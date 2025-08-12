  • An Giang
Tận hưởng

Marriott Bonvoy tung ưu đãi 'Easy Escape' giảm đến 30% cùng nhiều trải nghiệm khách sạn độc quyền

Nguồn: Marriott Bonvoy
Nguồn: Marriott Bonvoy
12/08/2025 19:00 GMT+7

Khi lưu trú từ 3 đêm trở lên, hội viên Marriott Bonvoy được nhận ưu đãi lên đến 30% tại các khách sạn cao cấp trên khắp Việt Nam.

- Ảnh 1.

Ưu đãi “Easy Escape” mở ra cơ hội khám phá trọn vẹn vẻ đẹp văn hóa và thiên nhiên Việt Nam

Mở đầu cho kỳ du lịch mùa thu, Marriott Bonvoy mang đến ưu đãi "Easy Escape" tại 23 khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên khắp Việt Nam. Với ưu đãi lên đến 30% khi lưu trú tối thiểu 3 đêm, hội viên Marriott Bonvoy còn được tặng thêm ưu đãi giảm 5%.

Tại Hà Nội, JW Marriott Hotel Hanoi nổi bật với khu vườn JW Lakeside Gardens, cùng chuỗi hoạt động tại nhà kính, vườn thảo mộc và khu nông trại. Ở miền Trung, Renaissance Hoi An Resort & Spa mang đến vẻ đẹp thanh bình miền duyên hải cùng sự tiện lợi khi có xe bus đưa đón miễn phí đến phố cổ Hội An.

Trên đảo Hòn Tre thơ mộng, Nha Trang Marriott Resort & Spa, Hon Tre Island mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư với biệt thự hồ bơi hướng biển và khu vui chơi trẻ em. Trong khi đó, The Westin Resort & Spa Cam Ranh tạo điểm nhấn bằng hoạt động làm vườn tại Westin Garden, Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort chào đón du khách bằng lớp yoga sáng sớm và chương trình chiếu phim ngoài trời.

Chương trình ưu đãi "Easy Escape" của Marriott Bonvoy được triển khai từ nay đến 30.9.2025, áp dụng cho các kỳ lưu trú đến hết ngày 31.12.2025. 

