Mũ bucket, điểm nhấn nâng tầm phong cách mỗi ngày

Trong vài năm trở lại đây, mũ bucket trở thành phụ kiện “must have” trong tủ đồ của nhiều tín đồ thời trang. Không chỉ mang tính ứng dụng cao, chiếc mũ này còn dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục, tạo nên sự đa dạng. Cùng điểm qua những bản phối thú vị, giúp bucket trở thành điểm nhấn nâng tầm phong cách mỗi ngày.



Áo gile len năng động hơn khi kết hợp cùng mũ bucket

Mũ bucket với thiết kế đơn giản khi đi cùng áo gile len mang họa tiết nổi bật tạo nên bản phối vừa cổ điển vừa hiện đại.

Hoa hậu Khánh Vân chọn mũ bucket nâu be nhạt trơn với vành gọn gàng, logo trắng in nổi bật trên thân mũ, mang điểm nhấn độc đáo. Khi kết hợp với áo gile len họa tiết thổ cẩm sặc sỡ và quần jeans ống rộng, tạo nên sự ấn tượng pha nét cá tính ẢNH: @KHANHVANNGUYEN25

Phối đồ đầy phá cách với mũ bucket màu đen trơn làm từ vải thô quen thuộc. Trên mũ còn có họa tiết logo màu trắng nhỏ, tạo cảm giác trẻ trung. “Sánh đôi” cùng áo gile len họa tiết quả trám, bên trong là áo len trơn tay dài mang lại sự ấm áp cho những ngày trời trở gió ẢNH: @KHANHVANNGUYEN25

Trẻ trung nổi bật với mũ bucket và áo dài tay

Sự kết hợp giữa bucket và áo dài tay không chỉ mang đến cảm giác thoải mái mà còn giúp bạn dễ dàng tạo dấu ấn riêng trong phong cách thường ngày.

Phong cách đầy phóng khoáng với bộ trang phục denim on denim ẢNH: @VICTORIIA_GET

Áo sơ mi denim dài tay dáng oversized với hàng cúc trước, kết hợp cùng quần jeans xanh tạo nên tổng thể đồng nhất, mũ bucket denim đồng điệu với set đồ trở thành điểm nhấn ấn tượng, vừa tạo cảm giác bụi bặm vừa làm nổi bật tinh thần đường phố hiện đại.



Chiếc mũ bucket màu đen với chất liệu vải thô mang đến cảm giác nhẹ nhàng, điểm nhấn nhỏ là logo trắng trên mũ. Phối với áo thun dài tay màu trắng kem, quần dài ống suông màu đen, tạo nên bản phối đơn giản giúp nàng luôn cảm thấy thoải mái trong mỗi chuyến đi ẢNH: @KHANHVANNGUYEN25

Cá tính nhờ mũ bucket và áo phông cộc tay

Với những cô nàng yêu thích sự đơn giản nhưng vẫn cá tính, mũ bucket denim là lựa chọn không thể bỏ qua. Mũ denim màu xanh chàm nhẹ nhàng, khi phối với áo phông trắng và quần jeans sáng màu, tổng thể trang phục trở nên tươi tắn và tràn đầy năng lượng ẢNH: @ANTHIENDOAN

Mát mẻ khi diện áo sát nách cùng mũ bucket

Khi kết hợp với áo sát nách, bucket không chỉ tôn lên sự năng động mà còn làm nổi bật cá tính riêng. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày dạo phố mùa hè hay những buổi hẹn cuối tuần.

Mũ bucket có màu nâu làm từ chất liệu vải canvas bụi bặm, phối cùng áo sát nách crop top kẻ sọc đỏ trắng và chân váy ngắn xếp ly màu đen mang đến sự phá cách không trùng lặp ẢNH: @DIEPLAMANH89

Không ngoa khi nói rằng mũ bucket là “chân ái” của Hoa hậu Khánh Vân, nàng hậu lựa chọn mũ bucket trơn sắc nâu be với chất liệu da bóng, khi phối với áo sát nách cổ cao màu nâu sẫm và quần jeans đen giúp nàng nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên ẢNH: @KHANHVANNGUYEN25

Cardigan nữ tính khi kết hợp với mũ bucket

Không chỉ gắn liền với phong cách đường phố năng động, bucket còn chứng tỏ sức hút khi kết hợp cùng áo cardigan, mang lại hình ảnh dịu dàng nhưng vẫn giữ nét hiện đại.

Quỳnh Lương lựa chọn mũ lông trắng mang lại sự ấm áp cho ngày giao mùa, được kết hợp tinh tế với áo sơ mi và chân váy gam trung tính. Áo cardigan dáng dài khoác ngoài tạo sự tương phản với trang phục bên trong, mang đến hiệu ứng thị giác ấn tượng ẢNH: @QUYNHLUONG.COKII

Mũ bucket là chi tiết đơn giản nhưng khiến set đồ thêm sống động và cuốn hút. Với món phụ kiện này, bạn có thể dễ dàng thể hiện phong cách đa dạng mỗi ngày.

