Một thoáng Anh quốc cùng những bản phối thanh lịch

Không phô trương, những cô gái Anh quốc luôn toát lên nét thanh lịch đặc trưng rất riêng. Những món đồ quen thuộc trong phong cách của họ có thể kể đến như áo len họa tiết, sơ mi trắng tinh khôi, cardigan hay chân váy xếp ly.

Lấy cảm hứng từ phong cách nữ sinh Anh quốc, váy liền màu vàng kem với phom dáng rộng rãi mang đến vẻ tươi sáng và dịu mắt, đi kèm những đường viền đỏ mảnh tạo điểm nhấn nhẹ nhưng đầy tinh tế ẢNH: A:MOZY

Ngọt ngào và nữ tính, bản phối tựa nàng Barbie trong gam pastel dịu nhẹ. Thiết kế áo dệt kim có mũ phối viền tương phản mang lại cảm giác tinh nghịch, trong khi chân váy dáng lỡ giúp tổng thể thêm thanh lịch ẢNH: A:MOZY

Bộ đồ gợi cảm giác thanh lịch và tinh tế. Phom váy ngắn trẻ trung với họa tiết kẻ ca rô xanh trắng, kết hợp đường viền ren chạy dọc tạo điểm nhấn. Cổ sơ mi thanh lịch và hàng cúc nhẹ nhàng gợi nét preppy đặc trưng ẢNH: A:MOZY

Vừa có nét lãng mạn cổ điển, vừa xen chút tinh nghịch, đây là chiếc váy dành cho nàng yêu sự nhẹ nhàng nhưng vẫn muốn toát lên dấu ấn riêng. Kiểu dáng không tay với phần cổ sơ mi màu navy nổi bật trên nền beige nhã nhặn ẢNH: A:MOZY

Áo len cardigan kết hợp sơ mi tối giản. Điểm nhấn trong bộ trang phục là chân váy jean trẻ trung, năng động, giúp tôn lên vóc dáng và mang lại sự tự tin ẢNH: D.CHIC

Sự thanh lịch đã nâng lên một tầm cao mới khi kết hợp áo len gile mềm mịn cùng quần suông. Sắc nâu sô cô la mang chiều sâu nhẹ nhàng, tôn lên nét trầm ấm của mùa lạnh mà vẫn giữ được sự hiện đại ẢNH: D.CHIC

Sơ mi cổ nơ phối cùng cardigan đen tạo vẻ thanh lịch. Chân váy tối màu đi cùng tất mỏng và giày Mary Jane da bóng hiện đại, nữ tính. Chiếc túi đen nhỏ gọn là điểm chốt hoàn hảo giúp tổng thể tối giản mà vẫn có gu ẢNH: D.CHIC

Những quý cô cổ điển rất thích sự kết hợp giữa áo len họa tiết và chân váy da dáng dài - vừa đủ mềm mại, vừa có chút cá tính riêng. Chỉ cần thêm đôi Mary Jane, bản phối lập tức trở nên thanh lịch và cuốn hút ẢNH: D.CHIC

Sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại tạo nên một bản phối đặc trưng của những cô gái Anh quốc. Thời trang đến từ xứ sở sương mù luôn cuốn hút bởi sự tiết chế đầy chủ ý và vẻ đẹp thanh lịch vượt thời gian.