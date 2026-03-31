Mặc quần jeans đẹp bất bại với 5 công thức

Từ lâu chiếc quần jeans đã giữ vị trí chủ đạo trong tủ đồ của mọi cô gái. Với một thiết kế đẹp và hợp dáng, nàng có thể diện đi học, đi làm, đi chơi; diện từ mùa xuân đến mùa hè theo nhiều phong cách, áp dụng nhiều công thức phối đồ sáng tạo dành cho denim.

Sơ mi hoa cổ viền bèo với họa tiết hoa nhí dày đặc phối quần baggy denim, giày loafer và thắt lưng da nâu gợi nhắc phong cách vintage thanh lịch và giàu tính ứng dụng ẢNH: SOPHIA ROSEMARY

Phối quần jeans và trang phục họa tiết hoa

Mùa hè, quý cô có thể theo đuổi phong cách vintage hoài niệm mà vẫn hiện đại, phóng khoáng và thoải mái, dễ áp dụng với công thức phối quần jeans và áo hoa. Các thiết kế áo in họa tiết hoa nhỏ đậm đặc khi phối cùng quần denim tạo nên sự cân bằng hoàn hảo. Bản phối có thêm điểm nhấn riêng từ các phụ kiện như túi và giày, trang sức hay dây thắt lưng da...

Quần jeans cạp cao giúp tôn eo và vòng 2, phối áo hoa tạo hiệu ứng thị giác đẹp mắt qua tỷ lệ cân đối và sự tương phản nhẹ nhàng của chất liệu denim và chất vải hoa mềm nhẹ ẢNH: SAAJ PARIS

Quần yếm denim màu xanh chàm hoàn hảo để diện cùng áo hoa nhí tông màu vàng nhún nhẹ ở phần cổ tay và ngực áo. Hai món đồ khác biệt về phong cách và đặc tính nhưng khi kết hợp cùng nhau lại trở nên ăn ý và tôn dáng hiệu quả ẢNH: SOPHIA ROSEMARY

Vẻ ngoài lịch thiệp, chỉn chu mà thoáng mát từ bản phối denim phối sơ mi hồng kẻ sọc trắng mang lại cho nàng cảm hứng phối đồ đi làm hằng ngày ẢNH: HASHTAGEM

Sơ mi và quần jeans xanh

Mùa hè là mùa để diện cặp đôi sơ mi và quần jeans xanh. Sơ mi đơn sắc, sơ mi trắng, sơ mi kẻ sọc... đều là những ứng viên tiềm năng để phối cùng chiếc quần denim màu xanh chàm đặc trưng. Bản phối mát nhẹ, phóng khoáng mà vẫn lịch sự chỉn chu này có thể được tô điểm thêm bằng thắt lưng da, trang sức, giày cao gót, túi và kính mát.

Sơ mi cổ cách điệu phối quần ống loe cạp cao tôn đường cong và tinh thần thời trang cổ điển. Hai sắc xanh hòa quyện trong sự cộng hưởng từ gam màu nâu caramel và chiếc túi xách tay phối nhiều gam màu ẢNH: TALESJOIRNALS

Quần denim trắng ống rộng hoàn hảo để diện hằng ngày, phối với mọi chiếc áo có mặt trong tủ đồ của bạn, đặc biệt là các mẫu áo sặc sỡ, áo có gam màu nổi bật ẢNH: MING CHENG

Quần jeans trắng và áo màu nổi

Bất cứ khi nào muốn tận hưởng vẻ đẹp tinh khôi của quần trắng, hãy chọn thiết kế quần denim trắng để nàng thỏa thích phối cùng những mẫu áo sặc sỡ nhất tủ đồ. Gam màu trắng nhẹ nhàng của denim vừa mang đến sự chỉn chu cần thiết vừa là sự thoải mái về độ dày dặn đứng phom và dễ dàng cộng hưởng với mọi gam màu khác nhau.

Với cặp đôi "vạn năng" áo thun trắng và quần denim, nàng ung dung sải bước đến bất kỳ nơi đâu - từ buổi làm việc trong văn phòng, gặp gỡ đồng nghiệp sau giờ làm, dạo phố hay hẹn cà phê cuối tuần ẢNH: HASHTAGEM

Áo thun oversized, áo thu ngắn và quần denim

Đặc trưng của thời trang đường phố mùa hè là các bản phối của denim và tank top, crop top và mọi chiếc áo thun - từ áo crop đến áo oversized. Cặp đôi thời trang này có chung đặc tính là sự thông thoáng của chất liệu, phom dáng cổ điển, không lỗi mốt và mang lại sự thoải mái tối đa.

Tank top thoáng mát, thoải mái diện cùng jeans và giày thể thao là chuẩn bài phong cách đường phố cá tính ẢNH: HASHTAGEM

Áo denim bèo nhún và quần denim là sự kết hợp mang đến nhiều bất ngờ thú vị. Cảm nhận thường thấy về denim đã hoàn toàn bị thay đổi qua phom dáng lạ mắt và viber mềm mại, nữ tính từ bản phối này ẢNH: ELODIE ROMY

Phối quần denim và áo kiểu điệu đà

Một chiếc áo với thật nhiều đường diềm bèo nhún, phom dáng lạ mắt, mềm mại hay đứng phom đều là những ứng viên xuất sắc để mặc cùng quần jeans. Thiết kế denim trứ danh bền bỉ và là biểu tượng của thời trang bền vững nay được làm mới qua bản phối cùng áo cách điệu - đây chính là công thức mặc đẹp đơn giản, sang xịn và dễ áp dụng nhất nhì tủ đồ.

Phom dáng và cấu trúc đặc biệt của áo có thể sẽ thu hút toàn bộ sự chú ý của người nhìn khi được phối cùng quần denim tối giản ẢNH: THACIANA



