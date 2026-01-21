  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Mặc trang phục màu đỏ sao cho sang chảnh và tinh tế?

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
21/01/2026 11:00 GMT+7

Trong bảng màu thời trang, đỏ luôn là gam màu đặc biệt - mạnh mẽ, cuốn hút và đầy tự tin. Những trang phục màu đỏ không chỉ tạo ấn tượng thị giác mà còn phản chiếu khí chất, sự tự tin và cá tính người mặc.

Từ đỏ tươi rực rỡ đến đỏ trầm sâu lắng, mỗi sắc độ đỏ đều mang một vẻ đẹp khác nhau. Dù xuất hiện trong những thiết kế tối giản hay cầu kỳ, màu đỏ vẫn luôn giữ được sức hấp dẫn riêng, đủ để khiến mọi ánh nhìn dừng lại.

Mặc trang phục màu đỏ sao cho sang chảnh và tinh tế? - Ảnh 1.

Chuyển động mềm mại của lớp áo choàng vải voan tung bay giữa bầu trời rộng mở như thể hiện nét kiêu hãnh của quý cô. Bộ jumpsuit đỏ trầm khắc họa vẻ đẹp vừa cá tính, vừa nữ tính, dễ dàng ứng dụng trong nhiều dịp

ẢNH: CHATS

Mặc trang phục màu đỏ sao cho sang chảnh và tinh tế? - Ảnh 2.

Thiết kế trong sắc đỏ mận chín mang năng lượng nổi bật hòa quyện cùng những nếp draping tỉ mỉ. Chi tiết pump ẩn hiện tinh tế quanh hông, đi cùng dòng chảy của những nếp vải xếp ly giúp tổng thể thêm ấn tượng

ẢNH: CHATS

Mặc trang phục màu đỏ sao cho sang chảnh và tinh tế? - Ảnh 3.

Mẫu váy dài nổi bật với phần xoắn eo ở giữa bụng, vừa tạo điểm nhấn tinh tế, vừa khéo léo che khuyết điểm vòng hai, giúp vóc dáng trông thon gọn và cân đối hơn. Phom váy dài rủ nhẹ mang lại cảm giác mềm mại khi di chuyển

ẢNH: CHATS

Mặc trang phục màu đỏ sao cho sang chảnh và tinh tế? - Ảnh 4.

Sử dụng kỹ thuật xếp nếp mang cảm hứng kiến trúc nghệ thuật, dáng váy xòe trong sắc đỏ mặn mà tạo hiệu ứng thị giác đầy mê hoặc, tôn vinh tính nữ nội lực và mang đậm tinh thần đương đại

ẢNH: CHATS

Mặc trang phục màu đỏ sao cho sang chảnh và tinh tế? - Ảnh 5.

Một chiếc váy có thể thay đổi khí chất của bạn. Chân váy lụa với bề mặt mịn màng, mềm mượt cùng gam màu đỏ trầm - tất cả khơi gợi cảm giác quyến rũ sâu lắng nhưng vẫn đầy thanh lịch

ẢNH: RISEA

Màu đỏ là biểu tượng của quyền lực và may mắn, luôn nổi bật và thu hút sự chú ý

Mặc trang phục màu đỏ sao cho sang chảnh và tinh tế? - Ảnh 6.

Bộ váy nửa kín nửa hở được xử lý tinh tế thông qua sự kết hợp khéo léo của chất liệu sheer, tạo nên vẻ gợi cảm vừa đủ. Những mảng sheer được đặt đúng vị trí giúp khoe đường nét cơ thể một cách mềm mại, tạo hiệu ứng thị giác nhẹ nhàng

ẢNH: CHATS

Mặc trang phục màu đỏ sao cho sang chảnh và tinh tế? - Ảnh 7.

Với thiết kế cổ yếm và phom dáng ôm nhẹ nhàng, chiếc váy đỏ rượu vang khéo léo tôn đường cong một cách sang trọng. Chất liệu mềm rủ uyển chuyển theo từng chuyển động, mang lại cảm giác duyên dáng và toát lên vẻ tự tin đầy cuốn hút

ẢNH: RISEA

Mặc trang phục màu đỏ sao cho sang chảnh và tinh tế? - Ảnh 8.

Kết nối những hướng chuyển động linh hoạt, mang tinh thần đương đại - giữa căng tràn và buông hờ, tạo thành kết cấu thống nhất. Đây là set đồ đại diện cho sự phóng khoáng đan xen nét thanh lịch tinh tế

ẢNH: CHATS

Trang phục màu đỏ không đơn thuần là lựa chọn về màu sắc, mà là cách người mặc thể hiện bản lĩnh và gu thẩm mỹ riêng. Chỉ cần lựa chọn đúng sắc độ, phom dáng và chất liệu, màu đỏ sẽ khiến nàng trở thành quý cô hoàn hảo.

màu đỏ hấp dẫn Vóc dáng Quyến rũ Chất liệu

Bài viết khác

Không phải skinny, quần jeans ống loe mới là lựa chọn của nàng sành mặc

Không phải skinny, quần jeans ống loe mới là lựa chọn của nàng sành mặc

Muôn kiểu phối đồ nhiều lớp, mỏng nhẹ mà sang chảnh hết nấc

Muôn kiểu phối đồ nhiều lớp, mỏng nhẹ mà sang chảnh hết nấc

Diện trang phục đồng màu vừa sành điệu mà còn chẳng tốn thời gian phối đồ

Diện trang phục đồng màu vừa sành điệu mà còn chẳng tốn thời gian phối đồ

Áo tay raglan, điểm nhấn cá tính cho những tín đồ yêu sự tối giản

Áo tay raglan, điểm nhấn cá tính cho những tín đồ yêu sự tối giản

'Bật' cá tính, tỏa sáng phong cách với chân váy da

'Bật' cá tính, tỏa sáng phong cách với chân váy da

Đầm đuôi cá: Bí quyết tôn đường cong quyến rũ trong từng bước chân

Đầm đuôi cá: Bí quyết tôn đường cong quyến rũ trong từng bước chân

Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn

Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn

Đầm sơ mi mang đến diện mạo trang nhã cho quý cô công sở

Đầm sơ mi mang đến diện mạo trang nhã cho quý cô công sở

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top