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Mặc sơ mi trắng đính nơ, tưởng không khó nhưng khó không tưởng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
14/07/2026 14:00 GMT+7

Sơ mi trắng được đính nơ ngày nay không còn là chiếc áo chỉ dành cho môi trường công sở mà đã trở thành nền tảng để xây dựng nhiều phong cách khác nhau.

Sự trở lại mạnh mẽ của phong cách preppy, old money, quiet luxury hay cảm hứng học đường cao cấp khiến sơ mi trắng tiếp tục giữ vị trí trung tâm trong các bộ sưu tập mới. Những chiếc nơ bản lớn xuất hiện trên những chiếc sơ mi trắng giúp item này thoát khỏi vẻ đơn điệu.

Mặc sơ mi trắng đính nơ, tưởng không khó nhưng khó không tưởng- Ảnh 1.

Áo sơ mi trắng voan với điểm nhấn là chiếc nơ bản lớn trước ngực thu hút. Phần tay áo phồng nhẹ, mỏng có thể mặc ngày hè mà không sợ nóng bức. Kết hợp cùng chân váy chữ A màu đen phù hợp cho những cuộc họp tại văn phòng

ẢNH: PANTIO

Mặc sơ mi trắng đính nơ, tưởng không khó nhưng khó không tưởng- Ảnh 2.

Sơ mi trắng tay phồng ngắn kết hợp cùng nơ đen nhỏ dưới cổ áo, phối cùng chân váy xếp ly ngắn màu đen tương phản, trong khi chiếc kính gọng tròn mang lại nét trí thức đầy cuốn hút

ẢNH: PANTIO

Mặc sơ mi trắng đính nơ, tưởng không khó nhưng khó không tưởng- Ảnh 3.

Xu hướng "less is more" cũng ảnh hưởng mạnh đến cách lựa chọn phụ kiện, một đôi khuyên tai họa tiết hay chiếc nơ ruy băng nhỏ đã đủ tạo nên điểm nhấn tinh tế mà không làm mất đi vẻ chỉn chu vốn có của chiếc áo trắng

ẢNH: BELCHIC

Mặc sơ mi trắng đính nơ, tưởng không khó nhưng khó không tưởng- Ảnh 4.

Những đường bèo chạy dọc thân áo nữ tính mà vẫn thanh lịch, điểm nhấn nơ đen đính đá hoặc buộc trước cổ tạo chiều sâu cho phần cổ áo, đồng thời tăng vẻ sang trọng. Kết hợp với chân váy xòe ngắn, bộ trang phục cân bằng giữa nét cổ điển và hơi thở hiện đại

ẢNH: ON GIRL

Mặc sơ mi trắng đính nơ, tưởng không khó nhưng khó không tưởng- Ảnh 5.

Thay vì vải trơn quen thuộc, chất liệu ren mang đến diện mạo tinh tế và giàu chiều sâu hơn cho sơ mi trắng. Phần bèo cổ phối cùng dải ruy băng đen tạo cảm hứng quý cô cổ điển, trong khi chân váy cạp cao giúp tôn vòng eo và kéo dài đôi chân

ẢNH: BELCHIC

Mặc sơ mi trắng đính nơ, tưởng không khó nhưng khó không tưởng- Ảnh 6.

Lựa chọn áo sơ mi trắng dáng ôm với chi tiết bèo chạy giữa thân áo đủ để tạo điểm nhấn mà không làm mất đi vẻ tinh gọn; phần nơ trước ngực hài hòa với chân váy xòe màu đen. Công thức trắng - đen kinh điển tiếp tục chứng minh sức hút vượt thời gian

ẢNH: CALIE

Mặc sơ mi trắng đính nơ, tưởng không khó nhưng khó không tưởng- Ảnh 7.

Không cần bèo nhún hay tay phồng, áo sơ mi trắng với chiếc nơ ruy băng mảnh vẫn đủ tạo nên sức hút riêng. Khoác ngoài áo blazer xanh đen cùng tông váy hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng tại môi trường công sở

ẢNH: CALIE

 

sơ mi trắng tay áo phồng chân váy xếp ly áo thắt nơ Áo sơ mi

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