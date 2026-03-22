Mini skirt trở lại: Công thức phối giúp váy ngắn dễ mặc và nổi bật

Sau nhiều mùa nhường sân cho phom dáng dài và rộng, chiếc váy ngắn nay quay lại với một diện mạo mới: linh hoạt, dễ mặc hơn và đặc biệt là mang tính cá nhân hóa cao hơn bao giờ hết.



Mini skirt khi kết hợp cùng sơ mi lụa có trang trí bằng ren hoặc cách điệu cổ nơ và xăng đan, giày đế xuồng tạo nên tổng thể vừa trẻ trung, vừa thanh lịch - một lựa chọn hoàn hảo cho nhịp sống đô thị hiện đại ẢNH: UNGARO

Xu hướng 2026: Mặc váy ngắn vừa tôn dáng vừa thanh lịch

Điểm thú vị của mini skirt ở hiện tại không nằm ở độ dài, mà nằm ở cách phối. Nếu trước đây, váy ngắn thường gắn với hình ảnh gợi cảm hoặc nổi loạn, thì nay, nó được "làm mềm" bằng những công thức phối thông minh, giúp cân bằng giữa sự trẻ trung và tính ứng dụng trong đời sống thường nhật.

Phối chất liệu hay trang phục, phụ kiện đều có thể mang đến những "dáng vẻ" thật mới cho mini skirt. Sự kết hợp giữa váy ngắn và áo thun kiểu tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang đến vẻ ngoài năng động, tinh gọn và đậm chất thời trang đường phố ẢNH: VALENTINO

Một trong những công thức dễ áp dụng nhất là kết hợp mini skirt với áo dáng rộng như sơ mi oversized hoặc áo blazer mỏng. Sự đối lập giữa phần váy ngắn và phần thân trên rộng tạo nên hiệu ứng thị giác rõ rệt, giúp tổng thể vừa gọn gàng vừa có chiều sâu. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho môi trường công sở sáng tạo, nơi bạn muốn giữ sự chỉn chu nhưng vẫn có điểm nhấn riêng.

Sự trở lại của mini skirt không chỉ là một xu hướng, mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận thời trang của thế hệ mới. Người mặc không còn bị giới hạn bởi định kiến về độ dài hay phong cách, mà chủ động lựa chọn cách phối để phù hợp với nhịp sống và cá tính riêng ẢNH: MORI CORI

Mặc đúng - mini skirt giúp trẻ trung và thanh lịch hơn mỗi ngày

Ở chiều ngược lại, những cô nàng yêu phong cách năng động có thể thử phối mini skirt cùng áo thun trơn và sneaker. Công thức tưởng chừng đơn giản này lại mang đến hiệu quả bất ngờ: vừa thoải mái, vừa trẻ trung mà vẫn đủ "chất" để nổi bật giữa phố. Khi kết hợp thêm tất cao cổ hoặc túi mini, bản phối lập tức được nâng cấp, mang hơi thở hiện đại đang thịnh hành.

Với những ai theo đuổi hình ảnh thanh lịch, mini skirt hoàn toàn có thể đi cùng blazer, suit, áo len mỏng hoặc cardigan, kết hợp giày búp bê hoặc giày đế xuồng, gót thấp. Bảng màu trung tính như trắng, đen sẽ giúp tổng thể trở nên tinh tế và dễ ứng dụng hơn, tránh cảm giác quá "teen" hay thiếu cân bằng.

Điểm nhấn từ phụ kiện như cổ cao xếp bèo, nơ hay túi mini giúp bản phối với mini skirt trở nên nổi bật, thể hiện rõ cá tính mà vẫn giữ được sự thanh lịch cần thiết ẢNH: UNGARO



