  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Mê mẩn nét kiêu sa từ những thiết kế ren

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
22/06/2026 14:00 GMT+7

Chất liệu ren luôn mang đến vẻ đẹp vừa tinh tế vừa đầy cuốn hút cho phong cách thời trang thường ngày.

Sức hấp dẫn của chất liệu ren nằm ở khả năng cân bằng giữa sự mong manh và nét kiêu sa, giữa vẻ cổ điển và hiện đại.

Mê mẩn nét kiêu sa từ những thiết kế ren- Ảnh 1.

Chiếc quần dài ống suông rộng được chế tác từ chất liệu vải ren hoa màu trắng. Hoa văn ren được thêu dệt tỉ mỉ với các họa tiết hoa lá bản lớn đan xen, thiết kế cạp cao phối cùng áo crop top dáng ngắn màu trắng tôn lên vòng eo thon gọn

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Mê mẩn nét kiêu sa từ những thiết kế ren- Ảnh 2.

Áo ren dài tay dáng crop top màu trắng nổi bật với phần cúp ngực dạng corset cứng cáp giúp định hình vóc dáng. Toàn bộ phần thân áo và hai cánh tay được làm bằng vải ren hoa lưới mỏng tạo hiệu ứng thị giác sinh động

ẢNH: @BAOYEN.LITTLE

Mê mẩn nét kiêu sa từ những thiết kế ren- Ảnh 3.

Set đồ đồng bộ được may từ chất liệu vải ren phủ đầy hoa văn ren thêu nổi dày dặn. Nửa dưới là chiếc quần shorts ren dáng ngắn, cạp cao ôm vừa vặn vòng eo với phần gấu quần cắt viền lượn sóng theo đường nét tự nhiên của hoa văn ren

ẢNH: @VEOSBYKHANH

Mê mẩn nét kiêu sa từ những thiết kế ren- Ảnh 4.

Gây ấn tượng mạnh với chân váy ren dáng dài chạm gót màu trắng, chân váy được thiết kế theo phom dáng suông tầng. Chỉ cần một chiếc áo đỏ đô dễ dàng thu hút ánh nhìn

ẢNH: @SALAVI.SHOPDN

Mê mẩn nét kiêu sa từ những thiết kế ren- Ảnh 5.

Chân váy ren màu trắng với hoa hồng thêu nổi dày dặn, được thiết kế theo phom dáng vạt chéo xếp tầng, kết hợp với áo crop top cổ yếm để tự tin xuống phố

ẢNH: @RIINNAXX

Mê mẩn nét kiêu sa từ những thiết kế ren- Ảnh 6.

Chiếc đầm ngắn ôm sát cơ thể được phủ toàn bộ bằng một lớp vải ren hoa nhí lưới đồng đều với các họa tiết tinh xảo. Với thiết kế trễ vai khoe trọn vẹn bờ vai trần, lớp vải ren được xếp nếp tạo hình thắt nơ thu hút

ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Mê mẩn nét kiêu sa từ những thiết kế ren- Ảnh 7.

Thanh lịch với đầm ren dáng dài màu trắng kem từ chất liệu ren thêu chỉ nổi cao cấp với hoa văn dày đặc, đan xen chặt chẽ tạo nên kết cấu bề mặt sang trọng, có lớp lót dài kín đáo bên trong

ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE

Mê mẩn nét kiêu sa từ những thiết kế ren- Ảnh 8.

Đầm ren dáng dài ôm sát thêu họa tiết sọc dọc gợn sóng kết hợp hoa văn nhỏ mảnh. Nổi bật với phần cổ vuông xẻ sâu, kết hợp hai quai áo bản rộng bằng ren dày dặn

ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE

 

Ren chất liệu ren vải ren đầm ren váy ren

Bài viết khác

Phối đồ với sơ mi nữ mùa hè: 7 ngày 7 phong cách mát rượi, sang chảnh

Phối đồ với sơ mi nữ mùa hè: 7 ngày 7 phong cách mát rượi, sang chảnh

Đầm midi - kiểu trang phục đa năng diện đi làm đi chơi đều đẹp

Đầm midi - kiểu trang phục đa năng diện đi làm đi chơi đều đẹp

Thăng hạng phong cách cùng dây chuyền thắt eo độc đáo

Thăng hạng phong cách cùng dây chuyền thắt eo độc đáo

Kính mắt thời trang nâng tầm vẻ ngoài sang chảnh

Kính mắt thời trang nâng tầm vẻ ngoài sang chảnh

Làm chủ phong cách monochrome, tối giản mà sang trọng

Làm chủ phong cách monochrome, tối giản mà sang trọng

Váy hoa tay phồng - diện sao cho sang như tiểu thư

Váy hoa tay phồng - diện sao cho sang như tiểu thư

Tạm biệt gò bó, tự tin khoe cá tính cùng váy dáng suông

Tạm biệt gò bó, tự tin khoe cá tính cùng váy dáng suông

Váy linen dáng dài, set đồ linen nữ: xu hướng nổi bật của tủ đồ hè 2026

Váy linen dáng dài, set đồ linen nữ: xu hướng nổi bật của tủ đồ hè 2026

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top