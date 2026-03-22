  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Mini skirt trở lại: Công thức phối giúp váy ngắn dễ mặc và nổi bật

Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
22/03/2026 17:00 GMT+7

Không cần ồn ào, không cần phô trương, mini skirt - những chiếc váy ngắn đang âm thầm trở lại và chiếm lĩnh tủ đồ của những tín đồ thời trang nhạy bén nhất.

Sau nhiều mùa nhường sân cho phom dáng dài và rộng, chiếc váy ngắn nay quay lại với một diện mạo mới: linh hoạt, dễ mặc hơn và đặc biệt là mang tính cá nhân hóa cao hơn bao giờ hết.

Mini skirt khi kết hợp cùng sơ mi lụa có trang trí bằng ren hoặc cách điệu cổ nơ và xăng đan, giày đế xuồng tạo nên tổng thể vừa trẻ trung, vừa thanh lịch - một lựa chọn hoàn hảo cho nhịp sống đô thị hiện đại

ẢNH: UNGARO

Xu hướng 2026: Mặc váy ngắn vừa tôn dáng vừa thanh lịch

Điểm thú vị của mini skirt ở hiện tại không nằm ở độ dài, mà nằm ở cách phối. Nếu trước đây, váy ngắn thường gắn với hình ảnh gợi cảm hoặc nổi loạn, thì nay, nó được "làm mềm" bằng những công thức phối thông minh, giúp cân bằng giữa sự trẻ trung và tính ứng dụng trong đời sống thường nhật.

Phối chất liệu hay trang phục, phụ kiện đều có thể mang đến những "dáng vẻ" thật mới cho mini skirt. Sự kết hợp giữa váy ngắn và áo thun kiểu tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang đến vẻ ngoài năng động, tinh gọn và đậm chất thời trang đường phố

ẢNH: VALENTINO

Một trong những công thức dễ áp dụng nhất là kết hợp mini skirt với áo dáng rộng như sơ mi oversized hoặc áo blazer mỏng. Sự đối lập giữa phần váy ngắn và phần thân trên rộng tạo nên hiệu ứng thị giác rõ rệt, giúp tổng thể vừa gọn gàng vừa có chiều sâu. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho môi trường công sở sáng tạo, nơi bạn muốn giữ sự chỉn chu nhưng vẫn có điểm nhấn riêng.

Sự trở lại của mini skirt không chỉ là một xu hướng, mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận thời trang của thế hệ mới. Người mặc không còn bị giới hạn bởi định kiến về độ dài hay phong cách, mà chủ động lựa chọn cách phối để phù hợp với nhịp sống và cá tính riêng

ẢNH: MORI CORI

Mặc đúng - mini skirt giúp trẻ trung và thanh lịch hơn mỗi ngày

Ở chiều ngược lại, những cô nàng yêu phong cách năng động có thể thử phối mini skirt cùng áo thun trơn và sneaker. Công thức tưởng chừng đơn giản này lại mang đến hiệu quả bất ngờ: vừa thoải mái, vừa trẻ trung mà vẫn đủ "chất" để nổi bật giữa phố. Khi kết hợp thêm tất cao cổ hoặc túi mini, bản phối lập tức được nâng cấp, mang hơi thở hiện đại đang thịnh hành.

Với những ai theo đuổi hình ảnh thanh lịch, mini skirt hoàn toàn có thể đi cùng blazer, suit, áo len mỏng hoặc cardigan, kết hợp giày búp bê hoặc giày đế xuồng, gót thấp. Bảng màu trung tính như trắng, đen sẽ giúp tổng thể trở nên tinh tế và dễ ứng dụng hơn, tránh cảm giác quá "teen" hay thiếu cân bằng.

Điểm nhấn từ phụ kiện như cổ cao xếp bèo, nơ hay túi mini giúp bản phối với mini skirt trở nên nổi bật, thể hiện rõ cá tính mà vẫn giữ được sự thanh lịch cần thiết

ẢNH: UNGARO


Váy ngắn mini skirt váy mini công thức phối đồ

Khẳng định gu thời trang cá tính cùng dây chuyền layer nhiều lớp

Thăng hạng nhan sắc tích tắc nhờ kính mắt thời trang

Áo hai dây tôn nét nữ tính cho nàng những ngày đầu hè

Diện trang phục casual đơn giản nhưng không đơn điệu

Màu be, đen và trắng qua những công thức phối đồ thanh lịch

Phong cách phối đồ thành công nhất để truyền cảm hứng cho bạn

Áo vải lụa, tơ voan, linen... đẹp nhất tủ đồ hè

Bứt phá cá tính cùng quần túi hộp

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top