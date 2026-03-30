Mặc đơn sắc chuẩn 'gu' để đẹp bất chấp thời gian

Giữa nhịp chuyển động không ngừng của các xu hướng thời trang theo mùa, phong cách
đơn sắc vẫn âm thầm khẳng định sức hút riêng. Chính sự tiết chế có chủ đích ấy đã giúp thời trang đơn sắc trở thành "chuẩn gu" mặc đẹp bất chấp thời gian và xu hướng. Áo vest phối chân váy đơn sắc
Bản phối
áo vest và chân váy đơn sắc mang tới cho nàng diện mạo trang nhã. Set trang phục sắc xám xanh, đồng điệu khi áo vest và chân váy xếp ly dáng dài đầy thanh lịch. Dáng áo cổ hai ve ôm nhẹ body tôn lên vòng eo thon gọn và khí chất quyền lực của người mặc
Khoác lên mình set vest với thiết kế đơn sắc - tông xám ghi trang nhã. Chiếc áo vest dáng
oversized được khoác ngoài, bên trong là áo cúp ngực được phối cùng chân váy midi ôm body đã tạo nên bản phối thanh tao đầy cuốn hút, phù hợp để nàng gặp gỡ đối tác quan trọng Váy sơ mi dáng ngắn chiết eo đơn sắc
Toát lên vẻ đẹp ngọt ngào khi lựa chọn chiếc
váy sơ mi dáng ngắn chiết eo trong sắc xanh pastel ngọt ngào. Thiết kế đơn sắc, không nhiều họa tiết cầu kỳ với chiếc nơ được đính nhỏ trước ngực tạo sự độc đáo cho trang phục
Chiếc đầm sắc be với thiết kế sát nách cùng phần eo được chiết đai khéo léo đã tôn lên vóc dáng yêu kiều phối cùng đôi giày cao gót mũi nhọn tone sur tone hài hòa, đậm chất tiểu thư
Sơ mi phối chân váy đơn sắc
Bản phối sơ mi cùng chân váy đơn sắc
tối giản nhưng không đơn điệu. Chiếc áo sơ mi sắc xanh pastel với phần tay bồng được đính kết chi tiết bèo nhún trước ngực, sơ vin khéo léo cùng chân váy midi tone sur tone được thiết kế cạo cao tôn lên vóc dáng chuẩn chỉnh của người mặc
Áo sơ mi dài tay với chất liệu voan xuyên thấu mỏng nhẹ, phù hợp trong tiết trời ngày hè nóng bức. Chiếc áo được đính kết những bông hoa hồng nhỏ trước ngực tạo điểm nhấn nổi bật, sánh đôi cùng chân váy tone sur tone dáng chữ A là tự tin tỏa sáng trong các sự kiện ngoài trời
Đầm dáng dài đơn sắc
Đầm dáng dài màu đen mang đến vẻ quyến rũ, với thiết kế trễ vai được chiết eo ôm body trong phom dáng dài thanh lịch. Kết hợp cùng túi xách da cầm tay và giày cao gót tone sur tone là nàng đã tự tin hoàn thiện vẻ đẹp yêu kiều
Chiếc đầm be trung tính với thiết kế sát nách cùng phần chân váy được layer hai lớp. Chất liệu voan mỏng giao thoa với lụa satin bóng nhẹ đã mang tới thần thái kiêu sa cho người mặc. Điểm nhấn chính là phần cổ áo được cách điệu tà buông lơi khiến hình ảnh phái đẹp thêm phần nữ tính