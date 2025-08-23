Màu be tối giản cho phong cách thanh lịch hằng ngày

Sắc màu be tối giản mang lại vẻ thanh lịch, tinh tế và sang trọng, dễ dàng ứng dụng trong phong cách hằng ngày từ công sở đến dạo phố.

Màu be cùng phụ kiện trung tính

Váy liền thân dáng chữ A ngắn trên gối, tông be nhạt thanh lịch với thiết kế cổ bẻ và phần vai đứng tạo nét hiện đại, chỉn chu ẢNH: @BAIFERRNC

Phối cùng túi xách và guốc tone sur tone, mang lại tổng thể hài hòa, tinh tế, phù hợp cho những buổi đi dạo phố hoặc hẹn hò nhẹ nhàng.

Gam be vốn mang lại cảm giác ấm áp, nhã nhặn và dễ chịu cho người mặc. Khi kết hợp cùng những phụ kiện tông trung tính, tổng thể trở nên hài hòa, thanh lịch mà vẫn giữ được sự tinh tế tự nhiên ẢNH: @NGOCHANGLN

Một chiếc váy dáng ngắn màu be thiết kế trễ vai kết hợp chân váy bí tạo sự trẻ trung và nổi bật. Điểm nhấn nằm ở đôi bốt trắng kem mang hơi hướng cao bồi, tạo điểm nhấn mạnh mẽ, cá tính.

Phối màu be khác tông

Áo lệch vai dáng ngắn trắng kem kết hợp cùng chi tiết hoa thêu ở ngực mang đến sự nhẹ nhàng và nữ tính. Chiếc quần dáng rộng màu be đậm mang lại vẻ phóng khoáng, năng động ẢNH: @HOANG.YENNN_

Gam màu be được ưa chuộng bởi sự tinh tế, nhã nhặn và dễ ứng dụng. Tuy nhiên, thay vì chỉ chọn một tông màu duy nhất, việc kết hợp nhiều sắc độ khác nhau, từ màu be nhạt, be ngả hồng đến be trầm, sẽ tạo chiều sâu và sự phong phú cho tổng thể trang phục.

Châu Bùi diện một chiếc váy sơ mi dáng ngắn với gam sáng, mang lại cảm giác thanh lịch ẢNH: @CHAUBUI_

Phối cùng quần ống đứng tông be đậm tạo hiệu ứng vừa lạ mắt vừa cá tính. Điểm đặc biệt là cách phối phụ kiện nổi bật, đôi giày cao gót và chiếc túi xách màu vàng tươi, một sự tương phản mạnh mẽ với sắc be, khiến tổng thể trở nên bừng sáng và giàu năng lượng.

Phối màu be cùng sắc nâu

Be và nâu vốn là hai gam màu “đồng điệu” trong bảng màu trung tính, khi kết hợp sẽ mang lại cảm giác ấm áp, sang trọng ẢNH: @THANHTRUCTRUONG

Áo sát nách cách điệu màu nâu đất, kết hợp cùng quần ống đứng màu be sáng. Phong cách phối gam be và sắc nâu tạo hiệu ứng tinh tế và hiện đại.

Áo trễ vai dáng xòe màu nâu tạo nét nữ tính kết hợp cùng quần ống đứng gam be sáng mang đến một tổng thể vừa thanh lịch vừa mềm mại ẢNH: @IM.TITI___

Hoàn thiện trang phục là túi xách kem điểm xuyết charm trẻ trung cùng giày đen bóng tạo điểm nhấn đối lập, làm nổi bật tổng thể.

Màu be kết hợp cùng sắc trắng

Sự kết hợp giữa gam be trung tính và trắng thuần khiết luôn mang lại cảm giác thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng không hề đơn điệu ẢNH: @LINKCHEESE

Áo hai dây dáng xòe màu trắng, thiết kế chiết eo nhẹ giúp tôn dáng và tạo độ bồng bềnh ở phần gấu áo. Kết hợp cùng quần ống rộng màu be nhạt, chất liệu thoáng mát, đem lại sự thoải mái và thanh lịch.

Jane diện áo quây màu trắng đơn giản, khoe trọn vòng eo săn chắc ẢNH: @JANEEYEH

Khoác ngoài là blazer màu nâu trầm, tạo sự tương phản với quần ống suông màu be sáng. Quần được thiết kế cạp cao, ống rộng, tạo hiệu ứng đôi chân dài và vóc dáng thon gọn.

Màu be chính là gam màu lý tưởng cho những ai yêu thích sự tối giản, muốn tạo dựng vẻ ngoài tinh tế cho phong cách thanh lịch hằng ngày.