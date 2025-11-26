  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Một thoáng Anh quốc cùng những bản phối thanh lịch

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
26/11/2025 12:00 GMT+7

Những gam màu trầm, cách phối đồ cổ điển và phong thái điềm tĩnh tạo nên xu hướng thời trang rất Anh quốc. Không ồn ào, không cố gắng gây ấn tượng, chỉ là nét đẹp thanh lịch được kể bằng những chất liệu quen thuộc.

Không phô trương, những cô gái Anh quốc luôn toát lên nét thanh lịch đặc trưng rất riêng. Những món đồ quen thuộc trong phong cách của họ có thể kể đến như áo len họa tiết, sơ mi trắng tinh khôi, cardigan hay chân váy xếp ly.

Một thoáng Anh quốc trong thời trang 24 / 7 với những bản phối thanh lịch - Ảnh 1.

Lấy cảm hứng từ phong cách nữ sinh Anh quốc, váy liền màu vàng kem với phom dáng rộng rãi mang đến vẻ tươi sáng và dịu mắt, đi kèm những đường viền đỏ mảnh tạo điểm nhấn nhẹ nhưng đầy tinh tế

ẢNH: A:MOZY

Một thoáng Anh quốc trong thời trang 24 / 7 với những bản phối thanh lịch - Ảnh 2.

Ngọt ngào và nữ tính, bản phối tựa nàng Barbie trong gam pastel dịu nhẹ. Thiết kế áo dệt kim có mũ phối viền tương phản mang lại cảm giác tinh nghịch, trong khi chân váy dáng lỡ giúp tổng thể thêm thanh lịch

ẢNH: A:MOZY

Một thoáng Anh quốc trong thời trang 24 / 7 với những bản phối thanh lịch - Ảnh 3.

Bộ đồ gợi cảm giác thanh lịch và tinh tế. Phom váy ngắn trẻ trung với họa tiết kẻ ca rô xanh trắng, kết hợp đường viền ren chạy dọc tạo điểm nhấn. Cổ sơ mi thanh lịch và hàng cúc nhẹ nhàng gợi nét preppy đặc trưng

ẢNH: A:MOZY

Một thoáng Anh quốc trong thời trang 24 / 7 với những bản phối thanh lịch - Ảnh 4.

Vừa có nét lãng mạn cổ điển, vừa xen chút tinh nghịch, đây là chiếc váy dành cho nàng yêu sự nhẹ nhàng nhưng vẫn muốn toát lên dấu ấn riêng. Kiểu dáng không tay với phần cổ sơ mi màu navy nổi bật trên nền beige nhã nhặn

ẢNH: A:MOZY

Một thoáng Anh quốc trong thời trang 24 / 7 với những bản phối thanh lịch - Ảnh 5.

Áo len cardigan kết hợp sơ mi tối giản. Điểm nhấn trong bộ trang phục là chân váy jean trẻ trung, năng động, giúp tôn lên vóc dáng và mang lại sự tự tin

ẢNH: D.CHIC

Một thoáng Anh quốc trong thời trang 24 / 7 với những bản phối thanh lịch - Ảnh 6.

Sự thanh lịch đã nâng lên một tầm cao mới khi kết hợp áo len gile mềm mịn cùng quần suông. Sắc nâu sô cô la mang chiều sâu nhẹ nhàng, tôn lên nét trầm ấm của mùa lạnh mà vẫn giữ được sự hiện đại

ẢNH: D.CHIC

Một thoáng Anh quốc trong thời trang 24 / 7 với những bản phối thanh lịch - Ảnh 7.

Sơ mi cổ nơ phối cùng cardigan đen tạo vẻ thanh lịch. Chân váy tối màu đi cùng tất mỏng và giày Mary Jane da bóng hiện đại, nữ tính. Chiếc túi đen nhỏ gọn là điểm chốt hoàn hảo giúp tổng thể tối giản mà vẫn có gu

ẢNH: D.CHIC

Một thoáng Anh quốc trong thời trang 24 / 7 với những bản phối thanh lịch - Ảnh 8.

Những quý cô cổ điển rất thích sự kết hợp giữa áo len họa tiết và chân váy da dáng dài - vừa đủ mềm mại, vừa có chút cá tính riêng. Chỉ cần thêm đôi Mary Jane, bản phối lập tức trở nên thanh lịch và cuốn hút

ẢNH: D.CHIC

Sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại tạo nên một bản phối đặc trưng của những cô gái Anh quốc. Thời trang đến từ xứ sở sương mù luôn cuốn hút bởi sự tiết chế đầy chủ ý và vẻ đẹp thanh lịch vượt thời gian.

Anh quốc xu hướng thời trang Áo len chân váy xếp ly Bản phối

Bài viết khác

Chân váy nhung đẹp từ công sở đến tiệc tối

Chân váy nhung đẹp từ công sở đến tiệc tối

Tái định nghĩa sự thanh lịch với những bộ suit cách điệu

Tái định nghĩa sự thanh lịch với những bộ suit cách điệu

Chọn gam màu chữa lành - 'chiêu' mới để giảm căng thẳng

Chọn gam màu chữa lành - 'chiêu' mới để giảm căng thẳng

Mùa mới gọi tên gam màu trung tính, đơn giản mà vẫn sang hết nấc

Mùa mới gọi tên gam màu trung tính, đơn giản mà vẫn sang hết nấc

Denim và tông màu đất đại diện cho phong thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp

Denim và tông màu đất đại diện cho phong thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp

Cardigan len lông cừu ấm áp, bản phối nhẹ nhàng nhưng cuốn hút ngày đông

Cardigan len lông cừu ấm áp, bản phối nhẹ nhàng nhưng cuốn hút ngày đông

Quần denim ống loe khuấy đảo đường phố, khẳng định đẳng cấp cá tính

Quần denim ống loe khuấy đảo đường phố, khẳng định đẳng cấp cá tính

Dịu dàng chuẩn khí chất quý cô xứ Hàn với những bản phối sau

Dịu dàng chuẩn khí chất quý cô xứ Hàn với những bản phối sau

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top