Thời trang 24/7

Màu cam, điểm nhấn cho diện mạo cuốn hút và thời thượng

Kim Ngọc
Kim Ngọc
05/02/2026 14:00 GMT+7

Màu cam là lựa chọn mang đầy tính bất ngờ và thú vị cho tủ đồ đầu xuân năm mới. Một chiếc đầm suông màu cam rực rỡ, sắc cam đất ấm áp trên chiếc túi da hay thiết kế chân váy midi mang sắc nâu cam tạo nên điểm nhấn cho diện mạo cuốn hút say đắm mọi ánh nhìn.

Màu cam rực rỡ nhưng không quá lòe loẹt, nổi bật nhưng vẫn giữ lại nét đằm thắm, nữ tính mà duyên dáng riêng biệt của người phụ nữ. Tủ đồ mùa xuân 2026 cần có sắc cam để nàng làm mới chính mình, vun đắp cho cảm xúc và tăng thêm sự thi vị cho mỗi bộ trang phục mặc lên mình khi xuống phố.

Màu cam, điểm nhấn giúp diện mạo cuốn hút và thời thượng - Ảnh 1.

Đầm cam phom suông với chi tiết ly gấu được xử lý tinh tế, tạo độ rơi nhẹ và chuyển động mềm khi di chuyển. Thiết kế có phom dáng tối giản, tập trung vào cảm giác thoải mái và tính ứng dụng cao - dành cho những ngày cuối tuần cần sự tự do nhưng vẫn giữ được tinh thần thời trang có chủ đích

ẢNH: CCHIC

Gam màu cam đa sắc - cuộc phiêu lưu của màu sắc, cảm xúc và tình yêu thời trang

Mùa xuân 2026, màu cam bước vào tủ đồ của quý cô qua vô số thiết kế giàu tính ứng dụng. Váy sơ mi, đầm suông, jumpsuit, chân váy midi, bộ vest chiết eo, áo sơ mi đến những thiết kế gile và váy yếm cách điệu. Không chỉ có sắc cam cà rốt, tông màu tươi sáng này hiện diện qua nhiều sắc độ, từ cam đất đến nâu cam, cam đào đến cam san hô, cam pastel, cam neon bừng sáng.

Diện sắc cam đa sắc, nàng không chỉ làm mới phong cách, làm mới hình ảnh bản thân mỗi ngày mà còn mang đến không gian xung quanh mình nguồn năng lượng mới. Trang phục tông cam có thể kết hợp cùng phụ kiện ánh vàng gold, màu đen, nâu đất, xám và xanh denim.

Màu cam, điểm nhấn giúp diện mạo cuốn hút và thời thượng - Ảnh 2.

Jumpsuit màu cam pastel nhẹ nhàng tạo nên hình ảnh đầy khác biệt cho nàng. Thiết kế được dựng phom khéo để nhẹ ôm dáng mà vẫn giúp nàng thoải mái trong mọi cử động. Trang phục dáng liền thân kết hợp quần ống rộng giúp đôi chân và phần thân dưới như được "kéo dài" thêm

ẢNH: CCHIC

Màu cam, điểm nhấn giúp diện mạo cuốn hút và thời thượng - Ảnh 3.

Hãy dành sự ưu ái cho các set đồng bộ nếu nàng là cô gái ưa thích sự sành điệu, thời thượng nhưng không tốn thời gian phối đồ. Áo vest cách điệu mặc cùng quần baggy có dây đai thắt lưng tôn eo, hàng cúc màu vàng nổi bật tạo điểm kết nối tone sur tone với trang sức và phụ kiện

ẢNH: CCHIC

Màu cam, điểm nhấn giúp diện mạo cuốn hút và thời thượng - Ảnh 4.
Màu cam, điểm nhấn giúp diện mạo cuốn hút và thời thượng - Ảnh 5.

Váy sơ mi xếp ly phối dây vải đồng màu hay cặp đôi sơ mi ren họa tiết phối chân váy xếp ly sẽ là lựa chọn mà nàng yêu thích? Gam màu cam san hô nhẹ nhàng, lãng mạn được tăng cường thêm hiệu ứng thị giác bằng chất vải dệt họa tiết. Sắc cam đất gợi nhắc tinh thần trưởng thành và sự đĩnh đạc nơi chủ nhân thời trang

ẢNH: CCHIC

Màu cam, điểm nhấn giúp diện mạo cuốn hút và thời thượng - Ảnh 6.

Gam màu cam được đan xen hài hòa nhẹ nhàng trong bản phối retro gợi nhắc tinh thần cổ điển trong một dáng vẻ hiện đại mang tính xu hướng. Vải tweed dệt sợi thô kết hợp sắc cam nhiều sắc độ, gam màu cam và nâu beige hòa quyện trên nền vải kẻ ca rô, sắc cam và xám lông chuột tạo thành bản phối hoàn mỹ

ẢNH: ADORE DRESS

Màu cam, điểm nhấn giúp diện mạo cuốn hút và thời thượng - Ảnh 7.

Một chiếc túi da màu cam đất cũng có thể tạo nên điểm nhấn đắt giá cho bản phối cổ điển với denim, len, dạ và họa tiết kẻ ca rô

ẢNH: MAISON CENT VINGT-TROIS

Màu cam, điểm nhấn giúp diện mạo cuốn hút và thời thượng - Ảnh 8.

Đưa tông màu cam vào vị trí ưu tiên, nàng có thêm hàng chục ý tưởng mặc đẹp khác biệt, thú vị, cuốn hút mà quyến rũ trong mùa xuân này

ẢNH: EMMANUELLE KOFFI

màu cam Màu cam đào màu cam đất cam pastel màu cam san hô tone nâu cam

