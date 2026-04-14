Mẹo phối đồ với lụa để có những bản phối khuấy động mùa hè

Từ lâu, lụa luôn được định hình bởi những chiếc váy slip mềm mại hay áo dài bay bổng. Nhưng bước sang mùa mốt gần đây, chất liệu này đang được tái định nghĩa theo hướng hiện đại, sắc sảo và giàu tính ứng dụng hơn. Các nhà thiết kế không còn khai thác lụa theo hướng "an toàn", mà đẩy mạnh thử nghiệm với layering, cut out hay cấu trúc phom dáng.

Trên các sàn diễn và phong cách đường phố, lụa mùa hè 2026 trở thành tuyên ngôn cá tính mới của tín đồ thời trang ẢNH: PROENZA SCHOULER

Layering: Khi lụa chuyển mình thành 'cấu trúc mềm'

Với lụa hiện đại, layering không còn dừng ở kỹ thuật chồng lớp đơn thuần mà được xử lý như một ngôn ngữ tạo hình. Các lớp lụa mỏng được đặt chồng theo hướng bất đối xứng, kết hợp cùng kỹ thuật phối mảng (color block) và điểm neo tại eo, tạo nên hiệu ứng draping có chủ đích.

Trong các thiết kế mùa mới, lụa được kiểm soát chặt chẽ qua cách sắp đặt lớp vải - lớp ngoài bay nhẹ, lớp trong giữ phom - mang lại cảm giác vừa mềm mại vừa sắc nét. Chính sự đan xen giữa trong - ngoài, ẩn - hiện cùng chuyển động của các dải màu đã biến lụa thành một dạng "kiến trúc mềm", nơi chất liệu không chỉ rủ xuống mà còn định hình rõ ràng silhouette và chiều sâu thị giác.

Những thiết kế lụa được xử lý theo hướng phối mảng và draping bất đối xứng, nơi các dải màu tương phản được sắp đặt như những lớp kiến trúc mềm, tạo nên chuyển động thị giác liên tục và định hình vóc dáng rõ nét ẢNH: LA PHẠM

Lụa trong thiết kế hiện đại không còn chỉ là chất liệu mềm mại, mà được xử lý như một “bề mặt sống” - nơi ánh sáng, chuyển động và cấu trúc cùng tạo nên vẻ đẹp vừa tinh tế vừa sắc nét ẢNH: LA PHẠM

Chất liệu và bề mặt: Ánh sáng là yếu tố quyết định

Không chỉ dừng lại ở phom dáng, các nhà thiết kế ngày càng khai thác mạnh yếu tố ánh sáng trên chất liệu lụa, xem đây như một công cụ tạo hiệu ứng thị giác. Những loại vải như satin, silk blend (hỗn hợp lụa) hay organza được lựa chọn để tăng khả năng phản chiếu, giúp trang phục biến chuyển linh hoạt theo từng chuyển động.

Trên sàn diễn, lụa không còn đóng vai trò nền mà trở thành "bề mặt trình diễn", khi satin bóng tạo hiệu ứng ánh kim nổi bật, lụa mờ (matte silk) mang đến vẻ tối giản hiện đại, còn lụa xuyên (sheer silk) tạo nên những lớp phủ nhẹ đầy tinh tế.

Sự trở lại mạnh mẽ của satin và lụa bóng trong các báo cáo xu hướng cũng cho thấy chất liệu đang dần trở thành điểm nhấn thị giác trung tâm, góp phần định hình phong cách thời trang đương đại.

Ở ngôn ngữ thời trang đương đại, lụa trở thành chất liệu của sự cân bằng - giữa mềm và cứng, ẩn và hiện, tối giản và phá cách, tạo nên vẻ đẹp thanh thoát nhưng đầy cá tính ẢNH: AFRAA



