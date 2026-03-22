Thời trang 24/7

Màu be, đen và trắng qua những công thức phối đồ thanh lịch

Kim Ngọc
Kim Ngọc
22/03/2026 08:00 GMT+7

Những công thức phối đồ hiệu quả nhất thường đơn giản và dễ áp dụng. Hình ảnh chỉn chu thanh lịch của nàng luôn có thể được xây dựng chỉ từ ba gam màu đen, trắng và màu be.

Cùng với hai gam màu đen và trắng, màu be (beige) là màu sắc luôn được các chuyên gia trong ngành khuyên là màu "must have" nên có mặt trong mọi tủ đồ. Từ ba màu sắc chủ đạo này, nàng có thể tạo nên vô số các bản phối thanh lịch, qua đó giữ vững đẳng cấp mặc đẹp, sang với các công thức phối đồ timeless.

Màu be, đen và trắng qua những công thức phối đồ thanh lịch- Ảnh 1.

Đơn giản nhưng không hề nhàm chán cùng màu be và trắng hòa quyện trên bản phối công sở hằng ngày. Quần ống rộng xếp ly có phần cạp cao mang lại sự thoải mái mà vẫn thanh lịch, áo lụa mềm có chi tiết phối khăn lụa in họa tiết nét mảnh lặp lại các vệt màu beige

ẢNH: LAMER FASHION

Gam màu be sang trọng mà trẻ trung

Khi bước vào những ngày nắng oi ả, trang phục màu be "lên ngôi" bởi sự hiện diện này ngay lập tức mang đến sự dễ chịu, cảm giác cân bằng và hài hòa. Quần tây màu be, áo kiểu, sơ mi, đầm midi hay các mẫu áo lụa màu be có mặt để cùng nàng tạo nên những diện mạo sang trọng, thanh lịch và đầy ắp sự trẻ trung, tươi mới.

Màu be, đen và trắng qua những công thức phối đồ thanh lịch- Ảnh 2.

Nàng chìm đắm trong cảm giác dịu nhẹ, vừa vặn, mềm mại và sự cân bằng hoàn hảo khi diện trang phục màu beige từ vải lụa. Tông màu trung tính này có thể dễ dàng phối cùng phụ kiện màu trắng và đen để tạo nên diện mạo tối giản, sang trọng và quý phái

ẢNH: ELISE

Màu be, đen và trắng qua những công thức phối đồ thanh lịch- Ảnh 3.

Sắc be nâu kết hợp thêm chi tiết viền và các nét vẽ màu nâu tạo nên điểm nhấn thị giác ấn tượng. Chỉ từ gam màu be chủ đạo, nàng đã có thể biến đổi linh hoạt hình ảnh và phong cách cá nhân theo nhiều hướng khác nhau

ẢNH: LAMER FASHION

Màu be, đen và trắng qua những công thức phối đồ thanh lịch- Ảnh 4.

Mang đến cho tủ đồ ngày đầu hè làn gió mới qua bản phối all white với áo lụa không tay vạt lệch và quần âu đứng phom, giày cao gót đính chi tiết trang trí màu vàng gold ấn tượng và hoa tai ngọc trai

ẢNH: ELISE

Phối đồ công sở từ gam màu trắng

Màu trắng là "gam màu vua" - luôn đúng trong mọi dịp, luôn hợp xu hướng và không bao giờ khiến nàng khó xử. Mùa nắng, áo váy vải lụa satin mang sắc trắng ngà, trắng kem được ưu ái bên cạnh các thiết kế bất hủ như sơ mi trắng, đầm midi, áo blazer và quần âu màu trắng.

Màu be, đen và trắng qua những công thức phối đồ thanh lịch- Ảnh 5.

Váy midi trắng dáng xòe nhẹ khoe trọn vẻ đẹp nữ tính cùng vóc dáng thon gọn của người mặc. Sự kết hợp hài hòa của họa tiết và màu sắc có thể làm nên điểm nhấn thú vị cho các bản phối hằng ngày dù đi học, đi làm hay đi chơi

ẢNH: LAMER FASHION

Màu be, đen và trắng qua những công thức phối đồ thanh lịch- Ảnh 6.

Váy sơ mi tối giản có điểm sáng là chi tiết khóa cài màu kim loại trên dây thắt lưng. Trang sức, kính cận, túi hoặc giày có thể được sử dụng như những điểm nhấn tinh tế qua sự đan xen của bảng màu silver và cấu trúc hình học thú vị

ẢNH: SIXDO

Màu đen đơn giản nhưng sắc sảo

Từ chiếc blazer màu đen được lược bỏ phần tay áo đến các thiết kế đầm sơ mi, đầm dáng A, chân váy đen, quần âu màu đen... đều nên được vận dụng tối đa trong mùa nắng. Dễ mặc, dễ đẹp, đơn giản nhưng luôn có thể tạo nên vẻ ngoài sắc sảo, cá tính cho nàng khi sắc đen được tiết chế và sử dụng qua những chiến lược phối đồ thông minh.
Màu be, đen và trắng qua những công thức phối đồ thanh lịch- Ảnh 7.

Diện bản phối all black trong tâm thế tự tin qua vẻ ngoài năng động và giàu năng lượng. Bản phối kết hợp quần ống rộng cạp cao, crop top, áo blazer không tay cùng bộ đôi giày và túi xách màu đen

ẢNH: SIXDO

Màu be, đen và trắng qua những công thức phối đồ thanh lịch- Ảnh 8.
Màu be, đen và trắng qua những công thức phối đồ thanh lịch- Ảnh 9.

Kết hợp từ hai đến ba gam màu trên cùng một bản phối không khiến các outfit bị rối mắt mà vẫn đảm bảo trung thành với tủ đồ tối giản chỉ ba gam màu trắng, đen và be. Hãy nhớ rằng phần trang phục sáng màu sẽ thu hút sự chú ý nhiều hơn và nếu muốn giấu nhược điểm, nàng hãy sử dụng sắc đen từ chân váy xếp tầng, chân váy đuôi cá, quần âu màu đen, giày cao gót đen...

ẢNH: SIXDO


Phong cách phối đồ thành công nhất để truyền cảm hứng cho bạn

Áo vải lụa, tơ voan, linen... đẹp nhất tủ đồ hè

Bứt phá cá tính cùng quần túi hộp

Điểm xuyết nét đẹp kiêu kỳ nhờ trang sức ngọc trai tinh tế

Làm mới phong cách mỗi ngày bằng những thiết kế denim cá tính

Bản phối váy dài và áo cách điệu tôn nét tiểu thư

Diện trang phục đồng bộ sao cho sang mà không nhàm chán?

Tạm biệt sự đơn điệu với phong cách shoujo girl điệu đà

