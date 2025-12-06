Mùa của những gam màu trung tính đã đến, phối đồ kiểu gì cũng đẹp

Tông màu trung tính từ lâu đã trở thành “ngôn ngữ” bền bỉ nhất của thời trang, không ồn ào như những gam màu nổi, cũng không giới hạn như sắc đen - trắng kinh điển, nhóm màu be, kem, nâu, xám hay ô liu sở hữu sự uyển chuyển hiếm có, dễ hòa vào mọi phong cách và phù hợp nhiều cá tính thời trang khác nhau.

Trong bức tranh thời trang đường phố, phong cách trung tính đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu vẻ đẹp tinh tế nhưng vẫn muốn tạo dấu ấn riêng.



Áo khoác màu be dáng rộng tạo nền mềm mại, ôm trọn tông kem trang nhã của áo thun bên trong. Trong khi đó đôi sneaker trắng xuất hiện như một nhịp điệu hiện đại, đưa set đồ về đúng tinh thần street style năng động. Chiếc túi nâu bản to bổ sung độ trầm cần thiết, giúp sắc độ được cân bằng và tăng sự thời thượng ẢNH: @HATANGTHANH

Bản phối denim on denim vốn quen thuộc nhưng khi được đặt trong tinh thần trung tính, tổng thể trở nên sắc nét và dễ ứng dụng hơn ẢNH: @HATANGTHANH

Áo khoác và quần denim đồng điệu tạo nên phom dáng mạnh mẽ, trong khi khăn choàng xám giữ vai trò làm mềm tổng thể, giúp các lớp chất liệu hòa vào nhau hài hòa hơn. Mũ lưỡi trai đen và kính đen tạo điểm nhấn đối lập, khiến bộ trang phục bớt đơn điệu và mang vibe đường phố rõ nét.

Một phiên bản đường phố trẻ trung được tạo nên từ sự pha trộn tinh tế của những gam trung tính tươi mới ẢNH: @HAPPYMESS_CO

Áo thun tông màu ruốc mang lại cảm giác mềm mại, nữ tính nhưng vẫn giữ được nét nhã nhặn, bên ngoài là áo gile nâu đậm được thêm vào như một lớp tăng chiều sâu, giúp bố cục trở nên thời thượng hơn. Phối cùng quần shorts kaki xám giữ lại sự thoải mái phóng khoáng của phong cách đời thường.

Phong cách trung tính cổ điển mang trong mình vẻ đẹp bất biến, khi kết hợp theo tầng lớp hợp lý, những sắc nâu, kem hay trắng có thể tạo nên tổng thể đậm chất thời trang, vừa thanh lịch vừa cá tính ẢNH: @SELENAGOMEZ

Chiếc áo khoác da kem dài qua gối đóng vai trò lớp nền thanh lịch, tạo độ rơi nhẹ nhàng theo mỗi bước chân. Bên trong, áo sơ mi họa tiết ca rô tông nâu mang đến nhịp màu tinh tế, tránh cảm giác đơn điệu giữa các lớp chất liệu. Váy da xếp ly màu da bò hoàn thiện tổng thể bằng một điểm nhấn mềm mại nhưng cá tính. Đây là minh chứng rõ nét cho sức hút của sắc nâu khi được khai thác đúng cách: cổ điển nhưng đầy hiện đại.

Áo sơ mi tay bồng trắng mang lại nét nữ tính, giúp phần thân trên trở nên sáng và mềm hơn. Váy chữ A nâu tạo độ tương phản thanh lịch, định hình phom dáng rõ ràng và cân bằng lại sự bồng bềnh của tay áo. Xăng đan cao gót dây mảnh giúp kéo dài đôi chân, khiến tổng thể thêm thanh thoát. Đây là bản phối dễ ứng dụng, phù hợp cho cả môi trường công sở lẫn những buổi dạo phố nhẹ nhàng ẢNH: @BUIXUANHANH_

Tổ hợp đen - xám sẽ mang đến một phong thái sắc sảo đặc trưng của thời trang thành thị. Với tổ hợp màu này bạn có thể chọn một chiếc áo khoác dài đen dáng thẳng mạnh mẽ, làm nền cho một lớp áo sơ mi xuyên thấu bên trong. Đây là một chi tiết đắt giá của trang phục, tạo nên sự tương phản giữa cứng và mềm, kín và hở. Thêm một chiếc quần tây tối màu sẽ giúp bộ trang phục có điểm nghỉ thị giác, làm tổng thể không quá nặng nề. Đây là kiểu phối trung tính vừa đủ tinh tế, vừa đủ “ngầu”, thích hợp cho những ai chuộng phong cách tối giản nhưng sắc bén.



Đen - xám được phối sắc bén và gọn gàng, tạo vẻ ngoài hiện đại và cá tính. Chi tiết xuyên thấu cùng phụ kiện dây xích tăng chiều sâu và sự sắc sảo cho trang phục ẢNH: @Y.ELITOFFICIAL

Nâu là gam trung tính đặc biệt, đủ mềm mại để nữ tính, đủ hiện đại để thời thượng và đủ cá tính để nổi bật trong mọi bối cảnh. Set trang phục màu nâu đồng bộ đem đến vẻ đẹp gợi cảm và hiện đại. Trong khi áo quây ôm sát tôn đường nét cơ thể, thì chân váy mini đồng tông tạo sự liền mạch, giúp tổng thể thanh thoát và có chiều sâu. Đôi bốt kem thiết kế độc đáo được sử dụng như điểm phá vỡ chủ đích, giúp tổng thể sáng hơn và gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.



Set trang phục liền mạch kết hợp cùng bốt kem và trang sức bạc tạo vẻ gợi cảm, hiện đại, tạo nên một bản phối trung tính nhưng đầy nổi bật theo phong cách fashionista ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Tinh thần tối giản không có nghĩa là đơn điệu, với sự kết hợp khéo léo, các sắc trung tính có thể tạo nên những bản phối phù hợp với phong cách đời sống đô thị.

Áo măng tô dáng ngắn tông be gọn gàng và sang trọng, giữ vai trò trung tâm của tổng thể, phối cùng áo thun trắng bên trong tạo hiệu ứng tinh khôi, trong khi mốt giấu quần khiến đôi chân dài hơn và tăng sự trẻ trung ẢNH: @BN_LENGUYEN

Tông màu trung tính không chỉ là lựa chọn an toàn mà còn có thể là ý tưởng tuyệt vời để nàng thể hiện phong cách. Khi hiểu tính chất của từng tông màu và biết cách khai thác phom dáng, tổng thể của nàng sẽ trở thành điểm nhấn đầy tinh tế, thể hiện rõ cá tính người mặc.

