Mê mẩn nét kiêu sa từ những thiết kế ren

Chiếc quần dài ống suông rộng được chế tác từ chất liệu vải ren hoa màu trắng. Hoa văn ren được thêu dệt tỉ mỉ với các họa tiết hoa lá bản lớn đan xen, thiết kế cạp cao phối cùng áo crop top dáng ngắn màu trắng tôn lên vòng eo thon gọn