áo phối cổ ren và còn dùng chính họa tiết để làm nổi bật cho vạt áo crop top, qua đó cũng tạo điểm nhấn hút mắt cho bản phối cùng váy dáng dài

ẢNH: OYSTER

Xu hướng diện đồ co-ords có thể bao phủ mọi phong cách thời trang. Các set đồ công sở lịch sự chú trọng đến sự đồng nhất của toàn bộ bản phối. Màu sắc nhã nhặn và hài hòa, họa tiết và chi tiết trang trí được tính toán cân chỉnh một cách kỹ lưỡng tạo cảm giác vừa đủ đẹp. Bên cạnh đó, chất liệu vừa thoáng mát vừa giữ được phom dáng chỉn chu cũng là yếu tố giúp nàng có thêm điểm cộng khi diện các set co-ords đi làm, đi chơi.

Mặc đẹp trong 3 phút: Vì sao set đồng bộ là chân ái cho những ngày 'lười'?- Ảnh 3.

Set đồng bộ từ chất vải tơ mỏng nhẹ, mềm mại thường được ưu ái trong các chuyến đi chơi xa vì ít chiếm diện tích, dễ mặc và dễ phối theo nhiều cách khác nhau

ẢNH: LEIKA

Mặc đẹp trong 3 phút: Vì sao set đồng bộ là chân ái cho những ngày 'lười'?- Ảnh 4.

Từ công sở đến đường phố, từ các buổi gặp gỡ đến sự kiện trang trọng, set quần shorts và blazer không tay in họa tiết đều giúp nàng ghi dấu nổi bật, ấn tượng

ẢNH: LEIKA

Set đồ đi biển tôn dáng

Mặc đẹp trong 3 phút: Vì sao set đồng bộ là chân ái cho những ngày 'lười'?- Ảnh 5.

Quần ống rộng và gile dáng crop top không chỉ được ứng dụng vào phong cách công sở (phối thêm blazer cùng tông xanh bơ) mà còn có thể diện đi chơi, du lịch hè. Đây là một set đồ đi biển tôn dáng, năng động và cực kỳ trẻ trung mà nàng không thể bỏ qua

ẢNH: ANH CLOTHES

Không chỉ là lựa chọn giúp tiết kiệm thời gian cho nàng công sở, các set đồ đi biển tôn dáng còn mang đến cho quý cô sự tiện lợi và hiệu ứng bất ngờ. Trong các bộ ảnh "check in" nơi bãi biển hay khu nghỉ sang trọng, set bộ mang lại vẻ ngoài sang chảnh, quý phái do được tính toán hài hòa giữa chức năng, tính ứng dụng và vẻ đẹp thẩm mỹ.

Mặc đẹp trong 3 phút: Vì sao set đồng bộ là chân ái cho những ngày 'lười'?- Ảnh 6.

Phối áo cổ vuông dáng peplum và chân váy gấp ly để tạo nên hình ảnh vừa sang trọng, quý phái vừa thời thượng. Đây là ý tưởng để nàng ứng dụng vào các buổi tiệc lớn, các sự kiện thảm đỏ hay buổi tiệc thân mật trong chuyến đi biển mùa hè

ẢNH: ANH CLOTHES

Mặc đẹp trong 3 phút: Vì sao set đồng bộ là chân ái cho những ngày 'lười'?- Ảnh 7.
Mặc đẹp trong 3 phút: Vì sao set đồng bộ là chân ái cho những ngày 'lười'?- Ảnh 8.

Không bó buộc bản thân vào bất kỳ hình ảnh nào, set đồ co-ords giúp quý cô biến hóa hình ảnh, thay đổi phong cách trong tích tắc. Đi từ vẻ ngoài thanh lịch cổ điển đến phóng khoáng, nhẹ mát chỉ bằng việc đổi màu sắc, đổi set đồ làm từ chất vải cotton thô sang vải thô đũi, linen...

ẢNH: OYSTER

Nếu sợ mặc set đồng bộ giống "đồ ngủ", nàng hãy dành ưu tiên cho các chất liệu cao cấp - vải có độ bóng và óng ả, vải giữ phom dáng đẹp hoặc gam màu nổi sang chảnh... thay vì chọn các set đồ vải mềm nhẹ và dễ bị nhăn nhàu.

set đồng bộ set đồ đồng bộ cách phối set đồng bộ set đồ đi biển set đồ co-ords co-ords

Bài viết khác

Xu hướng phối đồ sắc xanh đi biển đầy nổi bật

Xu hướng phối đồ sắc xanh đi biển đầy nổi bật

Đầm trễ vai dáng xòe khuấy động đường phố ngày hè

Đầm trễ vai dáng xòe khuấy động đường phố ngày hè

5 chiếc đầm midi đơn giản nhưng đẹp xuất sắc, để nàng diện lúc giao mùa

5 chiếc đầm midi đơn giản nhưng đẹp xuất sắc, để nàng diện lúc giao mùa

Sắc hè Mekong dịu mát trong không gian đô thị bên sông Vàm Cỏ

Sắc hè Mekong dịu mát trong không gian đô thị bên sông Vàm Cỏ

5 xu hướng denim 'vừa quen vừa lạ' làm mới tủ đồ giao mùa

5 xu hướng denim 'vừa quen vừa lạ' làm mới tủ đồ giao mùa

Công thức phối đồ với quần trắng đa năng, hữu dụng mọi lúc

Công thức phối đồ với quần trắng đa năng, hữu dụng mọi lúc

Tôn dáng sành điệu với áo thun ôm chuẩn xu hướng

Tôn dáng sành điệu với áo thun ôm chuẩn xu hướng

Mùa hè rực rỡ gọi tên những chiếc đầm không tay tinh tế

Mùa hè rực rỡ gọi tên những chiếc đầm không tay tinh tế

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top