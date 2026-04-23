Mẫu áo đẹp nên phối cùng chân váy midi

Tạm cất vào tủ những chiếc áo đơn điệu hằng ngày, thời điểm này là lúc để nàng thả mình vào sự tự do qua những bản phối sáng tạo với áo kiểu tinh tế và chân váy midi.

Áo lụa cổ tròn màu be nhạt phối chân váy xếp tầng in họa tiết tôn dáng thanh mảnh cùng khí chất kiêu kỳ, sự tinh tế trong gu thời trang sành điệu của quý cô ẢNH: C'CHIC

Chân váy midi họa tiết cổ điển phối áo lụa, tơ đơn sắc

Vải tơ xuất hiện một cách nổi bật trong xu hướng thời trang hè 2026 cùng nhiều gam màu, nhiều họa tiết và phom dáng mới lạ. Áo cách điệu phối hoa thủ công kết hợp với chân váy xòe họa tiết nét mảnh tạo nên sự thanh thoát, nhẹ nhàng mà vẫn ấn tượng ẢNH: C'CHIC

Chân váy midi họa tiết cổ điển là xu hướng nổi bật mùa hè 2026. Các mẫu chân váy in hoa, chân váy chấm bi, chân váy kẻ ca rô... xuất hiện dày đặc với nhiều phong cách trẻ trung và hiện đại. Chân váy họa tiết mặc đẹp nhất với áo đơn sắc, có thể kể ra các mẫu áo đẹp và giàu nữ tính như áo lụa cổ tròn, áo cổ tim tay chườm vải tơ mát nhẹ...

Áo cổ chữ V phối chân váy dài cùng khăn bandana đồng điệu vừa giúp tạo nét mới lạ, vừa có thể che bớt ánh nắng hè chói chang chiếu rọi trên mái tóc ẢNH: C'CHIC

Chân váy voan in họa tiết nhẹ nhàng phối áo voan đồng bộ cho thấy tư duy thời trang linh hoạt và tinh tế khi nghệ thuật layer khéo tạo nên vẻ đẹp từ hiệu ứng xuyên thấu. Trang phục không chỉ phản ánh phong cách nữ tính dịu dàng của người mặc mà còn cho thấy cách chọn đồ thông minh trong mùa nóng bức ẢNH: OYSTER

Cặp đôi màu sắc xanh lá và vàng pastel cùng các đường viền ren trên áo tạo sự kết nối cho bản phối. Bộ trang phục gồm áo và chân váy midi dáng xòe vừa có thể diện đi làm, vừa hợp mặc đi chơi ẢNH: OYSTER

Chân váy càng rực rỡ nổi bật thì kiểu áo mặc cùng càng nên đơn giản nhẹ nhàng. Điều này tạo nên sự tương phản cho tổng thể và sự hài hòa trong phong cách thời trang, phù hợp với nhiều không gian khác nhau ẢNH: OYSTER

Làm chủ sự thoải mái và phong cách sành điệu qua ý tưởng phối áo thun đính hoa thủ công và chân váy vải mềm nhẹ mát mang lại cảm giác thông thoáng và dễ chịu ẢNH: SIXDO

Đừng quên tính tiện dụng hàng đầu của set đồng bộ khi phối đồ cùng chân váy midi. Chân váy lụa phối áo lụa cùng phong cách, cùng bảng màu họa tiết giúp nàng mặc đẹp, sành điệu mà không tốn thời gian ẢNH: SIXDO

Phối chân váy midi đồng bộ với áo

Đối với quý cô bận rộn không có nhiều thời gian thì phối đồ đồng bộ sẽ luôn là lựa chọn tốt nhất. Áo sơ mi, áo vest cách điệu, áo kiểu, áo cổ thuyền lệch vai được thiết kế riêng để matching với chân váy tạo nên sự đồng bộ về phong cách và hình ảnh.

Áo sơ mi ren màu vàng đồng phối chân váy maxi đồng bộ ghi dấu hình ảnh sang trọng và mang tính chuẩn mực trong ngành thời trang. Cách mặc áo buông nhẹ bên ngoài chân váy và thắt lưng vải tùy chỉnh gợi nhắc đến sự linh hoạt mà trang phục có thể mang lại cho người mặc ở mọi thời điểm, mọi mùa trong năm ẢNH: MOCEVA



