Mũ bucket, điểm nhấn nâng tầm phong cách mỗi ngày

Từng là biểu tượng của thập niên 90 và thời trang đường phố, mũ bucket đã trở lại mạnh mẽ trong mọi bản phối, giúp hoàn thiện phong cách cá nhân.
Trong vài năm trở lại đây, mũ bucket trở thành phụ kiện “must have” trong tủ đồ của nhiều tín đồ thời trang. Không chỉ mang tính ứng dụng cao, chiếc mũ này còn dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục, tạo nên sự đa dạng. Cùng điểm qua những bản phối thú vị, giúp bucket trở thành điểm nhấn nâng tầm phong cách mỗi ngày.
Áo gile len năng động hơn khi kết hợp cùng mũ bucket
Mũ bucket với thiết kế đơn giản khi đi cùng áo gile len mang họa tiết nổi bật tạo nên bản phối vừa cổ điển vừa hiện đại.
Trẻ trung nổi bật với mũ bucket và áo dài tay
Sự kết hợp giữa bucket và áo dài tay không chỉ mang đến cảm giác thoải mái mà còn giúp bạn dễ dàng tạo dấu ấn riêng trong phong cách thường ngày.
Áo sơ mi denim dài tay dáng oversized với hàng cúc trước, kết hợp cùng quần jeans xanh tạo nên tổng thể đồng nhất, mũ bucket denim đồng điệu với set đồ trở thành điểm nhấn ấn tượng, vừa tạo cảm giác bụi bặm vừa làm nổi bật tinh thần đường phố hiện đại.
Cá tính nhờ mũ bucket và áo phông cộc tay
Mát mẻ khi diện áo sát nách cùng mũ bucket
Khi kết hợp với áo sát nách, bucket không chỉ tôn lên sự năng động mà còn làm nổi bật cá tính riêng. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày dạo phố mùa hè hay những buổi hẹn cuối tuần.
Cardigan nữ tính khi kết hợp với mũ bucket
Không chỉ gắn liền với phong cách đường phố năng động, bucket còn chứng tỏ sức hút khi kết hợp cùng áo cardigan, mang lại hình ảnh dịu dàng nhưng vẫn giữ nét hiện đại.
Mũ bucket là chi tiết đơn giản nhưng khiến set đồ thêm sống động và cuốn hút. Với món phụ kiện này, bạn có thể dễ dàng thể hiện phong cách đa dạng mỗi ngày.