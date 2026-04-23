  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Mẫu áo đẹp nên phối cùng chân váy midi

Kim Ngọc
23/04/2026 08:00 GMT+7

Áo lụa sa tin, áo sơ mi ren, áo cách điệu nằm trong số những mẫu áo đẹp nên phối cùng chân váy midi họa tiết cổ điển, giúp hình ảnh của nàng thăng hoa.

Tạm cất vào tủ những chiếc áo đơn điệu hằng ngày, thời điểm này là lúc để nàng thả mình vào sự tự do qua những bản phối sáng tạo với áo kiểu tinh tế và chân váy midi.

Chân váy midi họa tiết cổ điển - Ảnh 3.

Áo lụa cổ tròn màu be nhạt phối chân váy xếp tầng in họa tiết tôn dáng thanh mảnh cùng khí chất kiêu kỳ, sự tinh tế trong gu thời trang sành điệu của quý cô

ẢNH: C'CHIC

Chân váy midi họa tiết cổ điển phối áo lụa, tơ đơn sắc

Chân váy midi họa tiết cổ điển - Ảnh 2.

Vải tơ xuất hiện một cách nổi bật trong xu hướng thời trang hè 2026 cùng nhiều gam màu, nhiều họa tiết và phom dáng mới lạ. Áo cách điệu phối hoa thủ công kết hợp với chân váy xòe họa tiết nét mảnh tạo nên sự thanh thoát, nhẹ nhàng mà vẫn ấn tượng

ẢNH: C'CHIC

Chân váy midi họa tiết cổ điển là xu hướng nổi bật mùa hè 2026. Các mẫu chân váy in hoa, chân váy chấm bi, chân váy kẻ ca rô... xuất hiện dày đặc với nhiều phong cách trẻ trung và hiện đại. Chân váy họa tiết mặc đẹp nhất với áo đơn sắc, có thể kể ra các mẫu áo đẹp và giàu nữ tính như áo lụa cổ tròn, áo cổ tim tay chườm vải tơ mát nhẹ...

Chân váy midi họa tiết cổ điển - Ảnh 4.

Áo cổ chữ V phối chân váy dài cùng khăn bandana đồng điệu vừa giúp tạo nét mới lạ, vừa có thể che bớt ánh nắng hè chói chang chiếu rọi trên mái tóc

ẢNH: C'CHIC

Chân váy midi họa tiết cổ điển - Ảnh 6.

Chân váy voan in họa tiết nhẹ nhàng phối áo voan đồng bộ cho thấy tư duy thời trang linh hoạt và tinh tế khi nghệ thuật layer khéo tạo nên vẻ đẹp từ hiệu ứng xuyên thấu. Trang phục không chỉ phản ánh phong cách nữ tính dịu dàng của người mặc mà còn cho thấy cách chọn đồ thông minh trong mùa nóng bức

ẢNH: OYSTER

Chân váy midi họa tiết cổ điển - Ảnh 7.

Cặp đôi màu sắc xanh lá và vàng pastel cùng các đường viền ren trên áo tạo sự kết nối cho bản phối. Bộ trang phục gồm áo và chân váy midi dáng xòe vừa có thể diện đi làm, vừa hợp mặc đi chơi

ẢNH: OYSTER

Chân váy midi họa tiết cổ điển - Ảnh 8.

Chân váy càng rực rỡ nổi bật thì kiểu áo mặc cùng càng nên đơn giản nhẹ nhàng. Điều này tạo nên sự tương phản cho tổng thể và sự hài hòa trong phong cách thời trang, phù hợp với nhiều không gian khác nhau

ẢNH: OYSTER

Chân váy midi họa tiết cổ điển - Ảnh 9.

Làm chủ sự thoải mái và phong cách sành điệu qua ý tưởng phối áo thun đính hoa thủ công và chân váy vải mềm nhẹ mát mang lại cảm giác thông thoáng và dễ chịu

ẢNH: SIXDO

Chân váy midi họa tiết cổ điển - Ảnh 10.

Đừng quên tính tiện dụng hàng đầu của set đồng bộ khi phối đồ cùng chân váy midi. Chân váy lụa phối áo lụa cùng phong cách, cùng bảng màu họa tiết giúp nàng mặc đẹp, sành điệu mà không tốn thời gian

ẢNH: SIXDO

Phối chân váy midi đồng bộ với áo

Đối với quý cô bận rộn không có nhiều thời gian thì phối đồ đồng bộ sẽ luôn là lựa chọn tốt nhất. Áo sơ mi, áo vest cách điệu, áo kiểu, áo cổ thuyền lệch vai được thiết kế riêng để matching với chân váy tạo nên sự đồng bộ về phong cách và hình ảnh.

Chân váy midi họa tiết cổ điển - Ảnh 11.

Áo sơ mi ren màu vàng đồng phối chân váy maxi đồng bộ ghi dấu hình ảnh sang trọng và mang tính chuẩn mực trong ngành thời trang. Cách mặc áo buông nhẹ bên ngoài chân váy và thắt lưng vải tùy chỉnh gợi nhắc đến sự linh hoạt mà trang phục có thể mang lại cho người mặc ở mọi thời điểm, mọi mùa trong năm

ẢNH: MOCEVA


chân váy midi váy midi Chân váy chân váy midi họa tiết chân váy dài áo lụa Áo sơ mi áo tơ

Bài viết khác

Bản phối sắc xanh dịu dàng sánh đôi cùng đen cá tính

Yêu chiều bản thân cùng những chiếc túi xách da lộn cực 'xịn'

Diện giày loafer đi học, đi làm hay dạo phố đều chuẩn phong cách

Sáng tạo diện mạo mới mỗi ngày cùng chân váy trơn không lỗi mốt

5 ý tưởng áo váy đi biển quyến rũ, thú vị để nàng 'đổi gió'

Váy ren và vẻ đẹp 'nàng thơ' đang chiếm sóng mùa hè

Chân dài miên man nhờ những chiếc quần ống loe cá tính

Mùa hè, mùa diện áo trễ vai, áo nhún ngực

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top