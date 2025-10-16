MC Phương Mai nóng bỏng trong bộ cánh cut out táo bạo

Trở về cuộc sống độc thân, MC Phương Mai cắt tóc tém, lấy lại vóc dáng gợi cảm. Trong bộ ảnh vừa thực hiện, ‘bà mẹ một con’ khoe trọn thân hình nóng bỏng khi khoác lên những bộ cánh cut out táo bạo cùng vóc dáng gợi cảm.
Hình tượng gợi cảm, cá tính của Phương Mai trong bộ hình mới nhất gần như không thay đổi so với thuở đôi mươi.
MC Phương Mai với mái tóc tém cùng vóc dáng gợi cảm
Trở lại sau thời gian vắng bóng, nữ MC khiến giới mộ điệu không khỏi rời mắt khi xuất hiện trong bộ ảnh mới, khoe trọn vẻ quyến rũ và thần thái tự tin của một người phụ nữ hiện đại.
Sau khi trở lại cuộc sống độc thân, nữ MC lựa chọn hình ảnh của sự giải phóng và làm chủ. Không còn là vẻ đẹp mềm mại, dịu dàng trước đây, cô hướng đến tinh thần phóng khoáng nơi thời trang không chỉ là lớp vỏ bọc mà còn là tuyên ngôn cá tính.