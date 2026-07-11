Mặc đẹp trong 3 phút: Vì sao set đồng bộ là chân ái cho những ngày 'lười'?

Xu hướng diện set đồng bộ công sở lịch sự, nhanh gọn mà vẫn thoải mái

Nàng công sở đón chào mùa mới cùng gam màu vàng nhạt dịu dàng qua set áo ngắn tay và chân váy midi. Khi chọn các bản phối mang vẻ ngoài chỉn chu, mỗi cô gái đều có thể thỏa sức diện đi đến bất cứ nơi đâu, làm mọi việc mà mình yêu thích trong tâm thế tự tin và cởi mở ẢNH: OYSTER

Đỉnh cao của sự sành điệu đôi khi lại đến từ những giải pháp tối giản mà set đồng bộ chính là một lời giải mở sẵn trước mắt. Không chỉ giải phóng quý cô khỏi những bài toán phối màu hay chất liệu, set đồ co-ords còn là một tuyên ngôn về phong cách thanh lịch, sự phóng khoáng và vẻ đẹp mang tính xu hướng của thời trang.

Chạm khẽ vào những đường kẻ sọc cổ điển trong một tổng thể hiện đại, trẻ trung dành cho quý cô hiện đại. Áo phối cổ ren và còn dùng chính họa tiết để làm nổi bật cho vạt áo crop top, qua đó cũng tạo điểm nhấn hút mắt cho bản phối cùng váy dáng dài ẢNH: OYSTER

Xu hướng diện đồ co-ords có thể bao phủ mọi phong cách thời trang. Các set đồ công sở lịch sự chú trọng đến sự đồng nhất của toàn bộ bản phối. Màu sắc nhã nhặn và hài hòa, họa tiết và chi tiết trang trí được tính toán cân chỉnh một cách kỹ lưỡng tạo cảm giác vừa đủ đẹp. Bên cạnh đó, chất liệu vừa thoáng mát vừa giữ được phom dáng chỉn chu cũng là yếu tố giúp nàng có thêm điểm cộng khi diện các set co-ords đi làm, đi chơi.

Set đồng bộ từ chất vải tơ mỏng nhẹ, mềm mại thường được ưu ái trong các chuyến đi chơi xa vì ít chiếm diện tích, dễ mặc và dễ phối theo nhiều cách khác nhau ẢNH: LEIKA

Từ công sở đến đường phố, từ các buổi gặp gỡ đến sự kiện trang trọng, set quần shorts và blazer không tay in họa tiết đều giúp nàng ghi dấu nổi bật, ấn tượng ẢNH: LEIKA

Set đồ đi biển tôn dáng

Quần ống rộng và gile dáng crop top không chỉ được ứng dụng vào phong cách công sở (phối thêm blazer cùng tông xanh bơ) mà còn có thể diện đi chơi, du lịch hè. Đây là một set đồ đi biển tôn dáng, năng động và cực kỳ trẻ trung mà nàng không thể bỏ qua ẢNH: ANH CLOTHES

Không chỉ là lựa chọn giúp tiết kiệm thời gian cho nàng công sở, các set đồ đi biển tôn dáng còn mang đến cho quý cô sự tiện lợi và hiệu ứng bất ngờ. Trong các bộ ảnh "check in" nơi bãi biển hay khu nghỉ sang trọng, set bộ mang lại vẻ ngoài sang chảnh, quý phái do được tính toán hài hòa giữa chức năng, tính ứng dụng và vẻ đẹp thẩm mỹ.

Phối áo cổ vuông dáng peplum và chân váy gấp ly để tạo nên hình ảnh vừa sang trọng, quý phái vừa thời thượng. Đây là ý tưởng để nàng ứng dụng vào các buổi tiệc lớn, các sự kiện thảm đỏ hay buổi tiệc thân mật trong chuyến đi biển mùa hè ẢNH: ANH CLOTHES

Không bó buộc bản thân vào bất kỳ hình ảnh nào, set đồ co-ords giúp quý cô biến hóa hình ảnh, thay đổi phong cách trong tích tắc. Đi từ vẻ ngoài thanh lịch cổ điển đến phóng khoáng, nhẹ mát chỉ bằng việc đổi màu sắc, đổi set đồ làm từ chất vải cotton thô sang vải thô đũi, linen... ẢNH: OYSTER

Nếu sợ mặc set đồng bộ giống "đồ ngủ", nàng hãy dành ưu tiên cho các chất liệu cao cấp - vải có độ bóng và óng ả, vải giữ phom dáng đẹp hoặc gam màu nổi sang chảnh... thay vì chọn các set đồ vải mềm nhẹ và dễ bị nhăn nhàu.