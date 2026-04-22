Thời trang 24/7

Mùa hè, mùa diện áo trễ vai, áo nhún ngực

Kim Ngọc
Kim Ngọc
22/04/2026 08:00 GMT+7

Áo trễ vai là trang phục được ưu ái trong mùa hè vì thoáng mát, gợi cảm nhưng vẫn tinh tế và trẻ trung. Cùng với các mẫu áo trễ vai, áo nhún ngực hai dây, áo cổ yếm xếp tầng, áo ống vải tơ... là những lựa chọn mặc đẹp thú vị mà nàng không thể bỏ lỡ.

Mùa hè là mùa nở rộ của các mẫu váy trễ vai, áo trễ vai. Sự đa dạng từ chất liệu đến màu sắc mang đến cho cô nàng yêu thời trang cảm giác khoáng đạt, tự do tận hưởng tuổi trẻ.

Từng lớp vải ren mềm mại được xếp chồng lên nhau một cách nhẹ nhàng tô điểm cho diện mạo tiểu thư của nàng. Thiết kế áo giàu chất nữ tính, khéo léo sử dụng nhiều gam màu pastel để tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng

ẢNH: DTM STUDIO

Áo trễ vai - 'tuyên ngôn thời trang' hè 2026 của nàng

Áo trễ vai là kiểu áo có phần vai rộng chần thun có độ đàn hồi vừa phải. Người mặc dễ dàng kéo phần vai áo xuống bắp tay để khoe một phần vai, cổ vừa có thể kéo lên để mặc theo cách lịch sự và đậm chất đời thường

ẢNH: HNBTN

Áo trễ vai từ vải ren lưới nhuộm màu loang ombre, áo cotton thêu, áo voan nhún eo trễ vai in họa tiết... là những lựa chọn để nàng thay đổi diện mạo hằng ngày. Hầu hết các dáng áo này đều có sự tiết chế trong phần vai thấp - chỉ để lộ một phần nhỏ chỏm vai và cổ nên vừa có thể khoe nét đẹp gợi cảm, vừa giữ vững phong thái thanh lịch cổ điển đặc trưng.

Áo trễ vai được phối cùng quần ống rộng và xăng đan mang lại phong cách trẻ trung và năng động. Bản phối áo và quần shorts hoặc chân váy ngắn lại là cách để nàng khoe khéo đôi chân dài thẳng tắp. Trong khi đó phong cách đời thường ưu tiên sự tiện dụng và hình ảnh lịch sự đưa ra các gợi ý kết hợp quần jeans xanh, quần âu cạp cao và áo trễ vai, áo nhún ngực.

Áo nhún ngực dáng xòe vải cotton thô gây ấn tượng với các họa tiết cắt laser sắc nét, cấu trúc nhún xếp mang đến vẻ ngoài đậm chất nữ tính "bánh bèo". Phối áo trắng và quần jeans xanh ống rộng cùng giày cao gót mũi nhọn tông trắng làm nổi bật diện mạo trang nhã đầy quyến rũ

ẢNH: DOTTIE

Dưới nắng hè, nàng khoe nét trẻ trung của tuổi trẻ qua cặp đôi chân váy xếp nếp và áo kiểu nhún bèo nhiều tầng. Chất vải tencel pha mang lại cho trang phục cảm giác nhẹ mát, thông thoáng hợp với mùa nhiều nắng

ẢNH: DOTTIE

Bản phối họa tiết đồng bộ kết hợp từ mẫu áo trễ vai có phần thân nhún thun ôm sát, dáng áo crop khéo léo khoe eo thon phối chân váy bút chì dáng dài

ẢNH: EVA DE EVA

Quý cô tỏa sáng trong "bữa tiệc" của họa tiết, màu sắc và chất liệu từ bản phối chân váy maxi và áo vai trễ. Hai gam màu xanh dương và trắng hòa quyện qua cấu trúc vải cotton thêu viền đăng ten, nhún thun đều đặn ở phần vai, eo và phần cạp cao của chân váy

ẢNH: GIGI

Khéo léo khoe vai với vẻ đẹp mong manh gợi cảm cùng áo cổ yếm xếp tầng màu hồng. Mỗi chiếc áo đều là một chương sách mở - để nàng tự do sáng tạo ra cách mặc của riêng mình

ẢNH: DTM STUDIO

Tận hưởng cảm giác nhẹ mát, bồng bềnh và lãng mạn đến từ sắc hồng pastel, họa tiết hoa thêu từ hạt sequin đến những sóng vải xếp nếp nhẹ nhàng tựa như những con sóng

ẢNH: DTM STUDIO

Làm chủ hình ảnh vừa nhẹ nhàng vừa bay bổng khi nàng diện áo ống bằng vải organza mỏng nhẹ, tạo hiệu ứng trong suốt với chi tiết vạt đổ mềm mại bên hông. Khi kết hợp với quần suông satin sáng màu tạo nên tổng thể vừa thanh lịch, vừa phóng khoáng theo phong cách “effortless chic”

ẢNH: PHAMOFFICIAL


áo trễ vai áo nhún ngực Áo cổ yếm áo ống Áo hai dây Áo trễ vai cộc tay

Bản giao hưởng dịu dàng của áo hai dây phối chân váy midi

Bản giao hưởng dịu dàng của áo hai dây phối chân váy midi

Áo blouse cách điệu mang chút điệu đà cho ngày hè

Áo blouse cách điệu mang chút điệu đà cho ngày hè

Muốn tôn dáng và nổi bật hơn nàng đừng bỏ qua chân váy xếp tầng

Muốn tôn dáng và nổi bật hơn nàng đừng bỏ qua chân váy xếp tầng

Rạng rỡ với váy họa tiết đẹp cho ngày nắng

Rạng rỡ với váy họa tiết đẹp cho ngày nắng

Tủ đồ của nàng công sở không thể thiếu áo sơ mi lụa trắng

Tủ đồ của nàng công sở không thể thiếu áo sơ mi lụa trắng

Làm mới tủ đồ cùng trang phục màu pastel nhẹ nhàng và hiện đại

Làm mới tủ đồ cùng trang phục màu pastel nhẹ nhàng và hiện đại

Chỉ một sợi dây chuyền mảnh giúp nàng nâng tầm trang phục

Chỉ một sợi dây chuyền mảnh giúp nàng nâng tầm trang phục

Những kiểu chân váy lưới thời thượng khuấy động xu hướng mùa này

Những kiểu chân váy lưới thời thượng khuấy động xu hướng mùa này

