Mùa hè, mùa diện áo trễ vai, áo nhún ngực

Áo trễ vai là trang phục được ưu ái trong mùa hè vì thoáng mát, gợi cảm nhưng vẫn tinh tế và trẻ trung. Cùng với các mẫu áo trễ vai, áo nhún ngực hai dây, áo cổ yếm xếp tầng, áo ống vải tơ... là những lựa chọn mặc đẹp thú vị mà nàng không thể bỏ lỡ.
Mùa hè là mùa nở rộ của các mẫu váy trễ vai, áo trễ vai. Sự đa dạng từ chất liệu đến màu sắc mang đến cho cô nàng yêu thời trang cảm giác khoáng đạt, tự do tận hưởng tuổi trẻ.
Áo trễ vai - 'tuyên ngôn thời trang' hè 2026 của nàng
Áo trễ vai từ vải ren lưới nhuộm màu loang ombre, áo cotton thêu, áo voan nhún eo trễ vai in họa tiết... là những lựa chọn để nàng thay đổi diện mạo hằng ngày. Hầu hết các dáng áo này đều có sự tiết chế trong phần vai thấp - chỉ để lộ một phần nhỏ chỏm vai và cổ nên vừa có thể khoe nét đẹp gợi cảm, vừa giữ vững phong thái thanh lịch cổ điển đặc trưng.
Áo trễ vai được phối cùng quần ống rộng và xăng đan mang lại phong cách trẻ trung và năng động. Bản phối áo và quần shorts hoặc chân váy ngắn lại là cách để nàng khoe khéo đôi chân dài thẳng tắp. Trong khi đó phong cách đời thường ưu tiên sự tiện dụng và hình ảnh lịch sự đưa ra các gợi ý kết hợp quần jeans xanh, quần âu cạp cao và áo trễ vai, áo nhún ngực.