Màu be, đen và trắng qua những công thức phối đồ thanh lịch

Những công thức phối đồ hiệu quả nhất thường đơn giản và dễ áp dụng. Hình ảnh chỉn chu thanh lịch của nàng luôn có thể được xây dựng chỉ từ ba gam màu đen, trắng và màu be.
Cùng với hai gam màu đen và trắng, màu be (beige) là màu sắc luôn được các chuyên gia trong ngành khuyên là màu "must have" nên có mặt trong mọi tủ đồ. Từ ba màu sắc chủ đạo này, nàng có thể tạo nên vô số các bản phối thanh lịch, qua đó giữ vững đẳng cấp mặc đẹp, sang với các công thức phối đồ timeless.
Gam màu be sang trọng mà trẻ trung
Khi bước vào những ngày nắng oi ả, trang phục màu be "lên ngôi" bởi sự hiện diện này ngay lập tức mang đến sự dễ chịu, cảm giác cân bằng và hài hòa. Quần tây màu be, áo kiểu, sơ mi, đầm midi hay các mẫu áo lụa màu be có mặt để cùng nàng tạo nên những diện mạo sang trọng, thanh lịch và đầy ắp sự trẻ trung, tươi mới.
Phối đồ công sở từ gam màu trắng
Màu trắng là "gam màu vua" - luôn đúng trong mọi dịp, luôn hợp xu hướng và không bao giờ khiến nàng khó xử. Mùa nắng, áo váy vải lụa satin mang sắc trắng ngà, trắng kem được ưu ái bên cạnh các thiết kế bất hủ như sơ mi trắng, đầm midi, áo blazer và quần âu màu trắng.
Màu đen đơn giản nhưng sắc sảo
Từ chiếc blazer màu đen được lược bỏ phần tay áo đến các thiết kế đầm sơ mi, đầm dáng A, chân váy đen, quần âu màu đen... đều nên được vận dụng tối đa trong mùa nắng. Dễ mặc, dễ đẹp, đơn giản nhưng luôn có thể tạo nên vẻ ngoài sắc sảo, cá tính cho nàng khi sắc đen được tiết chế và sử dụng qua những chiến lược phối đồ thông minh.
Kết hợp từ hai đến ba gam màu trên cùng một bản phối không khiến các outfit bị rối mắt mà vẫn đảm bảo trung thành với tủ đồ tối giản chỉ ba gam màu trắng, đen và be. Hãy nhớ rằng phần trang phục sáng màu sẽ thu hút sự chú ý nhiều hơn và nếu muốn giấu nhược điểm, nàng hãy sử dụng sắc đen từ chân váy xếp tầng, chân váy đuôi cá, quần âu màu đen, giày cao gót đen...