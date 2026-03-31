Mặc quần jeans đẹp bất bại với 5 công thức

Từ lâu chiếc quần jeans đã giữ vị trí chủ đạo trong tủ đồ của mọi cô gái. Với một thiết kế đẹp và hợp dáng, nàng có thể diện đi học, đi làm, đi chơi; diện từ mùa xuân đến mùa hè theo nhiều phong cách, áp dụng nhiều công thức phối đồ sáng tạo dành cho denim.
Phối quần jeans và trang phục họa tiết hoa
Mùa hè, quý cô có thể theo đuổi phong cách vintage hoài niệm mà vẫn hiện đại, phóng khoáng và thoải mái, dễ áp dụng với công thức phối quần jeans và áo hoa. Các thiết kế áo in họa tiết hoa nhỏ đậm đặc khi phối cùng quần denim tạo nên sự cân bằng hoàn hảo. Bản phối có thêm điểm nhấn riêng từ các phụ kiện như túi và giày, trang sức hay dây thắt lưng da...
Sơ mi và quần jeans xanh
Mùa hè là mùa để diện cặp đôi sơ mi và quần jeans xanh. Sơ mi đơn sắc, sơ mi trắng, sơ mi kẻ sọc... đều là những ứng viên tiềm năng để phối cùng chiếc quần denim màu xanh chàm đặc trưng. Bản phối mát nhẹ, phóng khoáng mà vẫn lịch sự chỉn chu này có thể được tô điểm thêm bằng thắt lưng da, trang sức, giày cao gót, túi và kính mát.
Quần jeans trắng và áo màu nổi
Bất cứ khi nào muốn tận hưởng vẻ đẹp tinh khôi của quần trắng, hãy chọn thiết kế quần denim trắng để nàng thỏa thích phối cùng những mẫu áo sặc sỡ nhất tủ đồ. Gam màu trắng nhẹ nhàng của denim vừa mang đến sự chỉn chu cần thiết vừa là sự thoải mái về độ dày dặn đứng phom và dễ dàng cộng hưởng với mọi gam màu khác nhau.
Áo thun oversized, áo thu ngắn và quần denim
Đặc trưng của thời trang đường phố mùa hè là các bản phối của denim và tank top, crop top và mọi chiếc áo thun - từ áo crop đến áo oversized. Cặp đôi thời trang này có chung đặc tính là sự thông thoáng của chất liệu, phom dáng cổ điển, không lỗi mốt và mang lại sự thoải mái tối đa.
Phối quần denim và áo kiểu điệu đà
Một chiếc áo với thật nhiều đường diềm bèo nhún, phom dáng lạ mắt, mềm mại hay đứng phom đều là những ứng viên xuất sắc để mặc cùng quần jeans. Thiết kế denim trứ danh bền bỉ và là biểu tượng của thời trang bền vững nay được làm mới qua bản phối cùng áo cách điệu - đây chính là công thức mặc đẹp đơn giản, sang xịn và dễ áp dụng nhất nhì tủ đồ.