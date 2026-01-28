  • An Giang
Thời trang 24/7

Mẹo để mặc trang phục dạ, len bớt 'nặng' trong mùa đông

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
28/01/2026 11:30 GMT+7

Cách tiếp cận của các nhà mốt quốc tế và Việt Nam trong mùa thu đông 2026 đã mang đến diện mạo mới mẻ cho các thiết kế dạ, len.

Thông qua cắt may tinh giản, layering thông minh và kỹ thuật hoàn thiện hiện đại, chất liệu đặc trưng của mùa lạnh là dạ, len được làm mới, vừa giữ ấm hiệu quả, vừa tạo cảm giác thanh thoát, linh hoạt và giàu tính ứng dụng.

Mẹo để mặc trang phục dạ, len bớt 'nặng' trong mùa đông - Ảnh 1.

Thiết kế dạ họa tiết của Dior được xử lý phom gọn kết hợp cùng quần denim dáng rộng, thể hiện tinh thần thu đông 2026: giữ ấm hiệu quả nhưng vẫn nhẹ nhàng, ứng dụng cao

ẢNH: DIOR

Cắt may tái định nghĩa phom dáng của các thiết kế dạ, len mùa lạnh

Xu hướng thu đông 2026 chứng kiến sự lên ngôi của kết cấu nhẹ thị giác. Áo khoác dạ, áo len được xử lý với đường cắt gọn, giảm tối đa chi tiết thừa, thay cho những phom oversized nặng nề từng thống trị các mùa trước. Vai áo mềm hơn, thân áo được xử lý theo trục dọc, giúp kéo dài tỷ lệ cơ thể và tạo cảm giác thanh thoát.

Nhiều nhà mốt tập trung vào kỹ thuật ghép mảnh (panel cutting), chia nhỏ bề mặt chất liệu để kiểm soát độ rủ và trọng lượng, đồng thời tăng tính linh hoạt khi vận động. Kết quả là các thiết kế dạ, len vẫn giữ được cấu trúc đứng dáng, nhưng không còn tạo cảm giác "đóng khung" cơ thể.

Mẹo để mặc trang phục dạ, len bớt 'nặng' trong mùa đông - Ảnh 2.
Mẹo để mặc trang phục dạ, len bớt 'nặng' trong mùa đông - Ảnh 3.

Phom dáng gọn gàng kết hợp kỹ thuật cắt may chính xác giúp chất liệu dạ giữ được độ ấm cần thiết nhưng giảm cảm giác nặng nề, phù hợp với nhịp sống đô thị hiện đại

ẢNH: AMI

Layering: Giữ ấm bằng cấu trúc, không bằng độ dày

Thay vì dồn trọng lượng vào một lớp áo khoác dày, layering trở thành chìa khóa trong thiết kế mùa lạnh 2026. Len mỏng, len đan thưa, áo dạ nhẹ được xếp lớp có chủ đích, tạo nên hiệu quả giữ nhiệt thông minh dựa trên cấu trúc không khí giữa các lớp vải.

Các thiết kế nổi bật thường kết hợp áo len mỏng bên trong - áo dạ nhẹ bên ngoài, hoặc dạ không lót dày nhưng đi kèm áo vest len, cardigan dáng dài. Cách layering này vừa linh hoạt với thời tiết đô thị, vừa mang lại diện mạo thời trang đương đại, phù hợp nhịp sống hiện đại, di chuyển nhiều.

Mẹo để mặc trang phục dạ, len bớt 'nặng' trong mùa đông - Ảnh 4.

Layering tối giản với các lớp có chủ đích mang đến khả năng linh hoạt khi sử dụng, cho phép trang phục len, dạ thích ứng với nhiều điều kiện thời tiết, hoàn cảnh khác nhau

ẢNH: AMI

Kỹ thuật hoàn thiện làm nhẹ cảm giác thị giác

Một yếu tố quan trọng giúp dạ, len trở nên "nhẹ" hơn chính là kỹ thuật xử lý bề mặt và hoàn thiện chất liệu. Dạ được ép mỏng, xử lý bề mặt mịn, hạn chế xù lông; len được pha sợi, đan kỹ thuật cao để tăng độ thoáng mà không mất khả năng giữ ấm.

Màu sắc cũng góp phần giảm cảm giác nặng nề: xám sáng, be ấm, nâu nhạt, xanh khói thay thế cho bảng màu trầm đậm truyền thống. Các chi tiết như đường may giấu, khóa cài tinh gọn, ve áo tối giản giúp tổng thể trang phục trở nên nhẹ nhàng và tinh tế hơn.

Mẹo để mặc trang phục dạ, len bớt 'nặng' trong mùa đông - Ảnh 5.

Bề mặt chất liệu được xử lý tinh tế, giảm độ dày thị giác, tạo nên tổng thể thanh thoát, dễ phối đồ và nâng cao tính ứng dụng trong đời sống thường ngày

ẢNH: KENZO

Lịch lãm không cứng nhắc với len, dạ đẹp cho phong cách 2026 

Điểm chung của các thiết kế dạ, len thu đông 2026 là sự cân bằng giữa tính lịch lãm và tinh thần thời trang đương đại. Trang phục không còn chỉ phục vụ những dịp trang trọng, mà có thể ứng dụng linh hoạt trong đời sống đô thị: đi làm, gặp gỡ, di chuyển.

Dạ và len, nhờ đó, không còn là biểu tượng của sự nặng nề mùa đông, mà trở thành chất liệu của chuyển động, phản ánh tư duy thiết kế mới: ấm áp vừa đủ, cấu trúc thông minh và thẩm mỹ gọn gàng. Đây cũng là hướng đi cho thấy thời trang mùa lạnh đang ngày càng tiến gần hơn đến nhu cầu thực tế, đồng thời vẫn giữ trọn tinh thần sáng tạo của các nhà mốt.

Mẹo để mặc trang phục dạ, len bớt 'nặng' trong mùa đông - Ảnh 6.

Thiết kế ưu tiên cấu trúc nhẹ và chuyển động mềm mại, giúp trang phục dạ, len vừa đảm bảo công năng giữ ấm, vừa mang tinh thần thời trang đương đại

ẢNH: KENZO

 

dạ len mùa đông áo khoác Chất liệu xu hướng thu đông

