Mê mẩn nét kiêu sa từ những thiết kế ren

Chất liệu ren luôn mang đến vẻ đẹp vừa tinh tế vừa đầy cuốn hút cho phong cách thời trang thường ngày.
Sức hấp dẫn của chất liệu ren nằm ở khả năng cân bằng giữa sự mong manh và nét kiêu sa, giữa vẻ cổ điển và hiện đại.
Chiếc quần dài ống suông rộng được chế tác từ chất liệu vải ren hoa màu trắng. Hoa văn ren được thêu dệt tỉ mỉ với các họa tiết hoa lá bản lớn đan xen, thiết kế cạp cao phối cùng áo crop top dáng ngắn màu trắng tôn lên vòng eo thon gọn
ẢNH: @KOOKYHOUSE
Áo ren dài tay dáng crop top màu trắng nổi bật với phần cúp ngực dạng corset cứng cáp giúp định hình vóc dáng. Toàn bộ phần thân áo và hai cánh tay được làm bằng vải ren hoa lưới mỏng tạo hiệu ứng thị giác sinh động
ẢNH: @BAOYEN.LITTLE
Set đồ đồng bộ được may từ chất liệu vải ren phủ đầy hoa văn ren thêu nổi dày dặn. Nửa dưới là chiếc quần shorts ren dáng ngắn, cạp cao ôm vừa vặn vòng eo với phần gấu quần cắt viền lượn sóng theo đường nét tự nhiên của hoa văn ren
ẢNH: @VEOSBYKHANH
Gây ấn tượng mạnh với chân váy ren dáng dài chạm gót màu trắng, chân váy được thiết kế theo phom dáng suông tầng. Chỉ cần một chiếc áo đỏ đô dễ dàng thu hút ánh nhìn
ẢNH: @SALAVI.SHOPDN
Chân váy ren màu trắng với hoa hồng thêu nổi dày dặn, được thiết kế theo phom dáng vạt chéo xếp tầng, kết hợp với áo crop top cổ yếm để tự tin xuống phố
ẢNH: @RIINNAXX
Chiếc đầm ngắn ôm sát cơ thể được phủ toàn bộ bằng một lớp vải ren hoa nhí lưới đồng đều với các họa tiết tinh xảo. Với thiết kế trễ vai khoe trọn vẹn bờ vai trần, lớp vải ren được xếp nếp tạo hình thắt nơ thu hút
ẢNH: @GOLA.DESIGNS
Thanh lịch với đầm ren dáng dài màu trắng kem từ chất liệu ren thêu chỉ nổi cao cấp với hoa văn dày đặc, đan xen chặt chẽ tạo nên kết cấu bề mặt sang trọng, có lớp lót dài kín đáo bên trong
ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE
Đầm ren dáng dài ôm sát thêu họa tiết sọc dọc gợn sóng kết hợp hoa văn nhỏ mảnh. Nổi bật với phần cổ vuông xẻ sâu, kết hợp hai quai áo bản rộng bằng ren dày dặn
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cấp ngày 24/3/2020
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