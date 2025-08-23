Màu be tối giản cho phong cách thanh lịch hằng ngày

Sắc màu be tối giản mang lại vẻ thanh lịch, tinh tế và sang trọng, dễ dàng ứng dụng trong phong cách hằng ngày từ công sở đến dạo phố.
Màu be cùng phụ kiện trung tính
Phối cùng túi xách và guốc tone sur tone, mang lại tổng thể hài hòa, tinh tế, phù hợp cho những buổi đi dạo phố hoặc hẹn hò nhẹ nhàng.
Một chiếc váy dáng ngắn màu be thiết kế trễ vai kết hợp chân váy bí tạo sự trẻ trung và nổi bật. Điểm nhấn nằm ở đôi bốt trắng kem mang hơi hướng cao bồi, tạo điểm nhấn mạnh mẽ, cá tính.
Phối màu be khác tông
Gam màu be được ưa chuộng bởi sự tinh tế, nhã nhặn và dễ ứng dụng. Tuy nhiên, thay vì chỉ chọn một tông màu duy nhất, việc kết hợp nhiều sắc độ khác nhau, từ màu be nhạt, be ngả hồng đến be trầm, sẽ tạo chiều sâu và sự phong phú cho tổng thể trang phục.
Phối cùng quần ống đứng tông be đậm tạo hiệu ứng vừa lạ mắt vừa cá tính. Điểm đặc biệt là cách phối phụ kiện nổi bật, đôi giày cao gót và chiếc túi xách màu vàng tươi, một sự tương phản mạnh mẽ với sắc be, khiến tổng thể trở nên bừng sáng và giàu năng lượng.
Phối màu be cùng sắc nâu
Áo sát nách cách điệu màu nâu đất, kết hợp cùng quần ống đứng màu be sáng. Phong cách phối gam be và sắc nâu tạo hiệu ứng tinh tế và hiện đại.
Hoàn thiện trang phục là túi xách kem điểm xuyết charm trẻ trung cùng giày đen bóng tạo điểm nhấn đối lập, làm nổi bật tổng thể.
Màu be kết hợp cùng sắc trắng
Áo hai dây dáng xòe màu trắng, thiết kế chiết eo nhẹ giúp tôn dáng và tạo độ bồng bềnh ở phần gấu áo. Kết hợp cùng quần ống rộng màu be nhạt, chất liệu thoáng mát, đem lại sự thoải mái và thanh lịch.
Khoác ngoài là blazer màu nâu trầm, tạo sự tương phản với quần ống suông màu be sáng. Quần được thiết kế cạp cao, ống rộng, tạo hiệu ứng đôi chân dài và vóc dáng thon gọn.
Màu be chính là gam màu lý tưởng cho những ai yêu thích sự tối giản, muốn tạo dựng vẻ ngoài tinh tế cho phong cách thanh lịch hằng ngày.