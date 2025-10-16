MC Phương Mai nóng bỏng trong bộ cánh cut out táo bạo

Hình tượng gợi cảm, cá tính của Phương Mai trong bộ hình mới nhất gần như không thay đổi so với thuở đôi mươi.

MC Phương Mai với mái tóc tém cùng vóc dáng gợi cảm

Trở lại sau thời gian vắng bóng, nữ MC khiến giới mộ điệu không khỏi rời mắt khi xuất hiện trong bộ ảnh mới, khoe trọn vẻ quyến rũ và thần thái tự tin của một người phụ nữ hiện đại.

Trong bộ đầm xẻ cut out đính sequin lấp lánh của nhà thiết kế Lê Bảo, với mái tóc tém Phương Mai toát lên vẻ đẹp đầy sức sống ẢNH: @KELVIN NGUYỄN

Nữ MC với bộ đầm dài màu xanh navy cúp ngực thể hiện sự mạnh mẽ, tự do và đầy cuốn hút ẢNH: @KELVIN NGUYỄN

Bộ ảnh khai thác triệt để lợi thế hình thể của Phương Mai qua những thiết kế cut out táo bạo từ thương hiệu Été Project, xu hướng đang được yêu thích trên sàn diễn quốc tế

ẢNH: @KELVIN NGUYỄN

Sau khi trở lại cuộc sống độc thân, nữ MC lựa chọn hình ảnh của sự giải phóng và làm chủ. Không còn là vẻ đẹp mềm mại, dịu dàng trước đây, cô hướng đến tinh thần phóng khoáng nơi thời trang không chỉ là lớp vỏ bọc mà còn là tuyên ngôn cá tính.

Những đường cắt xẻ gợi cảm nhưng tinh tế, vừa đủ để tôn lên vẻ đẹp hình thể mà không đánh mất nét thanh lịch ẢNH: @KELVIN NGUYỄN

Chất liệu ôm sát, ánh sáng và tông màu trung tính tạo nên một tổng thể thời thượng, phảng phất hơi thở của phong cách femme fatale (quyến rũ, bí ẩn), người phụ nữ gợi cảm và đầy quyền lực ẢNH: @KELVIN NGUYỄN

Bộ ảnh không chỉ tôn vinh vẻ đẹp gợi cảm của nữ MC mà còn thể hiện cách thời trang trở thành công cụ truyền tải tinh thần tự do và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại, dám yêu, dám sống và dám khác biệt ẢNH: @KELVIN NGUYỄN

Nữ MC khoe vẻ gợi cảm trong thiết kế cut out ánh kim và lụa, tôn trọn đường cong và thần thái quyến rũ ẢNH: @KELVIN NGUYỄN

Pose dáng tự tin, ánh nhìn trực diện cùng những thiết kế cut out cho thấy Phương Mai đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của tuổi trưởng thành vừa từng trải, vừa rạng rỡ, vừa dám bộc lộ chính mình ẢNH: @KELVIN NGUYỄN











