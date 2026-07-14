Mặc sơ mi trắng đính nơ, tưởng không khó nhưng khó không tưởng

Sự trở lại mạnh mẽ của phong cách preppy, old money, quiet luxury hay cảm hứng học đường cao cấp khiến sơ mi trắng tiếp tục giữ vị trí trung tâm trong các bộ sưu tập mới. Những chiếc nơ bản lớn xuất hiện trên những chiếc sơ mi trắng giúp item này thoát khỏi vẻ đơn điệu.

Áo sơ mi trắng voan với điểm nhấn là chiếc nơ bản lớn trước ngực thu hút. Phần tay áo phồng nhẹ, mỏng có thể mặc ngày hè mà không sợ nóng bức. Kết hợp cùng chân váy chữ A màu đen phù hợp cho những cuộc họp tại văn phòng ẢNH: PANTIO

Sơ mi trắng tay phồng ngắn kết hợp cùng nơ đen nhỏ dưới cổ áo, phối cùng chân váy xếp ly ngắn màu đen tương phản, trong khi chiếc kính gọng tròn mang lại nét trí thức đầy cuốn hút ẢNH: PANTIO

Xu hướng "less is more" cũng ảnh hưởng mạnh đến cách lựa chọn phụ kiện, một đôi khuyên tai họa tiết hay chiếc nơ ruy băng nhỏ đã đủ tạo nên điểm nhấn tinh tế mà không làm mất đi vẻ chỉn chu vốn có của chiếc áo trắng ẢNH: BELCHIC

Những đường bèo chạy dọc thân áo nữ tính mà vẫn thanh lịch, điểm nhấn nơ đen đính đá hoặc buộc trước cổ tạo chiều sâu cho phần cổ áo, đồng thời tăng vẻ sang trọng. Kết hợp với chân váy xòe ngắn, bộ trang phục cân bằng giữa nét cổ điển và hơi thở hiện đại ẢNH: ON GIRL

Thay vì vải trơn quen thuộc, chất liệu ren mang đến diện mạo tinh tế và giàu chiều sâu hơn cho sơ mi trắng. Phần bèo cổ phối cùng dải ruy băng đen tạo cảm hứng quý cô cổ điển, trong khi chân váy cạp cao giúp tôn vòng eo và kéo dài đôi chân ẢNH: BELCHIC

Lựa chọn áo sơ mi trắng dáng ôm với chi tiết bèo chạy giữa thân áo đủ để tạo điểm nhấn mà không làm mất đi vẻ tinh gọn; phần nơ trước ngực hài hòa với chân váy xòe màu đen. Công thức trắng - đen kinh điển tiếp tục chứng minh sức hút vượt thời gian ẢNH: CALIE