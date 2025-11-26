Một thoáng Anh quốc cùng những bản phối thanh lịch

Những gam màu trầm, cách phối đồ cổ điển và phong thái điềm tĩnh tạo nên xu hướng thời trang rất Anh quốc. Không ồn ào, không cố gắng gây ấn tượng, chỉ là nét đẹp thanh lịch được kể bằng những chất liệu quen thuộc.
Không phô trương, những cô gái Anh quốc luôn toát lên nét thanh lịch đặc trưng rất riêng. Những món đồ quen thuộc trong phong cách của họ có thể kể đến như áo len họa tiết, sơ mi trắng tinh khôi, cardigan hay chân váy xếp ly.
Sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại tạo nên một bản phối đặc trưng của những cô gái Anh quốc. Thời trang đến từ xứ sở sương mù luôn cuốn hút bởi sự tiết chế đầy chủ ý và vẻ đẹp thanh lịch vượt thời gian.