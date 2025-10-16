  • An Giang
Thời trang 24/7

MC Phương Mai nóng bỏng trong bộ cánh cut out táo bạo

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
16/10/2025 20:00 GMT+7

Trở về cuộc sống độc thân, MC Phương Mai cắt tóc tém, lấy lại vóc dáng gợi cảm. Trong bộ ảnh vừa thực hiện, ‘bà mẹ một con’ khoe trọn thân hình nóng bỏng khi khoác lên những bộ cánh cut out táo bạo cùng vóc dáng gợi cảm.

Hình tượng gợi cảm, cá tính của Phương Mai trong bộ hình mới nhất gần như không thay đổi so với thuở đôi mươi.

MC Phương Mai với mái tóc tém cùng vóc dáng gợi cảm

Trở lại sau thời gian vắng bóng, nữ MC khiến giới mộ điệu không khỏi rời mắt khi xuất hiện trong bộ ảnh mới, khoe trọn vẻ quyến rũ và thần thái tự tin của một người phụ nữ hiện đại.

MC Phương Mai nóng bỏng khi khoác lên những bộ cánh cut out táo bạo - Ảnh 1.

Trong bộ đầm xẻ cut out đính sequin lấp lánh của nhà thiết kế Lê Bảo, với mái tóc tém Phương Mai toát lên vẻ đẹp đầy sức sống

ẢNH: @KELVIN NGUYỄN

MC Phương Mai nóng bỏng khi khoác lên những bộ cánh cut out táo bạo - Ảnh 2.

Nữ MC với bộ đầm dài màu xanh navy cúp ngực thể hiện sự mạnh mẽ, tự do và đầy cuốn hút

ẢNH: @KELVIN NGUYỄN

MC Phương Mai nóng bỏng khi khoác lên những bộ cánh cut out táo bạo - Ảnh 3.

Bộ ảnh khai thác triệt để lợi thế hình thể của Phương Mai qua những thiết kế cut out táo bạo từ thương hiệu Été Project, xu hướng đang được yêu thích trên sàn diễn quốc tế

ẢNH: @KELVIN NGUYỄN

Sau khi trở lại cuộc sống độc thân, nữ MC lựa chọn hình ảnh của sự giải phóng và làm chủ. Không còn là vẻ đẹp mềm mại, dịu dàng trước đây, cô hướng đến tinh thần phóng khoáng  nơi thời trang không chỉ là lớp vỏ bọc mà còn là tuyên ngôn cá tính. 

MC Phương Mai nóng bỏng khi khoác lên những bộ cánh cut out táo bạo - Ảnh 5.

Những đường cắt xẻ gợi cảm nhưng tinh tế, vừa đủ để tôn lên vẻ đẹp hình thể mà không đánh mất nét thanh lịch

ẢNH: @KELVIN NGUYỄN

MC Phương Mai nóng bỏng khi khoác lên những bộ cánh cut out táo bạo - Ảnh 6.

Chất liệu ôm sát, ánh sáng và tông màu trung tính tạo nên một tổng thể thời thượng, phảng phất hơi thở của phong cách femme fatale (quyến rũ, bí ẩn), người phụ nữ gợi cảm và đầy quyền lực

ẢNH: @KELVIN NGUYỄN

MC Phương Mai nóng bỏng khi khoác lên những bộ cánh cut out táo bạo - Ảnh 7.

Bộ ảnh không chỉ tôn vinh vẻ đẹp gợi cảm của nữ MC mà còn thể hiện cách thời trang trở thành công cụ truyền tải tinh thần tự do và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại, dám yêu, dám sống và dám khác biệt

ẢNH: @KELVIN NGUYỄN

MC Phương Mai nóng bỏng khi khoác lên những bộ cánh cut out táo bạo - Ảnh 8.

Nữ MC khoe vẻ gợi cảm trong thiết kế cut out ánh kim và lụa, tôn trọn đường cong và thần thái quyến rũ

ẢNH: @KELVIN NGUYỄN

MC Phương Mai nóng bỏng khi khoác lên những bộ cánh cut out táo bạo - Ảnh 9.

Pose dáng tự tin, ánh nhìn trực diện cùng những thiết kế cut out cho thấy Phương Mai đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của tuổi trưởng thành vừa từng trải, vừa rạng rỡ, vừa dám bộc lộ chính mình

ẢNH: @KELVIN NGUYỄN




Phương Mai MC Phương Mai thiết kế cut out quyến rũ gợi cảm

