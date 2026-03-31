  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Mặc quần jeans đẹp bất bại với 5 công thức

Kim Ngọc
31/03/2026 18:00 GMT+7

Sở hữu những chiếc quần jeans đẹp giúp nàng luôn tự tin đi đến bất kỳ nơi đâu. 5 công thức phối đồ với quần jeans dưới đây có thể áp dụng cho mọi độ tuổi.

Từ lâu chiếc quần jeans đã giữ vị trí chủ đạo trong tủ đồ của mọi cô gái. Với một thiết kế đẹp và hợp dáng, nàng có thể diện đi học, đi làm, đi chơi; diện từ mùa xuân đến mùa hè theo nhiều phong cách, áp dụng nhiều công thức phối đồ sáng tạo dành cho denim.

Mặc quần jeans đẹp bất bại với 5 công thức - Ảnh 1.

Sơ mi hoa cổ viền bèo với họa tiết hoa nhí dày đặc phối quần baggy denim, giày loafer và thắt lưng da nâu gợi nhắc phong cách vintage thanh lịch và giàu tính ứng dụng

ẢNH: SOPHIA ROSEMARY

Phối quần jeans và trang phục họa tiết hoa

Mùa hè, quý cô có thể theo đuổi phong cách vintage hoài niệm mà vẫn hiện đại, phóng khoáng và thoải mái, dễ áp dụng với công thức phối quần jeans và áo hoa. Các thiết kế áo in họa tiết hoa nhỏ đậm đặc khi phối cùng quần denim tạo nên sự cân bằng hoàn hảo. Bản phối có thêm điểm nhấn riêng từ các phụ kiện như túi và giày, trang sức hay dây thắt lưng da...

Mặc quần jeans đẹp bất bại với 5 công thức - Ảnh 2.

Quần jeans cạp cao giúp tôn eo và vòng 2, phối áo hoa tạo hiệu ứng thị giác đẹp mắt qua tỷ lệ cân đối và sự tương phản nhẹ nhàng của chất liệu denim và chất vải hoa mềm nhẹ

ẢNH: SAAJ PARIS

Mặc quần jeans đẹp bất bại với 5 công thức - Ảnh 3.

Quần yếm denim màu xanh chàm hoàn hảo để diện cùng áo hoa nhí tông màu vàng nhún nhẹ ở phần cổ tay và ngực áo. Hai món đồ khác biệt về phong cách và đặc tính nhưng khi kết hợp cùng nhau lại trở nên ăn ý và tôn dáng hiệu quả

ẢNH: SOPHIA ROSEMARY

Mặc quần jeans đẹp bất bại với 5 công thức - Ảnh 4.

Vẻ ngoài lịch thiệp, chỉn chu mà thoáng mát từ bản phối denim phối sơ mi hồng kẻ sọc trắng mang lại cho nàng cảm hứng phối đồ đi làm hằng ngày

ẢNH: HASHTAGEM

Sơ mi và quần jeans xanh

Mùa hè là mùa để diện cặp đôi sơ mi và quần jeans xanh. Sơ mi đơn sắc, sơ mi trắng, sơ mi kẻ sọc... đều là những ứng viên tiềm năng để phối cùng chiếc quần denim màu xanh chàm đặc trưng. Bản phối mát nhẹ, phóng khoáng mà vẫn lịch sự chỉn chu này có thể được tô điểm thêm bằng thắt lưng da, trang sức, giày cao gót, túi và kính mát.

Mặc quần jeans đẹp bất bại với 5 công thức - Ảnh 5.

Sơ mi cổ cách điệu phối quần ống loe cạp cao tôn đường cong và tinh thần thời trang cổ điển. Hai sắc xanh hòa quyện trong sự cộng hưởng từ gam màu nâu caramel và chiếc túi xách tay phối nhiều gam màu

ẢNH: TALESJOIRNALS

Mặc quần jeans đẹp bất bại với 5 công thức - Ảnh 6.

Quần denim trắng ống rộng hoàn hảo để diện hằng ngày, phối với mọi chiếc áo có mặt trong tủ đồ của bạn, đặc biệt là các mẫu áo sặc sỡ, áo có gam màu nổi bật

ẢNH: MING CHENG

Quần jeans trắng và áo màu nổi

Bất cứ khi nào muốn tận hưởng vẻ đẹp tinh khôi của quần trắng, hãy chọn thiết kế quần denim trắng để nàng thỏa thích phối cùng những mẫu áo sặc sỡ nhất tủ đồ. Gam màu trắng nhẹ nhàng của denim vừa mang đến sự chỉn chu cần thiết vừa là sự thoải mái về độ dày dặn đứng phom và dễ dàng cộng hưởng với mọi gam màu khác nhau.

Mặc quần jeans đẹp bất bại với 5 công thức - Ảnh 7.

Với cặp đôi "vạn năng" áo thun trắng và quần denim, nàng ung dung sải bước đến bất kỳ nơi đâu - từ buổi làm việc trong văn phòng, gặp gỡ đồng nghiệp sau giờ làm, dạo phố hay hẹn cà phê cuối tuần

ẢNH: HASHTAGEM

Áo thun oversized, áo thu ngắn và quần denim

Đặc trưng của thời trang đường phố mùa hè là các bản phối của denim và tank top, crop top và mọi chiếc áo thun - từ áo crop đến áo oversized. Cặp đôi thời trang này có chung đặc tính là sự thông thoáng của chất liệu, phom dáng cổ điển, không lỗi mốt và mang lại sự thoải mái tối đa.

Mặc quần jeans đẹp bất bại với 5 công thức - Ảnh 8.

Tank top thoáng mát, thoải mái diện cùng jeans và giày thể thao là chuẩn bài phong cách đường phố cá tính

ẢNH: HASHTAGEM

Mặc quần jeans đẹp bất bại với 5 công thức - Ảnh 9.

Áo denim bèo nhún và quần denim là sự kết hợp mang đến nhiều bất ngờ thú vị. Cảm nhận thường thấy về denim đã hoàn toàn bị thay đổi qua phom dáng lạ mắt và viber mềm mại, nữ tính từ bản phối này

ẢNH: ELODIE ROMY

Phối quần denim và áo kiểu điệu đà

Một chiếc áo với thật nhiều đường diềm bèo nhún, phom dáng lạ mắt, mềm mại hay đứng phom đều là những ứng viên xuất sắc để mặc cùng quần jeans. Thiết kế denim trứ danh bền bỉ và là biểu tượng của thời trang bền vững nay được làm mới qua bản phối cùng áo cách điệu - đây chính là công thức mặc đẹp đơn giản, sang xịn và dễ áp dụng nhất nhì tủ đồ.

Mặc quần jeans đẹp bất bại với 5 công thức - Ảnh 10.

Phom dáng và cấu trúc đặc biệt của áo có thể sẽ thu hút toàn bộ sự chú ý của người nhìn khi được phối cùng quần denim tối giản

ẢNH: THACIANA


Phối đồ với áo tank top - mặc đẹp quanh năm, gọn nhẹ, thời thượng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top